Uzaklaştırma Kararını İhlal Etti: Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Berk Çetin Tarafından Taciz Edildiği Öğrenildi

Şimdilerde Çakal'la olan ilişkisini arkadaşça devam ettiren Bilic'in adını daha önce Kubilay Aka ve Doğan Alemdar gibi isimlerle magazin manşetlerinde duymuştuk.

Yeni YouTube formatında da geçmiş ilişkilerinden çokça bahseden Danla Bilic'in son olarak birliktelikleri hakkında söylediği “O kadar fazla sevilmemiş ki ve ben onu o kadar çok sevmişim ki ona fazla geldi” sözleri olay olmuştu.

Son olarak ise Danla Bilic'in binicilik sporcusu Berk Çetin ile birliktelik yaşadığını biliyorduk. Ardından kendisinin Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.