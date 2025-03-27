Uzaklaştırma Kararını İhlal Etti: Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Berk Çetin Tarafından Taciz Edildiği Öğrenildi
Uzaklaştırma Kararını İhlal Etti: Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Berk Çetin Tarafından Taciz Edildiği Öğrenildi
Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/danl...
Sosyal medyaya seneler önce giren ve bir daha da göz önünden hiç ayrılmayan Danla Bilic'i ve kendisinin çalkantılı aşk hayatını yakından takip ediyoruz. Bir süre önce jokey Berk Çetin'le aşk yaşamaya başlayan, kendisinden küçük olan isimle arasındaki yaş farkıyla gündeme gelen Bilic'in başına talihsiz bir olay geldi.
Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın haberine göre, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddia edildi.
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Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olmayı YouTube platformunda yayınladığı videolarla yakaladığı başarıyla sağlayan Danla Bilic özel hayatıyla da konuştuğumuz isimlerden birisi.
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2023 senesinin son aylarında aşk bombasını patlatan Danla Bilic'in adından daha önce rapçi Çakal'la bahsetmiştik.
Danla Bilic'in eski sevgilisiyle ilişkisini çoktan bitirdiği hatta ikilinin arasındaki işlerin oldukça çirkinleştiği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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