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Uzaklaştırma Kararını İhlal Etti: Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Berk Çetin Tarafından Taciz Edildiği Öğrenildi

Uzaklaştırma Kararını İhlal Etti: Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Berk Çetin Tarafından Taciz Edildiği Öğrenildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2025 - 09:52

Sosyal medyaya seneler önce giren ve bir daha da göz önünden hiç ayrılmayan Danla Bilic'i ve kendisinin çalkantılı aşk hayatını yakından takip ediyoruz. Bir süre önce jokey Berk Çetin'le aşk yaşamaya başlayan, kendisinden küçük olan isimle arasındaki yaş farkıyla gündeme gelen Bilic'in başına talihsiz bir olay geldi. 

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın haberine göre, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddia edildi.

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/danl...
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Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olmayı YouTube platformunda yayınladığı videolarla yakaladığı başarıyla sağlayan Danla Bilic özel hayatıyla da konuştuğumuz isimlerden birisi.

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olmayı YouTube platformunda yayınladığı videolarla yakaladığı başarıyla sağlayan Danla Bilic özel hayatıyla da konuştuğumuz isimlerden birisi.

Şimdilerde YouTube'a geri dönen ve her videosu ayrı konuşulan Bilic'in adından yaptığı açıklamalarla bahsetmeye devam ediyoruz. Her sözü resmen ayrı olay olan Danla Bilic'in aşk hayatından tutun da paylaşımlarına, estetiklerine ve ilişkilerine kadar birçok ayrı olay oluyor.

2023 senesinin son aylarında aşk bombasını patlatan Danla Bilic'in adından daha önce rapçi Çakal'la bahsetmiştik.

2023 senesinin son aylarında aşk bombasını patlatan Danla Bilic'in adından daha önce rapçi Çakal'la bahsetmiştik.

Şimdilerde Çakal'la olan ilişkisini arkadaşça devam ettiren Bilic'in adını daha önce Kubilay Aka ve Doğan Alemdar gibi isimlerle magazin manşetlerinde duymuştuk.

Yeni YouTube formatında da geçmiş ilişkilerinden çokça bahseden Danla Bilic'in son olarak birliktelikleri hakkında söylediği “O kadar fazla sevilmemiş ki ve ben onu o kadar çok sevmişim ki ona fazla geldi” sözleri olay olmuştu.

Son olarak ise Danla Bilic'in binicilik sporcusu Berk Çetin ile birliktelik yaşadığını biliyorduk. Ardından kendisinin Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Danla Bilic'in eski sevgilisiyle ilişkisini çoktan bitirdiği hatta ikilinin arasındaki işlerin oldukça çirkinleştiği öğrenildi.

Danla Bilic'in eski sevgilisiyle ilişkisini çoktan bitirdiği hatta ikilinin arasındaki işlerin oldukça çirkinleştiği öğrenildi.

Binicilik kulübünde aşkı bulan Danla Bilic'in jokey Berk Çetin'le yeni bir ilişkiye başladığını aralık ayında öğrenmiştik. Ardından Çetin'in yaşının kendisinden küçük olduğuyla ilgili bir itirafta bulunan Bilic aşk iddialarını doğrulamıştı. 

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın haberine göre, ikilinin bir süre önce ilişkilerini bitirdiği fakat Berk Çetin'in Bilic'i taciz ettiği iddia edildi. Yaşananlar üzerine Bilic'in uzaklaştırma kararı aldığı fakat eski sevgilisinin bu kararı çiğnediği öğrenildi. Berk Çetin'in Danla Bilic'in iş yerini ziyaret ederek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ortaya çıktı. Detaylara göre, Danla Bilic'in polise başvurarak durumdan rahatsızlığını belirterek Çetin'in iş yerinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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