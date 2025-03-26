İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Tepki Paylaşımı Dikkat Çeken Kıvanç Tatlıtuğ Kullanıcıları İkiye Böldü

Kıvanç Tatlıtuğ'un günler süren sessizliğinin ardından yaptığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekerken eşi Başak Dizer'in üzerine uzun notlar düşerek düşüncelerini dile getirdiği paylaşımları manşetlere yerleşmişti.

'X’de korkunç videolar var. Kalbim çok acıdı yapmayın. Gençlere, öğrencilere, kadınlara orantısız güç ve şiddet videoları var yüzlerce. Seyrettim, öylece duruyorlar gaz yiyorlar 1 m’den gözlerine, ciğerlerine. Tomadan direkt kafasına su sıkılan birini gördüm. Yürümek, slogan atmak ne zaman yasa dışı oldu? Ve kendi vatandaşına bu kadar ağır saldırmak… Düşman mı bu insanlar?' notu ile yaşananlara ses çıkartan Dizer'i birçok sosyal medya kullanıcısı desteklemişti.