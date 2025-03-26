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İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Tepki Paylaşımı Dikkat Çeken Kıvanç Tatlıtuğ Kullanıcıları İkiye Böldü

İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Tepki Paylaşımı Dikkat Çeken Kıvanç Tatlıtuğ Kullanıcıları İkiye Böldü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2025 - 11:14

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci ve tutukluluk kararı ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. 19 Mart günü başlayan gözaltı, 23 Mart günü tutukluluk kararıyla sonuçlanırken süreçte sessizliğini koruyan ünlü isimler tepki paylaşımlarına başlamıştı.

Ünlü isimlerin ve influencerların sessiz kalışına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini takipten çıkarak göstermişti. Kıvanç Tatlıtuğ ise 24 Mart günü yaptığı Atatürk paylaşımı ile dikkat çekmişti. Bugün de polis ve öğrencinin verdiği pozu paylaşan Tatlıtuğ, kullanıcıları ikiye böldü.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 23 Mart günü "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkmış, ardından kendisi CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı seçilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 23 Mart günü "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkmış, ardından kendisi CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı seçilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptalinin ardından gözaltına alınması, sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ülke gündemini derinden sarsarken siyasilerden tutun ünlülere ve influencerlara kadar birçok isim yaşananlara tepki göstermişti.

Hızla işleyen süreç sonucu ülke genelindeki protestolar ünlülerin de katılımıyla gerçekleşmeye başlamıştı. İlk günlerden bu yana gündemle ilgili ses çıkaran ünlü isimler ise göstermeyenlere tepkilerini dile getirmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ise Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma ve tutuklanma sürecinde yaşanan olaylara 24 Mart günü yaptığı Atatürk'lü paylaşımla tepki göstermeyi tercih etmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ise Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma ve tutuklanma sürecinde yaşanan olaylara 24 Mart günü yaptığı Atatürk'lü paylaşımla tepki göstermeyi tercih etmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un günler süren sessizliğinin ardından yaptığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekerken eşi Başak Dizer'in üzerine uzun notlar düşerek düşüncelerini dile getirdiği paylaşımları manşetlere yerleşmişti.

'X’de korkunç videolar var. Kalbim çok acıdı yapmayın. Gençlere, öğrencilere, kadınlara orantısız güç ve şiddet videoları var yüzlerce. Seyrettim, öylece duruyorlar gaz yiyorlar 1 m’den gözlerine, ciğerlerine. Tomadan direkt kafasına su sıkılan birini gördüm. Yürümek, slogan atmak ne zaman yasa dışı oldu? Ve kendi vatandaşına bu kadar ağır saldırmak… Düşman mı bu insanlar?' notu ile yaşananlara ses çıkartan Dizer'i birçok sosyal medya kullanıcısı desteklemişti.

Geçtiğimiz gece ise Başak Dizer'in yine kendi yorumunu dile getirdiği paylaşımı "İşte bu" notuyla paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un o gönderisi kullanıcıları ikiye böldü.

Geçtiğimiz gece ise Başak Dizer'in yine kendi yorumunu dile getirdiği paylaşımı "İşte bu" notuyla paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un o gönderisi kullanıcıları ikiye böldü.

Aynı videoyu 'Her şey demokratik ve barışçıl da olabilir(di)' notuyla paylaşan Dizer'in yanında günlerce sessiz kalan ve Atatürk paylaşımıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımı sosyal medyadaki fikir ayrılıklarını gün yüzüne çıkardı.

Tatlıtuğ'un paylaştığı videonun tamamını şöyle bırakalım:

Bu paylaşıma tepki gösterenler de oldu 👇

Bu paylaşıma tepki gösterenler de oldu 👇
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Tatlıtuğ'un paylaşımını destekleyenler de oldu:

Tatlıtuğ'un paylaşımını destekleyenler de oldu:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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