İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Tepki Paylaşımı Dikkat Çeken Kıvanç Tatlıtuğ Kullanıcıları İkiye Böldü
İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Tepki Paylaşımı Dikkat Çeken Kıvanç Tatlıtuğ Kullanıcıları İkiye Böldü
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci ve tutukluluk kararı ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. 19 Mart günü başlayan gözaltı, 23 Mart günü tutukluluk kararıyla sonuçlanırken süreçte sessizliğini koruyan ünlü isimler tepki paylaşımlarına başlamıştı.
Ünlü isimlerin ve influencerların sessiz kalışına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini takipten çıkarak göstermişti. Kıvanç Tatlıtuğ ise 24 Mart günü yaptığı Atatürk paylaşımı ile dikkat çekmişti. Bugün de polis ve öğrencinin verdiği pozu paylaşan Tatlıtuğ, kullanıcıları ikiye böldü.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 23 Mart günü "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkmış, ardından kendisi CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı seçilmişti.
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Kıvanç Tatlıtuğ ise Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma ve tutuklanma sürecinde yaşanan olaylara 24 Mart günü yaptığı Atatürk'lü paylaşımla tepki göstermeyi tercih etmişti.
Geçtiğimiz gece ise Başak Dizer'in yine kendi yorumunu dile getirdiği paylaşımı "İşte bu" notuyla paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un o gönderisi kullanıcıları ikiye böldü.
Tatlıtuğ'un paylaştığı videonun tamamını şöyle bırakalım:
Bu paylaşıma tepki gösterenler de oldu 👇
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Tatlıtuğ'un paylaşımını destekleyenler de oldu:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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