Babası 10. Yaşını Kutladı: Sevimli Ailesiyle Beğeni Toplayan Şarkıcı Özgün'ün Oğlu Ediz Kocaman Olmuş!
Babası 10. Yaşını Kutladı: Sevimli Ailesiyle Beğeni Toplayan Şarkıcı Özgün'ün Oğlu Ediz Kocaman Olmuş!
2012 senesinde dünya evine giren Özgün, geçtiğimiz yıllarda çıkarttığı aşk şarkılarıyla hafızalara yerleşmiş şarkıcılardan biri. 2012 yılında Nida Kaçar'la dünyaevine giren 2015 yılında da oğulları Ediz'i kucağına alan şarkıcı, o günden bugüne yaptığı paylaşımlarla gözlerden kalpler çıkartmaya devam ediyor.
Bu sene 10 yaşına basan Ediz'i paylaşan Özgün oğlunun 10. yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Dünya tatlısı Ediz gözümüzün önünde kocaman oldu! Gelin o paylaşıma birlikte bakalım!
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Şarkılarına aşina olduğumuz Özgün Uğurlu, 2012 yılında kendisi gibi müzisyen olan Nida Kaçar ile dünya evine girmişti.
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"Sanırım evlenmek hayatımdaki en doğru kararlardan biri oldu." diyen şarkıcı, oğluyla olan ilişkisiyle büyük beğeni toplamaya da devam ediyor.
Ediz çoktan 10 yaşına bastı! Gözlerimizin önünde büyüyen oğlunun doğum gününü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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