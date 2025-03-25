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Babası 10. Yaşını Kutladı: Sevimli Ailesiyle Beğeni Toplayan Şarkıcı Özgün'ün Oğlu Ediz Kocaman Olmuş!

Babası 10. Yaşını Kutladı: Sevimli Ailesiyle Beğeni Toplayan Şarkıcı Özgün'ün Oğlu Ediz Kocaman Olmuş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.03.2025 - 19:17

2012 senesinde dünya evine giren Özgün, geçtiğimiz yıllarda çıkarttığı aşk şarkılarıyla hafızalara yerleşmiş şarkıcılardan biri. 2012 yılında Nida Kaçar'la dünyaevine giren 2015 yılında da oğulları Ediz'i kucağına alan şarkıcı, o günden bugüne yaptığı paylaşımlarla gözlerden kalpler çıkartmaya devam ediyor.

Bu sene 10 yaşına basan Ediz'i paylaşan Özgün oğlunun 10. yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Dünya tatlısı Ediz gözümüzün önünde kocaman oldu! Gelin o paylaşıma birlikte bakalım!

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Şarkılarına aşina olduğumuz Özgün Uğurlu, 2012 yılında kendisi gibi müzisyen olan Nida Kaçar ile dünya evine girmişti.

Şarkılarına aşina olduğumuz Özgün Uğurlu, 2012 yılında kendisi gibi müzisyen olan Nida Kaçar ile dünya evine girmişti.

'Sadece Arkadaşız', 'İstiklal', 'Şeytan' ve 'Tatil' gibi birçok şarkısıyla büyük bir ün yakalayan Özgün, bundan uzun yıllar önce müzik sektörüne adım atmış şarkıcılarımızdan biri. 

2015 yılında, çiftimize Down Sendromlu minik bir melek katılmış, Ediz adını verdikleri oğullarıyla ikilinin sevgisinin boyutu da katlanarak artmıştı.

"Sanırım evlenmek hayatımdaki en doğru kararlardan biri oldu." diyen şarkıcı, oğluyla olan ilişkisiyle büyük beğeni toplamaya da devam ediyor.

"Sanırım evlenmek hayatımdaki en doğru kararlardan biri oldu." diyen şarkıcı, oğluyla olan ilişkisiyle büyük beğeni toplamaya da devam ediyor.

'Biz bir bebek bekliyorduk. Allah bize bir melek gönderdi' ifadeleriyle babalık duygusunu ilk kez tadan ve o anları tarif eden şarkıcının oğlu Ediz tatlılığıyla gözlerden kalpler çıkartmıştı.

Geçmişte 'Eski hayatıma baktığımda çok fazla boşa geçen zaman olduğunu görüyorum. Tabii ki, Ediz ile birlikte ev işleri biraz daha yoğunlaştı.' şeklinde konuşan Özgün'ün oğlu kocaman oldu!

Ediz çoktan 10 yaşına bastı! Gözlerimizin önünde büyüyen oğlunun doğum gününü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ediz çoktan 10 yaşına bastı! Gözlerimizin önünde büyüyen oğlunun doğum gününü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştı.

'Nasıl yaa, 10 sene ne ara geçti, nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım🥹☺️ #iyikidoğdunediz' notuyla 10 yaşına giren Ediz'in kocaman olduğu pozunu paylaşan Özgün beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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