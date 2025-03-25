Babası 10. Yaşını Kutladı: Sevimli Ailesiyle Beğeni Toplayan Şarkıcı Özgün'ün Oğlu Ediz Kocaman Olmuş!

'Biz bir bebek bekliyorduk. Allah bize bir melek gönderdi' ifadeleriyle babalık duygusunu ilk kez tadan ve o anları tarif eden şarkıcının oğlu Ediz tatlılığıyla gözlerden kalpler çıkartmıştı.

Geçmişte 'Eski hayatıma baktığımda çok fazla boşa geçen zaman olduğunu görüyorum. Tabii ki, Ediz ile birlikte ev işleri biraz daha yoğunlaştı.' şeklinde konuşan Özgün'ün oğlu kocaman oldu!