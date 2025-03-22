Eşiyle Omuz Omuzaydı: 82 Yaşında Hayatını Kaybeden Filiz Akın'ın Son Paylaşımı Ortaya Çıktı!
Eşiyle Omuz Omuzaydı: 82 Yaşında Hayatını Kaybeden Filiz Akın'ın Son Paylaşımı Ortaya Çıktı!
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan Filiz Akın 82 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve geçtiğimiz aylarda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Filiz Akın iki aylık sürecin ardından vefat etti. Ardında oğlu İlker İnanoğlu ve eşi Sönmez Köksal'ı bırakan isim tüm sanat camiasını yasa boğdu.
Son paylaşımını 15 Ocak günü Sönmez Köksal'la yapan Filiz Akın eşiyle omuz omuzaydı.
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Yeşilçam'a eşi benzeri olmayan güzelliği, oyunculuğu ve yer aldığı projelerle damga vuran usta isim Filiz Akın'ın acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.
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Son olarak eşi Sönmez Köksal'la 15 Ocak günü paylaşım yapan Filiz Akın arkasında oğlu İlker İnanoğlu ve acılı bir sanat camiası bıraktı.
İşte Filiz Akın'ın son paylaşımı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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