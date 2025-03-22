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Eşiyle Omuz Omuzaydı: 82 Yaşında Hayatını Kaybeden Filiz Akın'ın Son Paylaşımı Ortaya Çıktı!

Eşiyle Omuz Omuzaydı: 82 Yaşında Hayatını Kaybeden Filiz Akın'ın Son Paylaşımı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.03.2025 - 16:14

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan Filiz Akın 82 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve geçtiğimiz aylarda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Filiz Akın iki aylık sürecin ardından vefat etti. Ardında oğlu İlker İnanoğlu ve eşi Sönmez Köksal'ı bırakan isim tüm sanat camiasını yasa boğdu.

Son paylaşımını 15 Ocak günü Sönmez Köksal'la yapan Filiz Akın eşiyle omuz omuzaydı.

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Yeşilçam'a eşi benzeri olmayan güzelliği, oyunculuğu ve yer aldığı projelerle damga vuran usta isim Filiz Akın'ın acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Yeşilçam'a eşi benzeri olmayan güzelliği, oyunculuğu ve yer aldığı projelerle damga vuran usta isim Filiz Akın'ın acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığına tanıklık ettiğimiz Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmış, geçtiğimiz aylarda da kendisinin Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirdiği uçakla acil şekilde İstanbul'a sevk edildiğini öğrenmiştik.

Sağlık Bakanlığı 'Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.' açıklamasıyla usta ismin vefat haberini duyurdu.

Son olarak eşi Sönmez Köksal'la 15 Ocak günü paylaşım yapan Filiz Akın arkasında oğlu İlker İnanoğlu ve acılı bir sanat camiası bıraktı.

Son olarak eşi Sönmez Köksal'la 15 Ocak günü paylaşım yapan Filiz Akın arkasında oğlu İlker İnanoğlu ve acılı bir sanat camiası bıraktı.

Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Tatlı Dillim, Acı Hayat, Memleketim gibi filmlerde yer alan usta ismin kaybı sevenlerini derinden üzdü.

Filiz Akın'ın 2002 yılında bir tür burun ve ağız arkası kanseri olan nazofarenks hastalığına yakalandığı öğrenilmişti. Kanseri yenen Filiz Akın ses tellerinde oluşan hasarın ardından zatürreye yenik düşerek hayata veda etti.

İşte Filiz Akın'ın son paylaşımı:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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