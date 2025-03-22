Ünlü Sanatçı Filiz Akın Hayatını Kaybetti
Ünlü Sanatçı Filiz Akın Hayatını Kaybetti
Yeşilçam’ın en güçlü kadın figürlerinden biri olan usta oyuncusu Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın, zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle bir süredir hastanede tedavi altındaydı.
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Usta oyuncudan sevenlerine kötü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın’ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ankara Ekspresi, Utanç, Tatlı Dillim, Yalancı Yarim, Dağlar Dağlar, Kader Bağlayınca, İstanbul Tatili gibi çok sayıda unutulmaz filmde rol aldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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