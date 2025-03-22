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Ünlü Sanatçı Filiz Akın Hayatını Kaybetti

Ünlü Sanatçı Filiz Akın Hayatını Kaybetti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.03.2025 - 15:16

Yeşilçam’ın en güçlü kadın figürlerinden biri olan usta oyuncusu Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın, zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

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Usta oyuncudan sevenlerine kötü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın’ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Usta oyuncudan sevenlerine kötü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın’ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledilmişti.

Cenaze töreniyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Ankara Ekspresi, Utanç, Tatlı Dillim, Yalancı Yarim, Dağlar Dağlar, Kader Bağlayınca, İstanbul Tatili gibi çok sayıda unutulmaz filmde rol aldı.

Ankara Ekspresi, Utanç, Tatlı Dillim, Yalancı Yarim, Dağlar Dağlar, Kader Bağlayınca, İstanbul Tatili gibi çok sayıda unutulmaz filmde rol aldı.

1970 yılında Ankara Ekspresi filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Dönemin “dört yapraklı yoncası” olarak anılan Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam’ın en güçlü kadın figürlerinden biri oldu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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