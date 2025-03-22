Yeşilçam Efsanesiydi: Hayatını Kaybeden Filiz Akın'ın Unutulmaz Filmleri
Yeşilçam Efsanesiydi: Hayatını Kaybeden Filiz Akın'ın Unutulmaz Filmleri
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın en zarif ve modern yüzlerinden biri olarak hafızalara kazınan Akın, yalnızca güzelliğiyle değil, güçlü oyunculuğuyla da sinema tarihine damgasını vurdu. 1960’lardan itibaren sayısız filmde rol alan usta oyuncu, romantik dramdan casusluk filmlerine, komediden trajediye kadar geniş bir yelpazede izleyiciyi büyülemeyi başardı.
Bu içerikte, Filiz Akın’ın en unutulmaz filmlerine yakından bakarak, sinema perdesinde bıraktığı eşsiz izleri hatırlayacağız.
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Ankara Ekspresi (1970)
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Tatlı Dillim (1972)
Yankesici Kız (1964)
Silahlı Paşazade (1967)
Cici Gelin (1967)
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Yumurcak (1969)
Emine (1971)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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