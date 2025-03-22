Yeşilçam Efsanesiydi: Hayatını Kaybeden Filiz Akın'ın Unutulmaz Filmleri

Bir gün, kocasını görmek için okula giden Filiz, beklenmedik bir şekilde kocasının başka bir kadınla yakınlaştığını görür. Bu görüntü, Filiz'i derinden sarsar ve büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Kendisini aldatan kocasını terk eden Filiz, yaşadığı travma ile baş başa kalır. Kendisini affettirmeye kararlı olan Orhan, Tayfun adlı arkadaşıyla birlikte Filiz’in gönlünü kazanmak için zorlu bir plan yapar.