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"Üç Harflisi Hortlağı Bana İşlemez" Diyen İddialı Okuyucularımızın Havasını Söndürecek Korku Filmleri

"Üç Harflisi Hortlağı Bana İşlemez" Diyen İddialı Okuyucularımızın Havasını Söndürecek Korku Filmleri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.03.2025 - 08:01

Korku filmlerinden hiç korkmayan, sizi havaya zıplatan sahnelerde kılı kıpırdamayan arkadaşlarınıza sesleniyoruz. Biliyoruz var böyle tipler. Eğer 'Korku bana işlemez!' diyenlerdensen, bu filmler fikrini değiştirebilir. Yapay zekaya sorduk: Korku filmlerinden asla etkilenmeyenleri bile gerim gerecek filmler önerdi. İşte yapay zekaya göre en korkusuz kişileri bile titretecek 10 film!

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1. Martyrs (2008) – Fransız Dehşeti

1. Martyrs (2008) – Fransız Dehşeti

Tür: Korku, Gerilim

Özet: Psikolojik ve fiziksel olarak insan sınırlarını zorlayan bu film, korkudan öte bir deneyim sunuyor. İzledikten sonra kolay kolay unutamazsın.

Oyuncular: Mylène Jampanoï, Morjana Alaoui, Catherine Bégin

2. The Exorcist (1973) – Şeytanın Şovu

2. The Exorcist (1973) – Şeytanın Şovu

Tür: Korku

Özet: Ne kadar korkusuz olursan ol, Regan’ın şeytani dönüşümü seni huzursuz edecek. Eski ama etkisi hâlâ taptaze.

Oyuncular: Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow

3. The Autopsy of Jane Doe (2016) – Ceset Konuşuyor

3. The Autopsy of Jane Doe (2016) – Ceset Konuşuyor

Tür: Korku, Gerilim

Özet: Hiçbir şey olmuyormuş gibi giderken bir anda bütün hücrelerine korku işleyen, atmosferiyle gerilimi iliklerine kadar hissettiren bir film.

Oyuncular: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond

4. Sinister (2012) – Kayıt Altında Dehşet

4. Sinister (2012) – Kayıt Altında Dehşet

Tür: Korku, Gerilim

Özet: Ethan Hawke’ın bulduğu eski film makaralarındaki korkunç görüntüler, izleyeni de hikâyeye hapseden türden. O müzikleri duyunca diken diken olacaksın.

Oyuncular: Ethan Hawke, Juliet Rylance, Fred Dalton Thompson

5. Noroi: The Curse (2005) – Japon Laneti

5. Noroi: The Curse (2005) – Japon Laneti

Tür: Gerilim, Gizem, Korku

Özet: Found footage (buluntu film) formatında bir belgesel gibi ilerleyen bu Japon korku filmi, sabır gerektiriyor ama finaliyle seni darmadağın ediyor.

Oyuncular: Jin Muraki, Rio Kanno, Tomono Kuga

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6. Lake Mungo (2008) – Ölümden Sonrası

6. Lake Mungo (2008) – Ölümden Sonrası

Tür: Gerilim, Korku

Özet: Sessiz ve derinden gelen bir korku… Paranormal olayların anlatıldığı bir belgesel gibi başlayıp, psikolojik bir korku deneyimine dönüşüyor.

Oyuncular: Talia Zucker, Rosie Traynor, Richard Kelly

7. Hell House LLC (2015) – Perili Otelin Korkunç Gerçekleri

7. Hell House LLC (2015) – Perili Otelin Korkunç Gerçekleri

Tür: Gerilim, Gizem, Korku

Özet: Perili ev temasına farklı bir bakış açısı getiren bu found footage filmi, özellikle son 15 dakikasıyla gerçek bir kâbus yaşatıyor.

Oyuncular: Gore Abrams, Alice Bahlke, Danny Bellini

8. The Dark and the Wicked (2020) – Sessiz Kabus

8. The Dark and the Wicked (2020) – Sessiz Kabus

Tür: Korku

Özet: Tüyleri diken diken eden bir korku atmosferiyle, psikolojik ve doğaüstü korkunun mükemmel birleşimi. Geceleri lambayı açtırır.

Oyuncular: Marin Ireland, Michael Abbott Jr., Julie P. Oliver-Touchstone

9. Incident in a Ghostland (2018) – Travmanın Şiddeti

9. Incident in a Ghostland (2018) – Travmanın Şiddeti

Tür: Gerilim, Gizem, Korku

Özet: Pascal Laugier'nin (Martyrs’ün yönetmeni) bir başka eseri. Psikolojik ve fiziksel şiddetiyle izleyeni mahvediyor. İzledikten sonra kendine gelmek zaman alabilir.

Oyuncular: Crystal Reed, Mylène Farmer, Anastasia Phillips, Emilia Jones, Taylor Hickson

10. The Wailing (2016) – Kore’nin Laneti

10. The Wailing (2016) – Kore’nin Laneti

Tür: Dedektif, Dram, Korku, Gerilim

Özet: Şaman ritüelleri, korkunç yaratıklar ve derin bir gizem… Kore sinemasının en etkileyici korku filmlerinden biri. Sona doğru neyle karşı karşıya olduğunu anlayınca beynin yanabilir.

Oyuncular: Do-Won Kwak, Hwang Jeong-min, Jun Kunimura

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Bu filmleri izledikten sonra "Ben korkmam!" diyenlerin sesinin titremesi garanti! Sen daha önce bunlardan izlediklerin var mı?

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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