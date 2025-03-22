"Üç Harflisi Hortlağı Bana İşlemez" Diyen İddialı Okuyucularımızın Havasını Söndürecek Korku Filmleri

Korku filmlerinden hiç korkmayan, sizi havaya zıplatan sahnelerde kılı kıpırdamayan arkadaşlarınıza sesleniyoruz. Biliyoruz var böyle tipler. Eğer 'Korku bana işlemez!' diyenlerdensen, bu filmler fikrini değiştirebilir. Yapay zekaya sorduk: Korku filmlerinden asla etkilenmeyenleri bile gerim gerecek filmler önerdi. İşte yapay zekaya göre en korkusuz kişileri bile titretecek 10 film!