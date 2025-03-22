"Üç Harflisi Hortlağı Bana İşlemez" Diyen İddialı Okuyucularımızın Havasını Söndürecek Korku Filmleri
"Üç Harflisi Hortlağı Bana İşlemez" Diyen İddialı Okuyucularımızın Havasını Söndürecek Korku Filmleri
Korku filmlerinden hiç korkmayan, sizi havaya zıplatan sahnelerde kılı kıpırdamayan arkadaşlarınıza sesleniyoruz. Biliyoruz var böyle tipler. Eğer 'Korku bana işlemez!' diyenlerdensen, bu filmler fikrini değiştirebilir. Yapay zekaya sorduk: Korku filmlerinden asla etkilenmeyenleri bile gerim gerecek filmler önerdi. İşte yapay zekaya göre en korkusuz kişileri bile titretecek 10 film!
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1. Martyrs (2008) – Fransız Dehşeti
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2. The Exorcist (1973) – Şeytanın Şovu
3. The Autopsy of Jane Doe (2016) – Ceset Konuşuyor
4. Sinister (2012) – Kayıt Altında Dehşet
5. Noroi: The Curse (2005) – Japon Laneti
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6. Lake Mungo (2008) – Ölümden Sonrası
7. Hell House LLC (2015) – Perili Otelin Korkunç Gerçekleri
8. The Dark and the Wicked (2020) – Sessiz Kabus
9. Incident in a Ghostland (2018) – Travmanın Şiddeti
10. The Wailing (2016) – Kore’nin Laneti
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Bu filmleri izledikten sonra "Ben korkmam!" diyenlerin sesinin titremesi garanti! Sen daha önce bunlardan izlediklerin var mı?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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