"Adolescence" ile Gündem Olan Stephen Graham'ın Diğer Mini Dizisi Bodies'i İnceleyelim!

Peki, 'Adolescence' kadar keyif verir mi?

Netflix’in yeni polisiye, bilim kurgu ve gerilim türündeki dizisi Bodies, çarpıcı zaman çizelgeleri, gizemli olay örgüsü ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Si Spencer’ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan ve Paul Tomalin’in yaratıcılığını üstlendiği 8 bölümlük dizi, izleyiciyi dört farklı zaman diliminde geçen sıra dışı bir cinayet soruşturmasının içine çekiyor.

Bilmeyenler için konusunu ele alalım.

Londra’nın Doğu yakasındaki Longharvest Lane’de bir ceset bulunur. Olayı araştıran dedektif için her şey sıradan gibi görünse de, aynı cesedin farklı zaman dilimlerinde -1890, 1941, 2023 ve 2053 yıllarında- tekrar ortaya çıkmasıyla olayların boyutu değişir.

Dört farklı dönemden dört dedektif, kendi zaman çizelgelerinde aynı cinayeti çözmeye çalışırken, farkında olmadan geçmiş, gelecek ve şimdiyi birbirine bağlayan bir komplonun içine sürüklenirler. Zaman yolculuğu unsurlarını da işin içine katan Bodies, sadece bir cinayet soruşturması değil, aynı zamanda tarihsel olayları ve geleceği şekillendiren büyük bir gizemi açığa çıkarma mücadelesine dönüşüyor.

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