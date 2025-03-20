"Adolescence" ile Gündem Olan Stephen Graham'ın Diğer Mini Dizisi Bodies'i İnceleyelim!
"Adolescence" ile Gündem Olan Stephen Graham'ın Diğer Mini Dizisi Bodies'i İnceleyelim!
Netflix'in yeni dizisi 'Adolescence' gündemden düşmüyor. Başrolünde Stephen Graham’ın yer aldığı dizi hem konusu hem de oyunculuklar ile dikkat çekti. Dizinin merak uyandıran çıkışının ardından başrol oyuncusu Graham’ın bir diğer dizisi Bodies yeniden gündem oldu. Gelin, yeni dizi arayanlar için Bodies'i inceleyelim...
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Stephen Graham "Adolescence" ile adından söz ettirdi.
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Tek oturuşta izlemelik Stephen Graham performansıyla şahlanan bir dizi arıyorsanız Bodies'e bir şans verebilirsiniz.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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