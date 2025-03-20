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"Adolescence" ile Gündem Olan Stephen Graham'ın Diğer Mini Dizisi Bodies'i İnceleyelim!

"Adolescence" ile Gündem Olan Stephen Graham'ın Diğer Mini Dizisi Bodies'i İnceleyelim!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.03.2025 - 20:45

Netflix'in yeni dizisi 'Adolescence' gündemden düşmüyor. Başrolünde Stephen Graham’ın yer aldığı dizi hem konusu hem de oyunculuklar ile dikkat çekti. Dizinin merak uyandıran çıkışının ardından başrol oyuncusu Graham’ın bir diğer dizisi Bodies yeniden gündem oldu. Gelin, yeni dizi arayanlar için Bodies'i inceleyelim...

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Stephen Graham "Adolescence" ile adından söz ettirdi.

Stephen Graham "Adolescence" ile adından söz ettirdi.

Graham, Netflix'in mini dizisi 'Adolescence' ile sosyal medyada gündemde. Ergen bir çocuğun cinayetle suçlandığı dizide baba rolünde oynayan Graham'ın performansı çok beğenildi. Tek plan çekilen dizide psikolojik gerilim hat safhada. İzleyenler büyük bir hayranlıkla izlediklerini söylüyorlar. Hal böyle olunca tek oturuşta izlemelik bir dizi karşımıza çıkıyor.

Tek oturuşta izlemelik Stephen Graham performansıyla şahlanan bir dizi arıyorsanız Bodies'e bir şans verebilirsiniz.

Tek oturuşta izlemelik Stephen Graham performansıyla şahlanan bir dizi arıyorsanız Bodies'e bir şans verebilirsiniz.

Peki, 'Adolescence' kadar keyif verir mi? 

Netflix’in yeni polisiye, bilim kurgu ve gerilim türündeki dizisi Bodies, çarpıcı zaman çizelgeleri, gizemli olay örgüsü ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Si Spencer’ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan ve Paul Tomalin’in yaratıcılığını üstlendiği 8 bölümlük dizi, izleyiciyi dört farklı zaman diliminde geçen sıra dışı bir cinayet soruşturmasının içine çekiyor.

Bilmeyenler için konusunu ele alalım.

Londra’nın Doğu yakasındaki Longharvest Lane’de bir ceset bulunur. Olayı araştıran dedektif için her şey sıradan gibi görünse de, aynı cesedin farklı zaman dilimlerinde -1890, 1941, 2023 ve 2053 yıllarında- tekrar ortaya çıkmasıyla olayların boyutu değişir.

Dört farklı dönemden dört dedektif, kendi zaman çizelgelerinde aynı cinayeti çözmeye çalışırken, farkında olmadan geçmiş, gelecek ve şimdiyi birbirine bağlayan bir komplonun içine sürüklenirler. Zaman yolculuğu unsurlarını da işin içine katan Bodies, sadece bir cinayet soruşturması değil, aynı zamanda tarihsel olayları ve geleceği şekillendiren büyük bir gizemi açığa çıkarma mücadelesine dönüşüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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