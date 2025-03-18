Tehlikeli Sahne Başrole Ömür Boyu Taşıyacağı İz Bırakmıştı! Incident In A Ghostland İzlenir mi?

Çekimler sırasında, genç Vera'yı canlandıran oyuncu Taylor Hickson, cam parçalarının kullanıldığı sahnede yer aldı. Hickson, sahneyi çekerken endişelendiğini dile getirse de sahnenin tehlike oluşturmadığı aktarılmış. Ancak çekimler esnasında Hickson, yüzünden ciddi şekilde yaralandı ve kalıcı izler kaldı. Oyuncu ömür boyu bu izle yaşayacağını duyduktan sonra ise olayı mahkemeye taşıdı. Hickson, konuyla ilgili yapım şirketine dava açmıştı.

Her ne kadar bu olay ile gündeme gelse de film, 2018 Gérardmer Uluslararası Fantastik Film Festivali'nde Büyük Ödül, Seyirci Ödülü ve SyFy Ödülü olmak üzere üç ödül kazanmayı başardı.

Film izleyicileri rahatsız edebilecek şiddet ve gerilim unsurları içeriyor. Ancak yine de konusu ve içeriği nedeniyle dikkat çekiyor. Korku severler için güzel bir tercih olabilir.

Siz filmi izlediniz mi ya da watch list'inizde yer alır mı, yorumlarda buluşalım...