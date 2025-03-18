Tehlikeli Sahne Başrole Ömür Boyu Taşıyacağı İz Bırakmıştı! Incident In A Ghostland İzlenir mi?
Tehlikeli Sahne Başrole Ömür Boyu Taşıyacağı İz Bırakmıştı! Incident In A Ghostland İzlenir mi?
Sosyal medyada Incident In A Ghostland filmi korku filmi severlerin dikkatini çekiyor. Özellikle TikTok'ta 2018 yılında yayınlanan film yeniden kullanıcıların gündemine yerleşti. Eğer siz de bugün ne izlesem, diye düşünüyorsanız gelin birlikte bu gerilim türündeki filmin detaylarına bir bakalım...
Başrol oyuncusunun başına gelenleri duyunca izlemeden gözlerinizi fal taşı gibi açacağınız Incident In A Ghostland filmi ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde! Siz de yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Incident In A Ghostland filmi korku severleri tatmin eder mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmle ilgili ağızları açık bırakan bir detay da var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın