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Tehlikeli Sahne Başrole Ömür Boyu Taşıyacağı İz Bırakmıştı! Incident In A Ghostland İzlenir mi?

Tehlikeli Sahne Başrole Ömür Boyu Taşıyacağı İz Bırakmıştı! Incident In A Ghostland İzlenir mi?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.03.2025 - 14:44

Sosyal medyada Incident In A Ghostland filmi korku filmi severlerin dikkatini çekiyor. Özellikle TikTok'ta 2018 yılında yayınlanan film yeniden kullanıcıların gündemine yerleşti. Eğer siz de bugün ne izlesem, diye düşünüyorsanız gelin birlikte bu gerilim türündeki filmin detaylarına bir bakalım...

Başrol oyuncusunun başına gelenleri duyunca izlemeden gözlerinizi fal taşı gibi açacağınız Incident In A Ghostland filmi ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde! Siz de yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

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Incident In A Ghostland filmi korku severleri tatmin eder mi?

Incident In A Ghostland filmi korku severleri tatmin eder mi?

Önce biraz filmden bahsedelim. 

'Incident in a Ghostland' (Türkçe adıyla 'Hayaletler Diyarında Bir Olay'), 2018 yapımı bir psikolojik korku filmi. Bu nedenle yalnızca bir korku filmi arayışında olanlar için aşırı gerilime sebep olabilir. Çünkü filmde psikolojik öğeler de baskın olarak işleniyor.

Bakalım, Incident In A Ghostland filminin konusu neymiş?

Film, anneleri Pauline ile birlikte büyük teyzelerinden miras kalan kırsaldaki bir eve taşınan Beth ve Vera adlı iki kız kardeşin hikayesini anlatır. Eve taşındıkları ilk gece, davetsiz misafirlerin saldırısına uğrarlar ve bu travmatik olay, kız kardeşlerin hayatını derinden etkiler. Olaydan on altı yıl sonra, Beth başarılı bir korku yazarı olurken, Vera annesiyle birlikte hala aynı evde yaşamaktadır. Beth'in eve dönüşüyle birlikte, geçmişin dehşeti yeniden su yüzüne çıkar. 

Kadroda Crystal Reed (Beth), Emilia Jones (Genç Beth), Anastasia Phillips (Vera), Taylor Hickson (Genç Vera) ve Mylène Farmer (Pauline) yer alıyor.

Filmle ilgili ağızları açık bırakan bir detay da var.

Filmle ilgili ağızları açık bırakan bir detay da var.

Çekimler sırasında, genç Vera'yı canlandıran oyuncu Taylor Hickson, cam parçalarının kullanıldığı sahnede yer aldı. Hickson, sahneyi çekerken endişelendiğini dile getirse de sahnenin tehlike oluşturmadığı aktarılmış. Ancak çekimler esnasında Hickson, yüzünden ciddi şekilde yaralandı ve kalıcı izler kaldı. Oyuncu ömür boyu bu izle yaşayacağını duyduktan sonra ise olayı mahkemeye taşıdı. Hickson, konuyla ilgili yapım şirketine dava açmıştı.

Her ne kadar bu olay ile gündeme gelse de film, 2018 Gérardmer Uluslararası Fantastik Film Festivali'nde Büyük Ödül, Seyirci Ödülü ve SyFy Ödülü olmak üzere üç ödül kazanmayı başardı.

Film izleyicileri rahatsız edebilecek şiddet ve gerilim unsurları içeriyor. Ancak yine de konusu ve içeriği nedeniyle dikkat çekiyor. Korku severler için güzel bir tercih olabilir. 

Siz filmi izlediniz mi ya da watch list'inizde yer alır mı, yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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