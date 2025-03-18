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Euphoria 3. Sezonunda Neler Olacağına Dair Bilgi Sızdırıldı!

Euphoria 3. Sezonunda Neler Olacağına Dair Bilgi Sızdırıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.03.2025 - 09:42

Geçtiğimiz yılların en çok sevilen gençlik dizilerinden biri olan Euphoria'nın 3. sezonu geliyor. Başrollerinde Zendaya, Sydney Sweeney ve Jacob Elordi'nin yer aldığı diziyle birlikte yepyeni bir yolculuğa çıkacağız. Daha önce entrika ve kaos dolu bir hikaye izlemiştik, hatırlarsanız. Bu kez iddialara göre gençliğine tanık olduğumuz karakterlerin yetişkinlik dünyasına adım atacağız. 'GloryMagazines'in iddiasına göre, Nate ve Cassie'ye olacakları duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! İşte o iddia...

Kaynak: https://x.com/glorymagazines/status/1...
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Fırtınalı gençlik dizisi Euphoria, 1. ve 2. sezonu ile hafızalarımıza kazındı.

Fırtınalı gençlik dizisi Euphoria, 1. ve 2. sezonu ile hafızalarımıza kazındı.

Etkisinden uzun süre çıkamadığımız Euphoria'nın 3. sezonu gelmeden ilk bölümlerde neler olmuştu, bir hatırlayalım. 

Euphoria’nın 1. sezonunda Rue ve Jules birbirine aşık olur, ama Jules'un başka ilişkileri de vardır. Nate, Jules’u tehdit eder ve onu manipüle eder. Maddy, Nate’in babası Cal'in sakladığı videolardan birini bulur. Cassie, McKay ile ilişkisinde sorunlar yaşar ve hamile olup olmadığı konusunda kaygılanır. Sezonun sonunda Rue ve Jules kaçmaya karar verir, ancak Rue son anda vazgeçer ve Jules tek başına trene biner. Rue tekrar uyuşturucuya başlar ve sezon büyük bir müzikal sahneyle biter.

2. sezonunda ise, Rue'nun bağımlılığı daha da kötüleşir. Fezco’nun büyükannesi hakkında geri dönüş sahneleriyle onun geçmişini daha iyi anlarız. Fezco, Ashtray ile birlikte uyuşturucu satmaya devam eder. Cassie, Nate ile gizli bir ilişkiye başlar. Maddy, Nate’in ona uyguladığı manipülasyonu yavaş yavaş fark eder. Jules ve Rue tekrar birlikte olur, ancak Rue'nun uyuşturucuyu bırakmadığını öğrenince ilişkileri sarsılır. Rue, uyuşturucu parası bulmak için tehlikeli bir kadından (Laurie) borç alır ve büyük bir çıkmaza girer. Lexi (Cassie’nin kız kardeşi) sezon boyunca bir tiyatro oyunu hazırlar ve final bölümünde bu oyunu sahneler. Oyun, tüm karakterler için bir yüzleşme anına dönüşür. Fezco ve Ashtray, polisin baskınına uğrar. Ashtray ölür, Fezco yaralanır. Rue, sezonun sonunda bir kez daha kendini toparlamaya çalışırken görülür.

Euphoria 3. sezondan ilk tahminler geldi.

Euphoria 3. sezondan ilk tahminler geldi.

2. sezon, Rue’nun temiz kalmaya çalışması ama henüz tamamen iyileşmediğini ima eden belirsiz bir şekilde sona ermişti. Bundan sonra neler olacağı ise merakla beklenir olmuştu. Sosyal medyada dolaşan ilk bilgilere göre Euphoria 3. sezonda karakterlerin ergenlikten çıktığı bir hikaye anlatılacak. Herkes birer yetişkin olmuş ve hayatını idame ettirmeye çalışıyor olacak. Dahası da var!

GloryMagazines'e göre, Nate ve Cassie’nin evlendiği ve bir çocukları olacağı söyleniyor. Bu ikilinin çoluğa çocuğa karıştığı bir Euphoria evrenine henüz hazır değilseniz şimdiden uyaralım istedik.

Euphoria 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmasa da prömiyeri 2026'da yapılacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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