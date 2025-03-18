Euphoria 3. Sezonunda Neler Olacağına Dair Bilgi Sızdırıldı!

Etkisinden uzun süre çıkamadığımız Euphoria'nın 3. sezonu gelmeden ilk bölümlerde neler olmuştu, bir hatırlayalım.

Euphoria’nın 1. sezonunda Rue ve Jules birbirine aşık olur, ama Jules'un başka ilişkileri de vardır. Nate, Jules’u tehdit eder ve onu manipüle eder. Maddy, Nate’in babası Cal'in sakladığı videolardan birini bulur. Cassie, McKay ile ilişkisinde sorunlar yaşar ve hamile olup olmadığı konusunda kaygılanır. Sezonun sonunda Rue ve Jules kaçmaya karar verir, ancak Rue son anda vazgeçer ve Jules tek başına trene biner. Rue tekrar uyuşturucuya başlar ve sezon büyük bir müzikal sahneyle biter.

2. sezonunda ise, Rue'nun bağımlılığı daha da kötüleşir. Fezco’nun büyükannesi hakkında geri dönüş sahneleriyle onun geçmişini daha iyi anlarız. Fezco, Ashtray ile birlikte uyuşturucu satmaya devam eder. Cassie, Nate ile gizli bir ilişkiye başlar. Maddy, Nate’in ona uyguladığı manipülasyonu yavaş yavaş fark eder. Jules ve Rue tekrar birlikte olur, ancak Rue'nun uyuşturucuyu bırakmadığını öğrenince ilişkileri sarsılır. Rue, uyuşturucu parası bulmak için tehlikeli bir kadından (Laurie) borç alır ve büyük bir çıkmaza girer. Lexi (Cassie’nin kız kardeşi) sezon boyunca bir tiyatro oyunu hazırlar ve final bölümünde bu oyunu sahneler. Oyun, tüm karakterler için bir yüzleşme anına dönüşür. Fezco ve Ashtray, polisin baskınına uğrar. Ashtray ölür, Fezco yaralanır. Rue, sezonun sonunda bir kez daha kendini toparlamaya çalışırken görülür.