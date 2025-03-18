Euphoria 3. Sezonunda Neler Olacağına Dair Bilgi Sızdırıldı!
Euphoria 3. Sezonunda Neler Olacağına Dair Bilgi Sızdırıldı!
Kaynak: https://x.com/glorymagazines/status/1...
Geçtiğimiz yılların en çok sevilen gençlik dizilerinden biri olan Euphoria'nın 3. sezonu geliyor. Başrollerinde Zendaya, Sydney Sweeney ve Jacob Elordi'nin yer aldığı diziyle birlikte yepyeni bir yolculuğa çıkacağız. Daha önce entrika ve kaos dolu bir hikaye izlemiştik, hatırlarsanız. Bu kez iddialara göre gençliğine tanık olduğumuz karakterlerin yetişkinlik dünyasına adım atacağız. 'GloryMagazines'in iddiasına göre, Nate ve Cassie'ye olacakları duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! İşte o iddia...
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Fırtınalı gençlik dizisi Euphoria, 1. ve 2. sezonu ile hafızalarımıza kazındı.
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Euphoria 3. sezondan ilk tahminler geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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