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Benziyor mu? Nuri Alço Filmi Çekilirse Gençliğini Yakışıklı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Oynamasını İstedi!

Benziyor mu? Nuri Alço Filmi Çekilirse Gençliğini Yakışıklı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Oynamasını İstedi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.03.2025 - 10:26

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço da filmi çekilirse gençliğini oynayacak oyuncuyu açıklayan ünlüler kervanına katıldı. Filmlerinde 'gazoz' detayıyla hatırlanan Alço genellikle kötü adam, zengin çapkın ya da kadınları kandıran yakışıklı erkeği canlandırmıştı. Kendine has ses tonu ve replikleriyle Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri oldu. Şimdi de kendi hayat hikayesinin filme uyarlanmasını bekliyor. Ayrıca gençliğini Kıvanç Tatlıtuğ'un oynamasını istiyor. 

Alço'nun gençlik fotoğrafı ile Tatlıtuğ'u yan yana koyduk. Bakalım, siz benzetecek misiniz?

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Türk sinemasının unutulmaz ismi Nuri Alço, oynadığı karakterlerle hafızalarımıza kazındı.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Nuri Alço, oynadığı karakterlerle hafızalarımıza kazındı.

Yeşilçam'da oynadığı kötü adam rolleri ile tanınan Alço, Sinemaya 1970’lerin ortalarında adım attı. O gün bu gündür sanata emek vermeye devam eden Alço, Yeşilçam’ın en bilinen yüzlerinden biri oldu. Devlet Kuşu (1980), Kayıp Kızlar (1984), Genelev (1985), Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) gibi filmleri unutulmazlar arasına girdi. 2000’li yıllarda dizi ve sinema projelerinde de yer almıştı. Onu ekranda görmeyi çok sevdik!

Şimdi de ünlü oyuncu kendi hayat hikayesini ekrandan izlemek istediğini dile getirdi.

Yeşilçam'ın usta isminin gönlü Kıvanç Tatlıtuğ'dan yana.

Yeşilçam'ın usta isminin gönlü Kıvanç Tatlıtuğ'dan yana.

Birçok usta ismin hayatı biyografi tadında daha önce sinemaya uyarlanmıştı. Alço da böyle bir dileği olan oyuncular arasına girdi. NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına katılan Alço, Ahmet Mümtaz Taylan'a bir itirafta bulundu. Oyuncu, kariyerine ve yaşamına dair samimi açıklamalarının yanı sıra 'Bir gün filmim çekilirse gençliğimi Kıvanç Tatlıtuğ oynasın.' diye belirtti.

Alço'nun gençlik fotoğrafını ve Tatlıtuğ'u yan yana getirdik. Sizce benziyorlar mı? Yorumlarda bize yazın.

Alço'nun gençlik fotoğrafını ve Tatlıtuğ'u yan yana getirdik. Sizce benziyorlar mı? Yorumlarda bize yazın.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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