Benziyor mu? Nuri Alço Filmi Çekilirse Gençliğini Yakışıklı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Oynamasını İstedi!

Yeşilçam'da oynadığı kötü adam rolleri ile tanınan Alço, Sinemaya 1970’lerin ortalarında adım attı. O gün bu gündür sanata emek vermeye devam eden Alço, Yeşilçam’ın en bilinen yüzlerinden biri oldu. Devlet Kuşu (1980), Kayıp Kızlar (1984), Genelev (1985), Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) gibi filmleri unutulmazlar arasına girdi. 2000’li yıllarda dizi ve sinema projelerinde de yer almıştı. Onu ekranda görmeyi çok sevdik!

Şimdi de ünlü oyuncu kendi hayat hikayesini ekrandan izlemek istediğini dile getirdi.