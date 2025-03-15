Benziyor mu? Nuri Alço Filmi Çekilirse Gençliğini Yakışıklı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Oynamasını İstedi!
Benziyor mu? Nuri Alço Filmi Çekilirse Gençliğini Yakışıklı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Oynamasını İstedi!
Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço da filmi çekilirse gençliğini oynayacak oyuncuyu açıklayan ünlüler kervanına katıldı. Filmlerinde 'gazoz' detayıyla hatırlanan Alço genellikle kötü adam, zengin çapkın ya da kadınları kandıran yakışıklı erkeği canlandırmıştı. Kendine has ses tonu ve replikleriyle Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri oldu. Şimdi de kendi hayat hikayesinin filme uyarlanmasını bekliyor. Ayrıca gençliğini Kıvanç Tatlıtuğ'un oynamasını istiyor.
Alço'nun gençlik fotoğrafı ile Tatlıtuğ'u yan yana koyduk. Bakalım, siz benzetecek misiniz?
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Türk sinemasının unutulmaz ismi Nuri Alço, oynadığı karakterlerle hafızalarımıza kazındı.
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Yeşilçam'ın usta isminin gönlü Kıvanç Tatlıtuğ'dan yana.
Alço'nun gençlik fotoğrafını ve Tatlıtuğ'u yan yana getirdik. Sizce benziyorlar mı? Yorumlarda bize yazın.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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