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Fatih Doğa'yı, Firaz Nursema'yı Kiminle Aldatacak? Kızılcık Şerbeti Gelecek Bölüm Tahminleri

Fatih Doğa'yı, Firaz Nursema'yı Kiminle Aldatacak? Kızılcık Şerbeti Gelecek Bölüm Tahminleri

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.03.2025 - 13:11

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 3 sezondur izleyicini merakını çekmeyi başarıyor. Dizi her yeni bölümünde başka bir entrika ile karşımıza çıkıyor. Son bölümlerde de izleyenler bilir, işler epey karıştı. Hiç beklemediğimiz şekilde Doğa ile Fatih barıştı. Doğa'nın bu kararı izleyenleri çıldırtmış olabilir. Çünkü Doğa, Fatih'in kendisini aldattığını sineye çekti. Dahası Nursema, İlhami'yle aile baskısı yüzünden evleniyordu. Ancak bir anda Firaz'a olan aşkı depreşti. Peki, gelecek bölümlerde ne olacak? Nursema ve İlhami evlenecek mi? Doğa ve Fatih mutlu olacak mı?

Kızılcık Şerbeti'nin gelecek bölümlerinde neler olacak, meraklısına tahminleri sıralıyoruz.

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Kızılcık Şerbeti'nde işler çığrından çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde işler çığrından çıktı.

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran, Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümleri oldukça heyecanlı geçiyor. Son bölümlerde Nursema, Firaz ile kaçtı. Nursema'nın İlhami'yi sevdiğini zanneden seyirci şaşkına döndü. Doğa ile Fatih'in yeniden barışıp evlenmesi herkesi şoke etti. Apo Bey, yeniden yasak aşk yaşamaya başladı. 

Tüm bunlar Şerbo için çok olası ancak yine de 'Pes' dedirten gelişmelerdi. Peki, bundan sonra ne olacak?

İnsan 7'sinde neyse 70'inde de o dur. Fatih değişmez!

İnsan 7'sinde neyse 70'inde de o dur. Fatih değişmez!

Sosyal medyada izleyicilerden gelen tahminlere göre Fatih, Doğa'yı yine aldatacak. Hem de bu kez tanıdığımız bir yüzle.

Firaz'ın eski sevgilisi Defne'yle.

Firaz'ın eski sevgilisi Defne'yle.

Bunun böyle olacağının düşünülmesinin en büyük sebebi ise Defne ile Işıl'ın konuşması. Işıl evli bir adamla birlikte olduğunu söyleyince Defne'nin bu duruma destek verdiği son bölümdeki o diyalog herkesin içine kurt düşürdü.

Aldatılanlar kervanına Nursema da dahil olabilir.

Aldatılanlar kervanına Nursema da dahil olabilir.

Büyük bir aşkla başlayan Firaz ve Nursema aşkı muhtemelen büyük bir hüsranla sonuçlanacak. Firaz daima red flag bir adamdı. Nursema'yı sevdiğini söylerken bile intikam duygusu ile başka kadınlarla görüştü. Bu nedenle izleyicilerin tahminine göre önümüzdeki sezon Firaz, Nursema'yı aldatacak gibi.

Dahası da var...

Dahası da var...

Öncelikle diziye yeni katılan Beril karakteri, Ömer için geliyor. Kıvılcım'ın komşusu olacak Beril'in Ömer'e aşık olacağı tahmin ediliyor. Yeni filizlenen Meri ve Özkan flörtü de hüsranla sonuçlanacak. Özkan tahmin ettiğiniz gibi Meri'yi dolandıracak. Işıl ve Apo hikayesi nasıl bitecek ya da bitecek mi bilemiyoruz ancak Ünallar iflas edecek. Apo Bey varını yoğunu kaybedecek. Muhtemelen Pembe Hanım'ın dizine kapanıp özür dilediği bir sahne izleyeceğiz. 

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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