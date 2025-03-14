Fatih Doğa'yı, Firaz Nursema'yı Kiminle Aldatacak? Kızılcık Şerbeti Gelecek Bölüm Tahminleri

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 3 sezondur izleyicini merakını çekmeyi başarıyor. Dizi her yeni bölümünde başka bir entrika ile karşımıza çıkıyor. Son bölümlerde de izleyenler bilir, işler epey karıştı. Hiç beklemediğimiz şekilde Doğa ile Fatih barıştı. Doğa'nın bu kararı izleyenleri çıldırtmış olabilir. Çünkü Doğa, Fatih'in kendisini aldattığını sineye çekti. Dahası Nursema, İlhami'yle aile baskısı yüzünden evleniyordu. Ancak bir anda Firaz'a olan aşkı depreşti. Peki, gelecek bölümlerde ne olacak? Nursema ve İlhami evlenecek mi? Doğa ve Fatih mutlu olacak mı?

Kızılcık Şerbeti'nin gelecek bölümlerinde neler olacak, meraklısına tahminleri sıralıyoruz.