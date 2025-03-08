Senarist Uyur, Onedio Uyumaz: Kızılcık Şerbeti’ndeki Mantık Hatalarını Suçüstü Yakaladık!

3 sezondur milyonlar tarafından izlenen Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti, ilk yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Her yeni bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizilerden biri olan Kızılcık Şerbo'muz, bitse de unutulmayacak diziler arasına çoktan girdi.

Karakterlerle bağ kurduk hatta ailemizden biri gibi oldular. Ne zaman ekrana gelse maaile televizyon karşısına geçiyoruz. Fakat insan en çok sevdiğini eleştirirmiş. Bu kadar sıkı takip ettiğimiz dizide bazı mantık hataları fark ettik. Örneğin sezonlar geçse de Apo'dan nefret ediyoruz ama başta çok üzüldüğümüz Doğa bu aralar izleyiciyi gıcık etme ustası. Sizce bunun nedeni senaryodaki bazı unutulan detaylar olabilir mi?

Eğer bilmiyorsanız sıkı durun. Birazdan zaman zaman senaryo hatalarıyla da izleyicinin radarına takılan dizi ile ilgili atlanan bazı noktaları söyleyeceğiz.

Peki, gözümüzden kaçmayan bu detaylar neler? Senaristlerin unuttuğu, mantık hatası olduğu düşünülen sahneleri tek tek mercek altına alıyoruz. Bakalım siz bunları fark ettiniz mi?