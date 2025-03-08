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Senarist Uyur, Onedio Uyumaz: Kızılcık Şerbeti’ndeki Mantık Hatalarını Suçüstü Yakaladık!

Senarist Uyur, Onedio Uyumaz: Kızılcık Şerbeti’ndeki Mantık Hatalarını Suçüstü Yakaladık!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.03.2025 - 17:18

3 sezondur milyonlar tarafından izlenen Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti, ilk yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Her yeni bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizilerden biri olan Kızılcık Şerbo'muz, bitse de unutulmayacak diziler arasına çoktan girdi.

Karakterlerle bağ kurduk hatta ailemizden biri gibi oldular. Ne zaman ekrana gelse maaile televizyon karşısına geçiyoruz. Fakat insan en çok sevdiğini eleştirirmiş. Bu kadar sıkı takip ettiğimiz dizide bazı mantık hataları fark ettik. Örneğin sezonlar geçse de Apo'dan nefret ediyoruz ama başta çok üzüldüğümüz Doğa bu aralar izleyiciyi gıcık etme ustası. Sizce bunun nedeni senaryodaki bazı unutulan detaylar olabilir mi?

Eğer bilmiyorsanız sıkı durun. Birazdan zaman zaman senaryo hatalarıyla da izleyicinin radarına takılan dizi ile ilgili atlanan bazı noktaları söyleyeceğiz. 

Peki, gözümüzden kaçmayan bu detaylar neler? Senaristlerin unuttuğu, mantık hatası olduğu düşünülen sahneleri tek tek mercek altına alıyoruz. Bakalım siz bunları fark ettiniz mi?

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Doğa'nın bir anda değişen karakteriyle başlayalım.

Doğa'nın bir anda değişen karakteriyle başlayalım.

Kızılcık Şerbeti ilk sezonda Doğa, modern ve özgür bir ailede büyümüş, çağdaş değerlere sahip bir genç kadındı. Doğa'yı ilk olarak nahif ama güçlü bir karakter olarak izlemiştik. İnsanlara karşı duyarlı, merhametli ve adalet duygusu yüksek biriydi. 

Hatta çevresindeki haksızlıklara sessiz kalamıyordu. Ünallar Nursema'yı zorla evlendirmeye kalktıklarında, Fatih onu aldattığında asla sessiz kalmadı. Ancak bunu yaparken bile sabrının sınırına gelmeyi beklemişti.

Kendi halinde bir kızcağız olan Doğa'mız gitti, yerine başkası geldi.

Kendi halinde bir kızcağız olan Doğa'mız gitti, yerine başkası geldi.

Bu Doğa değil miydi, 'Okuyacağım.' diye Fatih'e direten... Staja girmek için mücadele eden... Pembe Hanım okula gitmesine izin vermediğinde olay çıkaran... Kıvılcım bebek meselesini duyduğunda 'Hem bebeğime bakarım hem de okurum.' diyen...

Bu kız gitti, yerine başkası geldi. Doğa 3. sezonda okulun kapısının önünden geçmeyen birisi oldu. Yıllardır sürüncemede kalan diş hekimliği eğitimini tamamlayamayan kız yetmedi, bir de 'Ben bu işi yapmak istemiyorum.' deyiverdi.

Sadece bununla kalmadı.

Sadece bununla kalmadı.

Pembe Hanım'ın bile Görkem'den sonra 'Ne kadar hanım hanımcık' dediği Doğa, şimdi gösterişli kıyafetler giymeye başladı. 3 sezondur hiç onun üzerinde görmediğimiz ve hatta kendisinin de Fatih'in ailesine göre giyinmeyi kabul ettiği bir hikaye varken, son sezonda şimdiye kadar giyemediklerinin acısını çıkarıyor sanki.

Doğa ile ilgili kafamızı kurcalayan bir diğer mesele ise şu dadı meselesi.

Doğa ile ilgili kafamızı kurcalayan bir diğer mesele ise şu dadı meselesi.

Dizide Heves ve Giray'ın olduğu bölümleri hatırlayın. O zaman Heves, Doğa'ya Cemre bebek için İngiliz bir bakıcı bulalım, diye teklif etmişti. Doğa bu teklifi rahatsız edici bulmuş ve hemen tepki göstermişti. 'Cemre daha 1 yaşında. Hem ben çocuğuyla İngilizce konuşanlara sinir olurum.' demişti.

Şimdi ne oldu da Daisy'i dadı olarak eve getirdi, hiç anlamadık doğrusu.

Doğa'nın şımarık bir kıza dönüşmesini epey tuhaf bulduk.

Doğa'nın şımarık bir kıza dönüşmesini epey tuhaf bulduk.

Parayla pulla hiç ilgisi olmayan, hatta Ünalların şatafatlı evinden çıkıp Fatih'le bir daireye bile razı olan kız aniden evine binlerce lira dökerek gereksiz harcamalar yapmaya başladı. Hatta seviye misafirlerine hava atmaya kadar düştü.

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Bu gösterişli çatal bıçak seti eltisi Nilay'ı kıskandırıyor. Nilay "ayrı eve çıkmak istiyor"...

Bu gösterişli çatal bıçak seti eltisi Nilay'ı kıskandırıyor. Nilay "ayrı eve çıkmak istiyor"...

Nilay dizide en başından beri ailesiz büyüdüğü için eşinin ailesine çok düşkün biri gibi gösterildi. Hatta hatırlayın görseldeki sahnede Mustafa, Nilay'a ayrı eve çıkmayı teklif etmişti. Ama Nilay, 'Annemsiz yapamam.' diyerek bu teklifi reddetmişti. 

Neyse Nilay bu, deyip geçelim bari...

Hatırlarsanız ikinci sezonda böyle bir hikayemiz vardı👇🏻 Gökhan ve Çimen evliliği...

Hatırlarsanız ikinci sezonda böyle bir hikayemiz vardı👇🏻 Gökhan ve Çimen evliliği...

Kıvılcım buna ne kadar çok tepki göstermişti, kızıyla uzun süre konuşmamıştı. Sonunda Gökhan'ın ipliği pazara çıkınca kızını kolundan tutup o evden kurtarmıştı. Şimdi ne hikmetse Kıvılcım, Gökhan'ın üvey annesi Asude Hanım'la kanka oldu. Yetmedi, Doğa'nın nikah kutlaması yemeğine Asude Hanım'ı ailecek çağırdı.

Eee bu Gökhan'ın 2 tane çocuğu vardı. O ne oldu?

Eee bu Gökhan'ın 2 tane çocuğu vardı. O ne oldu?

Babasının ve kardeşinin vefatından sonra hala Gökhan'ın Asude Hanım'la aynı evde yaşamaya devam etmesi de epey tuhaf değil mi? Bu adam evliydi, çocukları vardı. Onlara ne oldu?

Çimen'in esamesinin okunmaması...

Çimen'in esamesinin okunmaması...

Bari arada bir annesiyle telefonda konuşuyor gibi yapsaydınız.

Alev bebeğin kimsesizliği...

Alev bebeğin kimsesizliği...

Alev'in vefatından sonra Apo Bey'in inadı bizi Ünallar malikanesine götürmüştü. Meri de bir anda Alev bebeğin bakıcısı olup eve yerleşmişti. (Apo'yla olacaklarını düşünüyorduk ama Apo, Işıl'ı buldu, orası da ayrı mesele.)

Neyse bu kızcağız Alev'e bakıyor bakmasına da kimse bir ziyaretine gelmiyor, Kıvılcım bile Alev bebeği unuttu. Kendi kendine büyüyor yavrucak!

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Son olarak Nursema...

Son olarak Nursema...

Bu kızcağız önce İlhami'ye aşık olmuştu. Sonra ne oldu da Firaz'a gönlü düştü? Bizim tahminimizce sosyal medyada Firaz hayranlarının çoğunluğu yüzünden hikaye değişmiş olabilir. Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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