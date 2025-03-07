Kıvılcım Arslan Olmak: Sonunda Bir Dizi Karakteri Bize Kadının Gücünü Gösterdi!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadınların haklarını ve mücadelelerini hatırlayarak kutlamak isteriz. Ancak özellikle televizyon dizileri bu mücadele öykülerine pek izin vermiyor. Ekran görmeye alışkın olduğumuz şeylerin başında ne yazık ki 'kadına şiddet' geliyor. Kocasından ve babasından şiddet gören kadınları izlemeye öyle alıştık ki biraz farklı bir kadın karakter çoğu zaman eleştiri yağmuruna tutuluyor. Bunlardan biri de Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı.

Kıvılcım Arslan'ı ilk kez ekranda gördüğümüzde çoğumuz 'Ne kadar da kendini beğenmiş biri.' demiştik. Fakat işin iç yüzü öyle değil! Kıvılcım dik duruşu ve kadınlara karşı yapılan haksızlıklara zarafetle mücadelesi ile aslında ne kadar da 'kendinden emin' bir kadındı. Biz kadınların kendine güvenmesini artık kibir gibi algılar olduk.

Gelin, bu özel günde televizyon dizilerindeki kadın temsilinin dışına çıkarak kadının gücünü gösteren Kıvılcım Arslan'a bir bakalım...