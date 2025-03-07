Müge Anlı, Ece Gürel'in Otopsi Raporundan Gelen İlk Bilgiye Göre Ölüm Nedenini Açıkladı!

İstanbul Kağıthane’de yaşayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart 2025 Pazar günü “Biraz hava alacağım” diyerek evinden ayrıldı. Belgrad Ormanı’na gittiğini belirttikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, dört gün sonra gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Ancak hastaneye kaldırıldıktan yaklaşık 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri, Gürel’in eşyalarının bulunduğu konumdu. Çantası ve montu ormanda bir noktada bulunurken, kendisi bu eşyaların yalnızca 9 metre uzağında tespit edildi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, bu durumun şaşırtıcı olduğunu ve olayın gizemini artırdığını belirtti.

Müge Anlı’nın programında, Ece Gürel’in kaybolmadan önce bir arkadaşına gönderdiği mesajlar da gündeme geldi. Bu mesajlarda, “Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı.” ifadelerini kullanmış olması, olayın esrarengiz yönünü daha da belirgin hale getirdi.