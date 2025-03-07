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Müge Anlı, Ece Gürel'in Otopsi Raporundan Gelen İlk Bilgiye Göre Ölüm Nedenini Açıkladı!

Müge Anlı, Ece Gürel'in Otopsi Raporundan Gelen İlk Bilgiye Göre Ölüm Nedenini Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.03.2025 - 10:48

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber geldi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Gürel'in otopsi raporundan ilk bilgi geldi. Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı ilk bilgiye göre, Gürel'in çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

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İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, yaşam savaşını kaybetti.

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, yaşam savaşını kaybetti.

İstanbul Kağıthane’de yaşayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart 2025 Pazar günü “Biraz hava alacağım” diyerek evinden ayrıldı. Belgrad Ormanı’na gittiğini belirttikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, dört gün sonra gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Ancak hastaneye kaldırıldıktan yaklaşık 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri, Gürel’in eşyalarının bulunduğu konumdu. Çantası ve montu ormanda bir noktada bulunurken, kendisi bu eşyaların yalnızca 9 metre uzağında tespit edildi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, bu durumun şaşırtıcı olduğunu ve olayın gizemini artırdığını belirtti.

Müge Anlı’nın programında, Ece Gürel’in kaybolmadan önce bir arkadaşına gönderdiği mesajlar da gündeme geldi. Bu mesajlarda, “Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı.” ifadelerini kullanmış olması, olayın esrarengiz yönünü daha da belirgin hale getirdi.

Cenaze sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İncelemeden ilk bilgi geldi.

Cenaze sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İncelemeden ilk bilgi geldi.

Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı otopsi raporundan gelen ilk bilgiye göre Gürel'in uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği açıklandı. Ölüm nedeninin ilk bulgulara göre çoklu organ yetmezliği olduğu aktarıldı.

Bir başka açıklama ise CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'dan geldi.

Bir başka açıklama ise CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'dan geldi.

Adli Tıp Kurumu önünden yaptığı açıklamada Ece Gürel'in ölüm nedenine ilişkin şu bilgileri paylaştı: 'Bu ihtimallerden en net olanı geçirdiği hipotermiden kaynaklı iç organlarında kanama meydana geldiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği yönünde. Tabii buna dair kesin raporla ölüm nedeni netleşmiş olacak.'

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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