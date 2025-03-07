Müge Anlı, Ece Gürel'in Otopsi Raporundan Gelen İlk Bilgiye Göre Ölüm Nedenini Açıkladı!
Müge Anlı, Ece Gürel'in Otopsi Raporundan Gelen İlk Bilgiye Göre Ölüm Nedenini Açıkladı!
İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber geldi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Gürel'in otopsi raporundan ilk bilgi geldi. Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı ilk bilgiye göre, Gürel'in çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.
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İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, yaşam savaşını kaybetti.
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Cenaze sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İncelemeden ilk bilgi geldi.
Bir başka açıklama ise CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'dan geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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