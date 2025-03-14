Yıllar Önce Seda Sayan ve Tamer Karadağlı'yı Sevgili Olarak İzlediğimiz Alakaya Maydanoz Dizi
Bundan 18 yıl önce ekranlarda tutku dolu bir aşk hikayesini anlatan bir dizi yayınlanmıştı: Fedai. Başrollerinde kim var dersiniz? Tamer Karadağlı ve Seda Sayan! Evet, yanlış duymadınız. 'Ne alaka?' diye düşündüyseniz, yalnız değilsiniz.
Star TV'de yayınlanan dizinin ilginç yanı başrollerindeydi. Ancak rüyamızda görsek inanacağımız Sayan ve Karadağlı bir aradaydı. İkilinin uyumu kadar uyumsuzluğu da o dönem en çok konuşulanlar arasındaydı. Ayrı ayrı çok sevilen, Çocuklar Duymasın ile büyük bir hayran kitlesi edinen Karadağlı ve Sabahların Sultanı Sayan, iki sevgili rolü yapınca sanki pek akıllarda oturmadı. Zaten pek de uzun sürmeden final yaptı.
Gelin, diziye damgasını vuran Sayan ve Karadağlı'nın romantik sahnelerine, dizinin konusuna ve neden bittiğine bir bakalım...
Tamer Karadağlı ve Seda Sayan'ın başrollerinde oynadığı Fedai dizisi ekranlara havalı bir giriş yaptı.
Karadağlı siyah gözlükleri ile yakışıklı bir ajanken gönlünü peri kızı Sayan'a kaptırıyor.
Ancak bu aşk hikayesi çok kısa sürdü.
Ne dersiniz? Sizce partner olarak yakışmışlar mı? Yorumlarda buluşalım...
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