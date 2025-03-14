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Yıllar Önce Seda Sayan ve Tamer Karadağlı'yı Sevgili Olarak İzlediğimiz Alakaya Maydanoz Dizi

Yıllar Önce Seda Sayan ve Tamer Karadağlı'yı Sevgili Olarak İzlediğimiz Alakaya Maydanoz Dizi

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.03.2025 - 11:35

Bundan 18 yıl önce ekranlarda tutku dolu bir aşk hikayesini anlatan bir dizi yayınlanmıştı: Fedai. Başrollerinde kim var dersiniz? Tamer Karadağlı ve Seda Sayan! Evet, yanlış duymadınız. 'Ne alaka?' diye düşündüyseniz, yalnız değilsiniz.

Star TV'de yayınlanan dizinin ilginç yanı başrollerindeydi. Ancak rüyamızda görsek inanacağımız Sayan ve Karadağlı bir aradaydı. İkilinin uyumu kadar uyumsuzluğu da o dönem en çok konuşulanlar arasındaydı. Ayrı ayrı çok sevilen, Çocuklar Duymasın ile büyük bir hayran kitlesi edinen Karadağlı ve Sabahların Sultanı Sayan, iki sevgili rolü yapınca sanki pek akıllarda oturmadı. Zaten pek de uzun sürmeden final yaptı.

Gelin, diziye damgasını vuran Sayan ve Karadağlı'nın romantik sahnelerine, dizinin konusuna ve neden bittiğine bir bakalım...

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Tamer Karadağlı ve Seda Sayan'ın başrollerinde oynadığı Fedai dizisi ekranlara havalı bir giriş yaptı.

Tamer Karadağlı ve Seda Sayan'ın başrollerinde oynadığı Fedai dizisi ekranlara havalı bir giriş yaptı.

Dizinin konusu oldukça iddialıydı. Ekranlarda yayınlanmış tüm aksiyon temalı ajan dizilerini unutun. Şimdiye kadar izlediğiniz tüm filmleri de...

Tamer Karadağlı dizide, eski bir ajan olan fedai karakterini canlandırıyordu.

Ve aksiyonun tavan yaptığı hikayede aşk olmazsa olmazdı. Seda Sayan ise Karadağlı'nın korumak zorunda olduğu bir kadını oynuyordu. 

Seda Sayan dizide Yıldız Akar; Tamer Karadağlı ise Emin Bora karakterine hayat veriyordu. Bu ikili arasında nefretten doğan bir aşk hikayesi anlatılıyordu.

Karadağlı siyah gözlükleri ile yakışıklı bir ajanken gönlünü peri kızı Sayan'a kaptırıyor.

Karadağlı siyah gözlükleri ile yakışıklı bir ajanken gönlünü peri kızı Sayan'a kaptırıyor.

Yıldız Akar ve Emin Bora arasında önceleri büyük bir nefret ilişkisi kuruluyor. İkilinin atışmaları oldukça komik. Yıldız Hanım asla bir koruma istemediğini söylüyor. Hatta Emin Bey'e tokat atmaya kalkıyor. 

Aşk bu ya, tam da o sırada ajan Karadağlı Yıldız Hanım'ın elini havada yakalayınca ne kadar da güçlü bir beyefendi olduğu anlaşılan Emin'e Yıldız'ın hisleri uyanıyor.

Ancak bu aşk hikayesi çok kısa sürdü.

Ancak bu aşk hikayesi çok kısa sürdü.

Fedai ilk bölümlerde kavgayla başlayan Yıldız ve Emin ilişkisini son bölümlerde tutkulu bir aşka dönüştürmek istese de beklenen reytingler gelmeyince yayından kaldırıldı. 

O dönem dizi büyük bir heyecanla başlamıştı. Hatta Sayan, 'Fedai'deki rol arkadaşı Tamer Karadağlı için 'Tamer'i izlerken yerimde duramıyorum, onda bir şey var' diye bir açıklamada bulunmuş; verdiği röportajda ise  'Tamer'e aşık olurum' demişti.

Seda bacımız böyle söylese de bu ikili bize hiç geçmedi ki dizi erken vedasını yapmak zorunda kaldı.

Gelin, dizinin en tutkulu sahnesine ve Tamer Karadağlı ve Seda Sayan'ın efsanevi bakışmasına bir bakalım👇🏻

Ve o öpüşme sahnesi...

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Nefretin aşka dönüştüğü ve sevgili olarak rol alan ikilinin alakaya maydonoz dedirttiği başka bir sahne daha...

Ne dersiniz? Sizce partner olarak yakışmışlar mı? Yorumlarda buluşalım...

Ne dersiniz? Sizce partner olarak yakışmışlar mı? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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