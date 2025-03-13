Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'in Oynadığı Rollerle Devleştiği Dizi ve Filmler

Henüz 51 yaşında mide kanserini atlattıktan sonra zatürre nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever, sevenlerini hüzne boğdu. Acı haberin ardından ünlü oyuncunun oynadığı film ve diziler hatıralarda canlandı. Yurtsever, çoğu zaman bizi güldürmeyi başaran komik yapımlarda yer almıştı. Ancak bu kez ardında acı bir tebessüm bıraktı.

Yurtsever'in devleştiği rolleri gelin birlikte hatırlayalım...