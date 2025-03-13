Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'in Oynadığı Rollerle Devleştiği Dizi ve Filmler
Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'in Oynadığı Rollerle Devleştiği Dizi ve Filmler
Henüz 51 yaşında mide kanserini atlattıktan sonra zatürre nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever, sevenlerini hüzne boğdu. Acı haberin ardından ünlü oyuncunun oynadığı film ve diziler hatıralarda canlandı. Yurtsever, çoğu zaman bizi güldürmeyi başaran komik yapımlarda yer almıştı. Ancak bu kez ardında acı bir tebessüm bıraktı.
Yurtsever'in devleştiği rolleri gelin birlikte hatırlayalım...
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Şinasi Yurtsever'in oynadığı filmler
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1. 2015 - Düğün Dernek serisi (Yılmaz)
2. 2014 - Olur Olur! (Zihni Orkinos)
3. 2011 - Çalgı Çengi (Nakliyatçı)
Şinasi Yurtsever'in Oynadığı Diziler
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4. 2020 - Tutunamayanlar (Hicabi)
5. 2014 - Kardeş Payı (Hilmi)
6. 2012 - İşler Güçler (Hakkı)
7. 2004-2007 - Yabancı Damat (Hamit - Hamido)
8. 2004 - Avrupa Yakası (Diş Hekimi Komşu)
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9. En son İnci Taneleri'nde oynamıştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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