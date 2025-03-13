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Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'in Oynadığı Rollerle Devleştiği Dizi ve Filmler

Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'in Oynadığı Rollerle Devleştiği Dizi ve Filmler

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.03.2025 - 22:17

Henüz 51 yaşında mide kanserini atlattıktan sonra zatürre nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever, sevenlerini hüzne boğdu. Acı haberin ardından ünlü oyuncunun oynadığı film ve diziler hatıralarda canlandı. Yurtsever, çoğu zaman bizi güldürmeyi başaran komik yapımlarda yer almıştı. Ancak bu kez ardında acı bir tebessüm bıraktı. 

Yurtsever'in devleştiği rolleri gelin birlikte hatırlayalım...

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Şinasi Yurtsever'in oynadığı filmler

1. 2015 - Düğün Dernek serisi (Yılmaz)

1. 2015 - Düğün Dernek serisi (Yılmaz)

Selçuk Aydemir'in yazdığı efsane film serisi Düğün Dernek'te Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile rolleri paylaşmıştı. Yılmaz karakteri ile hafızlarımıza kazınmıştı.

2. 2014 - Olur Olur! (Zihni Orkinos)

2. 2014 - Olur Olur! (Zihni Orkinos)

Alper Kul'la başrollerde oynayan oyuncu uzun süre Zihni Orkinos'un dilden düşmeyen atasözleri ile anılmıştı.

3. 2011 - Çalgı Çengi (Nakliyatçı)

3. 2011 - Çalgı Çengi (Nakliyatçı)

Selçuk Aydemir'in yönettiği filmde Murat Cemcir ile Ahmet Kural'la oynayan oyuncu nakliyatçı olarak yer aldı.

Şinasi Yurtsever'in Oynadığı Diziler

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4. 2020 - Tutunamayanlar (Hicabi)

4. 2020 - Tutunamayanlar (Hicabi)

TRT 1'de yayınlanan dizide Yurtsever, 50 yaşındaki Profesör Hicabi Cihangir'e hayat vermişti. Mahallede kurduğu üç katlı Özel Cihangir Üniversitesi’nin sahibi ve rektörü olan Hicabi'nin asıl amacı eğitim değil, kâr elde etmekti. Üniversitesini kazançlı bir işletmeye dönüştürmek için türlü yollar denedi.

5. 2014 - Kardeş Payı (Hilmi)

5. 2014 - Kardeş Payı (Hilmi)

Kardeş Payı'nın zengin iş adamı olan en komik karakterlerinden birine hayat vermişti.

6. 2012 - İşler Güçler (Hakkı)

6. 2012 - İşler Güçler (Hakkı)

İşler Güçler dizisinde Şinasi Yurtsever’in canlandırdığı Hakkı karakteri, tasarruflu, sportif, evine ve ofisine bağlı, eşiyle mutlu bir hayat süren ancak huzursuz ve komik halleriyle öne çıkan bir karakterdi.

7. 2004-2007 - Yabancı Damat (Hamit - Hamido)

7. 2004-2007 - Yabancı Damat (Hamit - Hamido)

Yıllar yıllar önce unutulmaz dizi Yabancı Damat'ta Erdal Özyağcılar'ın oynadığı Kahraman'ın baklavacısında çalışan Hamido'yu oynamıştı. Evin hizmetlisi ile evleniyordu.

8. 2004 - Avrupa Yakası (Diş Hekimi Komşu)

8. 2004 - Avrupa Yakası (Diş Hekimi Komşu)

Engin Günaydın'ın hayat verdiği Burhan Altıntop karakterinin balkondan 'Ben aslında yoğum!' diye çıldırttığı kişiydi.

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9. En son İnci Taneleri'nde oynamıştı.

9. En son İnci Taneleri'nde oynamıştı.

Yurtsever dizide Tahsin karakterine hayat vermişti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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