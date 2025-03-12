Kısmetse Olur Çağrı'nın Nihat Hatipoğlu'na Mavi Ekran Verdiren Sorusu

Kısmetse Olur'un yasaklanmasının ardından yeni formatı Aşkın Gücü, YouTube'da yayına başlamıştı. Çağrı'yı ilk kez bu programda görmüştük. Yarışmada tarzıyla herkesin dikkatini çeken Çağrı, yarışma sonrası da ününe ün kattı.

Evlilik programından sonra Yemekteyiz'e ardından da Nihat Hatipoğlu'na çıkan Çağrı, bu sene de Ramazan gelince soluğu iftar programında aldı. TikTok paylaşımlarıyla bir fenomen haline dönüşen Çağrı, geçtiğimiz yıl sosyal medyada uygunsuz fotoğraflar almasıyla ilgili soru sormuştu. Bu sene de kadın erkek ilişkilerinden girdi.