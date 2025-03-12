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Kısmetse Olur Çağrı'nın Nihat Hatipoğlu'na Mavi Ekran Verdiren Sorusu

Kısmetse Olur Çağrı'nın Nihat Hatipoğlu'na Mavi Ekran Verdiren Sorusu

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.03.2025 - 00:52

Ramazan'ın geldiğini bir Çağrı filminin ekrana gelmesinden bir de Kısmetse Olur Çağrı'nın Nihat Hatipoğlu'na çıkmasından anlar olduk!

Kısmetse Olur'un yeni formatı Aşkın Gücü'ne katılan ve orada ünlendikten sonra Yemekteyiz dahil gördüğü her programa konuk ya da yarışmacı olmayı başarmış Çağrı Özer, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu'nun yayınına çıktı. ATV'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun iftar programına katılan Kısmetse Olur Çağrı beyin yakan sorusu ile sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü evlilik programıyla tanıdığımız Çağrı Özer, Ramazan ayı gelince yine Nihat Hatipoğlu'na çıktı.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü evlilik programıyla tanıdığımız Çağrı Özer, Ramazan ayı gelince yine Nihat Hatipoğlu'na çıktı.

Kısmetse Olur'un yasaklanmasının ardından yeni formatı Aşkın Gücü, YouTube'da yayına başlamıştı. Çağrı'yı ilk kez bu programda görmüştük. Yarışmada tarzıyla herkesin dikkatini çeken Çağrı, yarışma sonrası da ününe ün kattı. 

Evlilik programından sonra Yemekteyiz'e ardından da Nihat Hatipoğlu'na çıkan Çağrı, bu sene de Ramazan gelince soluğu iftar programında aldı. TikTok paylaşımlarıyla bir fenomen haline dönüşen Çağrı, geçtiğimiz yıl sosyal medyada uygunsuz fotoğraflar almasıyla ilgili soru sormuştu. Bu sene de kadın erkek ilişkilerinden girdi.

Nihat Hatipoğlu'na Kısmetse Olur Çağrı'nın beyin yakan sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu'na Kısmetse Olur Çağrı'nın beyin yakan sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programına katılan Çağrı, 'Hz. Havva, Hz. Adem'i yasak meyveyi yemeğe teşvik etmişse erkekleri günaha sokan kadınlar mıdır?' diye sordu. Sosyal medyada gündem olan bu soruya kullanıcılardan yorum yağdı.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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