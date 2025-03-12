Kısmetse Olur Çağrı'nın Nihat Hatipoğlu'na Mavi Ekran Verdiren Sorusu
Kısmetse Olur Çağrı'nın Nihat Hatipoğlu'na Mavi Ekran Verdiren Sorusu
Ramazan'ın geldiğini bir Çağrı filminin ekrana gelmesinden bir de Kısmetse Olur Çağrı'nın Nihat Hatipoğlu'na çıkmasından anlar olduk!
Kısmetse Olur'un yeni formatı Aşkın Gücü'ne katılan ve orada ünlendikten sonra Yemekteyiz dahil gördüğü her programa konuk ya da yarışmacı olmayı başarmış Çağrı Özer, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu'nun yayınına çıktı. ATV'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun iftar programına katılan Kısmetse Olur Çağrı beyin yakan sorusu ile sosyal medyada gündem olmayı başardı.
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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü evlilik programıyla tanıdığımız Çağrı Özer, Ramazan ayı gelince yine Nihat Hatipoğlu'na çıktı.
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Nihat Hatipoğlu'na Kısmetse Olur Çağrı'nın beyin yakan sorusu sosyal medyada gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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