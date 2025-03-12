Seyran ve Ferit'e Veda Ediyoruz! Yalı Çapkını'nın Final Tarihi Belli Oldu!
Seyran ve Ferit'e Veda Ediyoruz! Yalı Çapkını'nın Final Tarihi Belli Oldu!
Star TV'nin sevilen dizisi ve Kızılcık Şerbeti'nin ezeli rakibi Yalı Çapkını'nda sona yaklaştık. 3 sezondur yayın hayatına devam eden dizi ile ilgili bu sezonun son olacağı duyurulmuştu. Ancak Yalı Çapkını ne zaman final yapacak, herkesin merak ettiği bir soruydu.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı Yalı Çapkını'nın 100. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacağı biliniyordu. Ancak tam tarih verilmemişti. 100. bölüm final tarihi hangi güne denk gelecek, Gazete Magazin'den Umut Ünver açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 sezondur her Cuma izleyiciyi Star TV ekranlarına kilitleyen dizi Yalı Çapkını final yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalı Çapkını final tarihi belli oldu.
Siz ne düşünüyorsunuz? Bu veda sizi üzdü mü? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın