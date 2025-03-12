onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
Seyran ve Ferit'e Veda Ediyoruz! Yalı Çapkını'nın Final Tarihi Belli Oldu!

Seyran ve Ferit'e Veda Ediyoruz! Yalı Çapkını'nın Final Tarihi Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.03.2025 - 21:37

Star TV'nin sevilen dizisi ve Kızılcık Şerbeti'nin ezeli rakibi Yalı Çapkını'nda sona yaklaştık. 3 sezondur yayın hayatına devam eden dizi ile ilgili bu sezonun son olacağı duyurulmuştu. Ancak Yalı Çapkını ne zaman final yapacak, herkesin merak ettiği bir soruydu. 

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı Yalı Çapkını'nın 100. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacağı biliniyordu. Ancak tam tarih verilmemişti. 100. bölüm final tarihi hangi güne denk gelecek, Gazete Magazin'den Umut Ünver açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 sezondur her Cuma izleyiciyi Star TV ekranlarına kilitleyen dizi Yalı Çapkını final yapıyor.

3 sezondur her Cuma izleyiciyi Star TV ekranlarına kilitleyen dizi Yalı Çapkını final yapıyor.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı Yalı Çapkını, ilk sezon ne kadar çok seviliyorsa son sezonuyla da izleyicinin bir o kadar tepkisini çekmişti. 

Diziye yeni sezonda başka başka karakterler dahil olmuş, Seyran ve Ferit ayrılığı ekrana gelmişti. Dizinin hayranları Seyran ve Ferit ayrılığına büyük tepki göstermişti. Hayranları mutsuz eden bu gelişmelerin ardından dizide reytingler düşmüştü. Senaryo ekibi reytingleri toparlamak için farklı hikayeler denedi ancak onlar da tutmadı.

Ardından Yalı Çapkını için resmen final kararı alınmıştı. Aralık ayında duyurulan haberin ardından herkes 100. bölümü bekliyordu. Çünkü haberde yalnızca bölüm sayısı verilmişti. Tarih bilgisi ise sona saklanmıştı.

Yalı Çapkını final tarihi belli oldu.

Yalı Çapkını final tarihi belli oldu.

100. bölümüyle ekrana veda etmeye hazırlanan Yalı Çapkını ile ilgili bugün tarih açıklandı. Dizinin Ramazan bayramından sonra sonlanacağı söylentileri vardı. Doğru çıktı. Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre, Yalı Çapkını 4 Nisan Cuma günü 101. bölümüyle ekrana veda edecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu veda sizi üzdü mü? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu veda sizi üzdü mü? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın