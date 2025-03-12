Seyran ve Ferit'e Veda Ediyoruz! Yalı Çapkını'nın Final Tarihi Belli Oldu!

Star TV'nin sevilen dizisi ve Kızılcık Şerbeti'nin ezeli rakibi Yalı Çapkını'nda sona yaklaştık. 3 sezondur yayın hayatına devam eden dizi ile ilgili bu sezonun son olacağı duyurulmuştu. Ancak Yalı Çapkını ne zaman final yapacak, herkesin merak ettiği bir soruydu.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı Yalı Çapkını'nın 100. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacağı biliniyordu. Ancak tam tarih verilmemişti. 100. bölüm final tarihi hangi güne denk gelecek, Gazete Magazin'den Umut Ünver açıkladı.