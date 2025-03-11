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Final Yapacaktı: Show TV'de Yayınlanan Siyah Kalp Hayranlarına Müjde!

Final Yapacaktı: Show TV'de Yayınlanan Siyah Kalp Hayranlarına Müjde!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.03.2025 - 15:50

Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi ile ilgili geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber gelmişti. Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar'ın başrollerinde oynadığı Siyah Kalp için final kararı alınmıştı. Birsen Altuntaş, dizi ile ilgili yeni gelişmeyi aktardı. Dizinin final kararında hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
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Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi ile ilgili final kararı alınmıştı.

Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi ile ilgili final kararı alınmıştı.

Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar'ın başrollerinde oynadığı Siyah Kalp dizisi beklentiyi karşılamadı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosunu Yılmaz Tunç'un yazdığı “Siyah Kalp” dizisi ikiz kardeşlerin annelerini arama hikayesi ile başlamıştı. Ardından dramatik bir aşk hikayesi izlemiştik. 

Dizi son bölümlerde reytingleri yakalayamadı. İzlenme oranları beklentileri karşılamayınca dizinin 26. bölümde final yapacağı haberi gelmişti.

Birsen Altuntaş dizinin hayranlarına güzel haberi verdi.

Birsen Altuntaş dizinin hayranlarına güzel haberi verdi.

Siyah Kalp dizisinin reytingleri beklenmedik şekilde yükseldi. Dizinin, artan reytingleri ve kanalın yayın planındaki değişiklikler nedeniyle sezon sonuna kadar devam etmesine karar verildi.

Aslında, Show TV’nin yeni projesi Halef dizisinin bu sezon başlaması planlanıyordu. Ancak oyuncu kadrosunun tamamlanamaması nedeniyle proje ertelendi. Bu süreçte Siyah Kalp’in izleyici ilgisini artırması, kanal yönetimini final kararını gözden geçirmeye itti.

Son gelen bilgilere göre, dizi 35. bölümde ekran macerasını noktalayacak. Ancak sezon sonuna kadar ilginin yüksek seyretmesi durumunda, ikinci sezon ihtimalinin masada olduğu da konuşuluyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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