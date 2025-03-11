Final Yapacaktı: Show TV'de Yayınlanan Siyah Kalp Hayranlarına Müjde!
Final Yapacaktı: Show TV'de Yayınlanan Siyah Kalp Hayranlarına Müjde!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi ile ilgili geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber gelmişti. Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar'ın başrollerinde oynadığı Siyah Kalp için final kararı alınmıştı. Birsen Altuntaş, dizi ile ilgili yeni gelişmeyi aktardı. Dizinin final kararında hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi ile ilgili final kararı alınmıştı.
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Birsen Altuntaş dizinin hayranlarına güzel haberi verdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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