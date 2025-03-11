Final Yapacaktı: Show TV'de Yayınlanan Siyah Kalp Hayranlarına Müjde!

Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi ile ilgili geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber gelmişti. Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar'ın başrollerinde oynadığı Siyah Kalp için final kararı alınmıştı. Birsen Altuntaş, dizi ile ilgili yeni gelişmeyi aktardı. Dizinin final kararında hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...