Genç Yaşta Hayatını Kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Katıldığı Bir Programdan Görüntüleri Yeniden Gündemde

18 Aralık 2017'de Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada programına katılan Yurtsever'in esprili mizacı ve eğlenceli kişliği izleyenlerin yüzünde acı bir tebessüm bıraktı.

Sosyal medyada yeniden gündem olan o görüntülerde Rutkay oyuncuya 'Son filmin' diyerek minik bir gaf yapıyor. Yurtsever, bu yoruma hemen espriyle karşılık veriyor: 'Son filmin derken? Ölüyor muyum?”

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.