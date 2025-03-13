Genç Yaşta Hayatını Kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Katıldığı Bir Programdan Görüntüleri Yeniden Gündemde
Ekranların sevilen dizisi Kardeş Payı'nda oynadığı Hilmi karakteri ile hafızalarımıza kazınan Şinasi Yurtsever'in 51 yaşında hayatını kaybetti. Kanser hastalığı ile mücadele eden Yurtsever, hastalığı yenmişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Yurtsever'e mide kanseri teşhisi konulmuştu. Acı haber bu akşam geldi.
Ardında sevenlerini bırakan oyuncunun 7 yıl önce katıldığı bir programdan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Doğa Rutkay'ın programına katılan Yurtsever esprili mizacı ile dikkat çekmişti. Sohbet sırasında 'Son filmin' diyen Rutkay'a 'Son filmin derken?' diyerek şakayla yanıt verdiği anlar acı bir tebessüm bıraktı.
Kardeş Payı, İşler Güçler ve Düğün Dernek gibi efsane komedi dizilerinden tanıdığımız Şinasi Yurtsever'den acı haber geldi.
7 yıl önce katıldığı bir programdan görüntüleri yeniden gündem oldu.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın