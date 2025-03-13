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Genç Yaşta Hayatını Kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Katıldığı Bir Programdan Görüntüleri Yeniden Gündemde

Genç Yaşta Hayatını Kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Katıldığı Bir Programdan Görüntüleri Yeniden Gündemde

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.03.2025 - 20:32

Ekranların sevilen dizisi Kardeş Payı'nda oynadığı Hilmi karakteri ile hafızalarımıza kazınan Şinasi Yurtsever'in 51 yaşında hayatını kaybetti. Kanser hastalığı ile mücadele eden Yurtsever, hastalığı yenmişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Yurtsever'e mide kanseri teşhisi konulmuştu. Acı haber bu akşam geldi. 

Ardında sevenlerini bırakan oyuncunun 7 yıl önce katıldığı bir programdan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Doğa Rutkay'ın programına katılan Yurtsever esprili mizacı ile dikkat çekmişti. Sohbet sırasında 'Son filmin' diyen Rutkay'a 'Son filmin derken?' diyerek şakayla yanıt verdiği anlar acı bir tebessüm bıraktı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=cTDQx...
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Kardeş Payı, İşler Güçler ve Düğün Dernek gibi efsane komedi dizilerinden tanıdığımız Şinasi Yurtsever'den acı haber geldi.

Kardeş Payı, İşler Güçler ve Düğün Dernek gibi efsane komedi dizilerinden tanıdığımız Şinasi Yurtsever'den acı haber geldi.

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Yurtsever, bu akşam hayatını kaybetti. Zafer Algöz'den gelen haberle sarsılan sevenleri Yurtsever'in eski görüntülerine daldılar.

7 yıl önce katıldığı bir programdan görüntüleri yeniden gündem oldu.

7 yıl önce katıldığı bir programdan görüntüleri yeniden gündem oldu.

18 Aralık 2017'de Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada programına katılan Yurtsever'in esprili mizacı ve eğlenceli kişliği izleyenlerin yüzünde acı bir tebessüm bıraktı. 

Sosyal medyada yeniden gündem olan o görüntülerde Rutkay oyuncuya 'Son filmin' diyerek minik bir gaf yapıyor. Yurtsever, bu yoruma hemen espriyle karşılık veriyor: 'Son filmin derken? Ölüyor muyum?”

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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