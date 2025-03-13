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Vefatının Ardından Şinasi Yurtsever'e Ekranda İzlediğimiz Unutulmaz Sahneleriyle Veda!

Vefatının Ardından Şinasi Yurtsever'e Ekranda İzlediğimiz Unutulmaz Sahneleriyle Veda!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.03.2025 - 23:50

Bir süredir kanserle mücadele ettiği öğrenilen ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'i kaybettik. Saatler önce Zafer Algöz'ün daha sonra sildiği paylaşımıyla öğrendiğimiz bu acı haber hepimizi derinden üzdü. Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek ve Çalgı Çengi yapımlarda yer alan ünlü oyuncunun ardından sevenleri sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarda en çok dikkat çekenler oynadığı dizi ve filmlerdeki unutulmaz sahnelerdi. Yurtsever'e veda ederken ekranda izlediğimiz ve akıllarda yer eden o sahnelerini yeniden hatırlayalım istedik!

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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyasını derinden üzen haber akşam saatlerinde Zafer Algöz'den geldi. Usta oyuncu bir süredir kanserle mücadele eden Şinasi Yurtsever'in vefat ettiğini paylaştı. Ancak bu paylaşımı kısa bir süre sonra sildi. 

Kısa bir sürede yayılan paylaşım gündeme oturdu. Çok severek ekranlarda izlediğimiz Yurtsever'in vefatı herkesi şoke etti. Şinasi Yurtsever'in vefatı, sanat dünyasında büyük bir boşluk bırakırken sevenleri ve meslektaşlarının yanı sıra izleyicileri de paylaşımlarıyla ona veda etti.

Hafızalarda Kardeş Payı'nda oynadığı Hilmi karakteriyle kaldı.

Hafızalarda Kardeş Payı'nda oynadığı Hilmi karakteriyle kaldı.

Onu birçok yapımda izleme şansı yakaladık. Oynadığı dizi ve filmleri unutamayan sevenleri de ona böyle veda etmek istedi. Yurtsever'in yer aldığı dizi-film sahnelerinden derlemeler yaparak paylaştılar. Kah güldüren kah hüzünlendiren sahneleri yeniden önümüze düştü. Biz de ona bu unutulmaz sahnelerle veda edelim istedik. 

İşte Yurtsever'in oynadığı unutulmaz sahneler...

Kullanıcılar Büyük Hilmi'ye Kardeş Payı’ndan o sahneyle veda ettiler.

Kardeş Payı’ndan başka bir sahne. Unutulmazlar arasına girdi.

Hilmi'nin annesinin ölümünü anlattığı o duygusal sahnesi...

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Her sahnede, her bölümde o bizi hep güldürmüş.

Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop'un bıktırdığı komşusuydu. Ne günlerdi!

Hamido'yu unutmak mümkün değil.

Düğün Dernek filminde birlikte oynadığı Rasim Öztekin'i de 2021 yılında kaybetmiştik.

İyi ki onu izleme şansı yakaladık.

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"Bizim cenazemizi nasıl duyuracaklar acaba?"

Unutmayacağız...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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