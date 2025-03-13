Ece Gürel'in Ardından Cadı Olduğunu Söyleyen Biri Canlı Yayına Çıktı: Stüdyoda Elektrikler Gitti

Ece Gürel’in trajik ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, konuya açıklık getirmek üzere canlı yayında, araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, spiritüel koç Sibel Uzun ve Cadılığın El Kitabı adlı kitabın yazarı, kendisini 'cadı' olarak tanımlayan Ufuk Elver yer aldı. Stüdyoda ve uzaktan bağlantıyla gerçekleştirilen tartışmalar, Ece Gürel’in ölümüne dair farklı bakış açılarını ortaya koydu.

Mehmet Ali Bulut, büyü ve telkinin etkileri üzerine dikkat çekerken, bu tür mistik uygulamaların giderek daha fazla insanı etkilediğini belirtti.

Spiritüel koç Sibel Uzun ise bilinçaltına yapılan telkinlerin insanları kontrolsüz bir şekilde yönlendirebileceğini savundu.

Ancak herkesin dikkatini çeken açıklama Elver'den geldi. Yazar kendisinin 'cadı' olduğunu söyledi. 'Ben bir cadıyım' diyerek kendisini tanımlayan Elver, cadılığın aslında bir felsefe olduğunu ve yanlış anlaşıldığını savundu.

Ece Gürel’in ölümü etrafındaki iddialar ve mistik uygulamalar hakkındaki bu tartışmalar sırasında ise stüdyo bir anda karanlığa büründü. Elektriklerin gittiği o anların ardından Hakan Ural, '11 yıldır burada çalışıyorum. İlk defa başıma geldi. Bu asla tesadüf değil.' dedi.