Ece Gürel'in Ardından Cadı Olduğunu Söyleyen Biri Canlı Yayına Çıktı: Stüdyoda Elektrikler Gitti
Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'yi derinden sarsan ve hala gizemini koruyan bir vefat haberi gündemimize oturdu. Ece Gürel 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'ndaki yürüyüşünün ardından kayboldu. 4 gün süren arama çalışmalarının ardından 36 yaşındaki peyzaj mimarı sağ bulundu ancak hastanede vefat etti.
Ece Gürel'in ölümünün ardından ilginç iddialar ortaya çıktı. Gürel'in 'cadılık eğitimi' aldığı gündeme geldi. Cadılık eğitimi gündeminin ardından herkes Ece Gürel'e ormanda ne olduğunu sormaya başladı. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu Neler Oluyor Hayatta programında da bu konu ele alındı.
Canlı yayın konuklarından biri ise “Cadılığın El Kitabı” isimli kitabın yazarı olan ve “cadı” olduğunu iddia eden Ufuk Elver'di. Nasıl olduysa yayın sırasında elektrikler kesilince sunucuları bir ürperti aldı. İşte canlı yayında olanlar...
Türkiye Ece Gürel'e ne olduğunu merak ediyor. Televizyon ekranlarında 36 yaşındaki peyzaj mimarının ölümü konuşuluyor.
Programda sunucuların sorular yönelttiği bir araştırmacı yazar, bir spiritüel koç bir de 'cadı' olduğunu iddia eden bir yazar yer aldı. Ancak enerji sohbeti sırasında stüdyoda elektrikler gitti.
İşte o anlar:
İzleyenler de gerildi.
Ekran başında o anlara tanık olanlar şaşkınlıklarını dile getirdi.
Ece Gürel'in ölümü ile ilgili bu konuşanlara tepki gösterenler de vardı.
"Ben cadıyım" açıklamasına esprili yanıtlar geldi.
Stüdyoda elektriklerin gitmesine inanmayanlar yorum yazdı.
"Elektriği kesmişlerdir." dediler. Siz ne düşünüyorsunuz? İnandırıcı mı? Yorumlarda buluşalım...
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