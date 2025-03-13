onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
Ece Gürel'in Ardından Cadı Olduğunu Söyleyen Biri Canlı Yayına Çıktı: Stüdyoda Elektrikler Gitti

Ece Gürel'in Ardından Cadı Olduğunu Söyleyen Biri Canlı Yayına Çıktı: Stüdyoda Elektrikler Gitti

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.03.2025 - 17:12

Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'yi derinden sarsan ve hala gizemini koruyan bir vefat haberi gündemimize oturdu. Ece Gürel 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'ndaki yürüyüşünün ardından kayboldu. 4 gün süren arama çalışmalarının ardından 36 yaşındaki peyzaj mimarı sağ bulundu ancak hastanede vefat etti. 

Ece Gürel'in ölümünün ardından ilginç iddialar ortaya çıktı. Gürel'in 'cadılık eğitimi' aldığı gündeme geldi. Cadılık eğitimi gündeminin ardından herkes Ece Gürel'e ormanda ne olduğunu sormaya başladı. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu Neler Oluyor Hayatta programında da bu konu ele alındı. 

Canlı yayın konuklarından biri ise “Cadılığın El Kitabı” isimli kitabın yazarı olan ve “cadı” olduğunu iddia eden Ufuk Elver'di. Nasıl olduysa yayın sırasında elektrikler kesilince sunucuları bir ürperti aldı. İşte canlı yayında olanlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Ece Gürel'e ne olduğunu merak ediyor. Televizyon ekranlarında 36 yaşındaki peyzaj mimarının ölümü konuşuluyor.

Türkiye Ece Gürel'e ne olduğunu merak ediyor. Televizyon ekranlarında 36 yaşındaki peyzaj mimarının ölümü konuşuluyor.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra hipotermi geçirdiği için iç organları iflas eden Ece Gürel'in kaybının 5. gününde vefat haberini almıştık. Önce sağ bulunduğu için sevindiğimiz sonra vefat haberi ile yıkıldığımız genç kadının başına ne geldiği aydınlatılamadı. Ece Gürel'in ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi, olay ekranlara taşındı. 

Gürel'in ölümünden sonra gündeme gelen cadılık eğitimi iddiaları oldukça kafa karıştırdı. Hatta genç kadının eğitim aldığı Hale Nur Özen de gözaltına alınmıştı. 

Gürel'in spiritüel meselelerle ilgileniyor olmasının kaybıyla bir ilgisi var mı herkesin merak konusu oldu. Spiritüel konulara merak duyması, astronomi eğitimi alması ve cadılık eğitimi başladığı yönündeki iddialar, pek çok kişi tarafından farklı şekillerde yorumlandı.

Bu nedenle Kanal D’nin 'Neler Oluyor Hayatta' programında Hakan Ural ve Ferda Yıldırım yayınlarında konuyu gündeme taşıdı.

Programda sunucuların sorular yönelttiği bir araştırmacı yazar, bir spiritüel koç bir de 'cadı' olduğunu iddia eden bir yazar yer aldı. Ancak enerji sohbeti sırasında stüdyoda elektrikler gitti.

Programda sunucuların sorular yönelttiği bir araştırmacı yazar, bir spiritüel koç bir de 'cadı' olduğunu iddia eden bir yazar yer aldı. Ancak enerji sohbeti sırasında stüdyoda elektrikler gitti.

Ece Gürel’in trajik ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, konuya açıklık getirmek üzere canlı yayında, araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, spiritüel koç Sibel Uzun ve Cadılığın El Kitabı adlı kitabın yazarı, kendisini 'cadı' olarak tanımlayan Ufuk Elver yer aldı. Stüdyoda ve uzaktan bağlantıyla gerçekleştirilen tartışmalar, Ece Gürel’in ölümüne dair farklı bakış açılarını ortaya koydu.

Mehmet Ali Bulut, büyü ve telkinin etkileri üzerine dikkat çekerken, bu tür mistik uygulamaların giderek daha fazla insanı etkilediğini belirtti.

Spiritüel koç Sibel Uzun ise bilinçaltına yapılan telkinlerin insanları kontrolsüz bir şekilde yönlendirebileceğini savundu.

Ancak herkesin dikkatini çeken açıklama Elver'den geldi. Yazar kendisinin 'cadı' olduğunu söyledi. 'Ben bir cadıyım' diyerek kendisini tanımlayan Elver, cadılığın aslında bir felsefe olduğunu ve yanlış anlaşıldığını savundu. 

Ece Gürel’in ölümü etrafındaki iddialar ve mistik uygulamalar hakkındaki bu tartışmalar sırasında ise stüdyo bir anda karanlığa büründü. Elektriklerin gittiği o anların ardından Hakan Ural, '11 yıldır burada çalışıyorum. İlk defa başıma geldi. Bu asla tesadüf değil.' dedi.

İşte o anlar:

İzleyenler de gerildi.

İzleyenler de gerildi.
x.com

Ekran başında o anlara tanık olanlar şaşkınlıklarını dile getirdi.

Ekran başında o anlara tanık olanlar şaşkınlıklarını dile getirdi.
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ece Gürel'in ölümü ile ilgili bu konuşanlara tepki gösterenler de vardı.

Ece Gürel'in ölümü ile ilgili bu konuşanlara tepki gösterenler de vardı.
twitter.com

"Ben cadıyım" açıklamasına esprili yanıtlar geldi.

"Ben cadıyım" açıklamasına esprili yanıtlar geldi.
twitter.com

Stüdyoda elektriklerin gitmesine inanmayanlar yorum yazdı.

Stüdyoda elektriklerin gitmesine inanmayanlar yorum yazdı.
twitter.com

"Elektriği kesmişlerdir." dediler. Siz ne düşünüyorsunuz? İnandırıcı mı? Yorumlarda buluşalım...

"Elektriği kesmişlerdir." dediler. Siz ne düşünüyorsunuz? İnandırıcı mı? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın