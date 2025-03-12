Ece Gürel'in Ölümü ile İlgili Bir Tanık İlk Kez Müge Anlı'da Konuştu: "Ormanda Kadın Çığlığı Duydum!"

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 4 gün boyunca kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda yarı baygın şekilde bulunmuştu. Ormanda kaldığı süreçte hipotermi geçiren Gürel, tedavi gördüğü hastenede vefat etmişti.

Türkiye Ece Gürel'in başına ne geldiğini konuşurken gizemli olayın izini sürmek için Müge Anlı, genç kadının ailesini canlı yayına konuk etti. Bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında aile Gürel'in 'cadılık eğitimi' aldığı iddialarına yanıt verirken bir de stüdyoda tanık yer aldı.

Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda olduğu 2. gün akşam saatlerinde bir kadın çığlığı duyulduğunu anlattı. Hatta bu ihtimalin peşine de düşmüşler. İşte, Gürel'in ölümü ile ilgili olabilecek o iddialar...