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Ece Gürel'in Ölümü ile İlgili Bir Tanık İlk Kez Müge Anlı'da Konuştu: "Ormanda Kadın Çığlığı Duydum!"

Ece Gürel'in Ölümü ile İlgili Bir Tanık İlk Kez Müge Anlı'da Konuştu: "Ormanda Kadın Çığlığı Duydum!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.03.2025 - 18:01

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 4 gün boyunca kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda yarı baygın şekilde bulunmuştu. Ormanda kaldığı süreçte hipotermi geçiren Gürel, tedavi gördüğü hastenede vefat etmişti. 

Türkiye Ece Gürel'in başına ne geldiğini konuşurken gizemli olayın izini sürmek için Müge Anlı, genç kadının ailesini canlı yayına konuk etti. Bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında aile Gürel'in 'cadılık eğitimi' aldığı iddialarına yanıt verirken bir de stüdyoda tanık yer aldı. 

Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda olduğu 2. gün akşam saatlerinde bir kadın çığlığı duyulduğunu anlattı. Hatta bu ihtimalin peşine de düşmüşler. İşte, Gürel'in ölümü ile ilgili olabilecek o iddialar...

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Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. Ardından acı haber geldi.

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. Ardından acı haber geldi.

36 yaşındaki Ece Gürel, 2 Mart 2025 tarihinde İstanbul'daki evinden Belgrad Ormanı'na gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve arkadaşları, kaybolduğunu fark ederek arama çalışmalarına başladı.

Bu süreçte aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Gürel'in eşi Sezer Bey'in açıklamalarına göre, genç kadın eşi ile tartışmıştı. Sabah evden küs olarak çıkmıştı. Hatta eşine nereye gittiğini de söylememişti. Yakınları ve izleyenler Gürel'in yaşadığına dair umutlarını yitirmişti. 

Fakat 4 günün sonunda gelen haber herkesi sevindirdi.

Arama kurtarma ekipleri, 5 Mart gecesi saat 01.15'te Gürel'i ormanlık alanda hafif yaralı ve hipotermi belirtileri gösterirken buldu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gürel için korkular son bulmadı. Hastanede kalbi durduğu bilgisi gelen genç kadın, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Ece Gürel'in ailesi kızları hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere vefat haberinin ardından Müge Anlı'ya çıktı.

Ece Gürel'in ailesi kızları hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere vefat haberinin ardından Müge Anlı'ya çıktı.

Ece Gürel'in ölümünün ardından birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de Gürel'in 'cadılık eğitimi' aldığıydı. Astroloji, tarot, kurşun dökme gibi metafiziksel konularla ilgilenen Gürel'in ardından eğitim aldığı Hale Nur Özen de gözaltına alındı. 

Ece Gürel'in kaybolması ve ölümünün ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Ö. hakkında bazı suçlamalarla yakalama kararı çıkardı. Hale Nur Ö., 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından gözaltına alındı. Sonrasında ise serbest bırakıldı.

Ailesi Müge Anlı'nın yayınında cadılık eğitimi iddialarını yalanladı. 'Eğitimin ismi bu olabilir ancak bizim kızımızın cadılıkla ya da benzer ritüellerle ilgisi yoktu.' diye konuştular. Ayrıca genç kadının ormanda başına bir şey geldiğini düşündüklerini söylediler. Babanın iddiasına göre Gürel'i birisi, eşyalarının yanında önce bulunmayıp daha sonra görülmesi nedeniyle, oraya taşımıştı.

Ece Gürel'in 4 gün boyunca ormanda ne yaşadığı gizemini korurken Müge Anlı bir tanığa ulaştı.

Ece Gürel'in 4 gün boyunca ormanda ne yaşadığı gizemini korurken Müge Anlı bir tanığa ulaştı.

Müge Anlı'nın yayınına katılan Harun Bey, Ece Gürel'in kaybolduğu günlerde oğluyla birlikte Belgrad Ormanı'nda olduğunu söyledi. Gürel'in kaybolduğu Pazar gününün ertesi, yani Pazartesi akşamından söz eden Harun Bey güvenliklerin bir kadın çığlığı duyduklarını aktardı. 

Harun Bey'in aktarımına göre, güvenlikler ormanın içinden bir kadının çığlık attığını duymuşlardı. Hatta 10 kişilik bir grupla ormanın içini aramaya koyulmuşlar. Ancak bir şey bulamayınca bunun çakal sesi olduğunu düşünmüşler.

Konuşma sırasında sesi duyan güvenlik görevlisi daha önce burada hiç çakal sesi duymadığını ve bunun bir kadının sesi olduğunu düşündüğünü söylemiş. Harun Bey bu açıklamalara rağmen kadın sesi olabileceği şüphesinin üstüne düşülmediğinin de altını çiziyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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