Manifest Üyesi Lidya Pınar'ın Son Hali Merak Uyandırdı: "Bir Değişiklik Var Ama Ne?"
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BIG5 Türkiye’den Manifest’e uzanan yolculuğunda sesi ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Lidya Pınar, bu kez son görüntüleriyle gündeme geldi. Genç şarkıcının yarışma dönemindeki kareleriyle yeni görüntülerini yan yana getiren bir video, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Pınar’ın verdiği kilolar bir süredir konuşulurken, bu kez bazı kullanıcılar yüz hatlarının da değiştiğini öne sürdü.
Lidya Pınar, BIG5 Türkiye'den Manifest'e uzanan yolculuğuyla grubun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Lidya Pınar'ın 2025'ten bu yana verdiği kilolar bir süredir dikkat çekiyor.
Lidya Pınar'ın imaj değişikliği için paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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