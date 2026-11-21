2025 yılında BIG5 Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Manifest'in altı kişilik kadrosunda Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak, Esin Bahat ve Lidya Pınar yer alıyor. Grup, Şubat 2025'te çıkardığı 'Zamansızdık' ile kısa sürede Türkiye'nin en popüler yeni nesil müzik gruplarından birine dönüştü.

Grupta pembe rengi temsil eden Lidya Pınar, BIG5 döneminden bu yana sesi ve sahne enerjisiyle dikkat çeken isimlerden biri. Yoğun konser temposuna rağmen Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümündeki eğitimini de sürdürüyor.