Okullarda birinci dönem ara tatili için son saatlere girildi. Hafta sonunun ardından pazartesi sabahı sınıflarına dönecek olan milyonlarca öğrenci ve öğretmen, birinci dönemin kalan maratonuna kaldığı yerden devam edecek. Ailelerin ve öğrencilerin gözü şimdiden eğitim yılının ikinci ara tatiline çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim yılı başında ilan edilen resmi takvime göre, 2026-2027 döneminin ikinci ara tatili Mart ayında uygulanacak. Öğrenciler, 8 Mart 2027 Pazartesi günü ikinci kez ara tatile çıkacak. Beş iş gününü kapsayan bu dinlenme süreci, 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrenciler yine kesintisiz 9 günlük bir tatil fırsatı yakalayacak. Okullarda ders zili 15 Mart 2027 Pazartesi sabahı yeniden çalacak.