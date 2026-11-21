19. yüzyılın öncü ABD'li kaşifi John Wesley Powell, bu uzun süredir çözülemeyen bilmeceye 'Büyük Uyumsuzluk' adını vermişti. Gizem, kaya katmanlarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Normalde en üstteki kayalar en genç, en alttakiler ise en eski olur. Ancak araştırmacılar dünyanın dört bir yanındaki tortul kayaçlarla daha eski kristal kayaçlar arasında açıklanamayan büyük bir zaman boşluğu gözlemliyor.

Uyumsuzluğun izlerini taşıyan kayalar, Laurentia adı verilen eski kıtanın parçası olan New Mexico'da ve Arizona'daki Büyük Kanyon'da bulundu. Ancak bu zaman boşluğuna dair kanıtlar Avrupa, Avustralya, Afrika ve Asya'da da ortaya çıkarıldı.