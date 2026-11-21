Dünya Tarihinden Gizemli Bir Şekilde 1 Milyar Yıl Silinmiş: Sırrı Sonunda Çözülüyor
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Dünya'nın jeolojik tarihinin 1 milyar yıldan uzun bir bölümü onlarca yıldır kayıp. Avustralyalı bilim insanları, kaya katmanları arasında görülen bu devasa zaman boşluğunun nedenini artık anladıklarını düşünüyor.
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Kaynak: Independent
Büyük Uyumsuzluk, Dünya'nın jeolojik tarihindeki 1 milyar yıldan uzun kayıp bir dönemi ifade ediyor.
Wollongong Üniversitesi araştırmacılarına göre cevap, eski kıtaların derindeki sıcak akıntılarla yükselip alçalmasında saklanmış olabilir.
Kartopu Dünya ve süperkıta teorileri farklı açıklamalar sunuyor, ancak kanıtların bir kısmı yok olmuş durumda.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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