Avrupa Gıda Bilgi Konseyi'ne (EUFIC) göre soğan için ideal sıcaklık 7-12 derece, sarımsak için 16 derece civarı. İkisini bir arada tutacaksanız 10-15 derece iyi bir orta yol. Güneş almayan, havadar bir kiler ya da kapalı balkon bu iş için birebir. 20-30 derecelik sıcak bir mutfakta ise filizlenme ve küf hızlanıyor.