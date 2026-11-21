Soğan ve Sarımsak Nasıl Saklanır? Taze Kalmaları İçin 11 Öneri
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Kilerde unutulan soğanın filiz vermesi, sarımsağın bir anda küflenmesi... Tanıdık geldi mi? 😅 Bu iki sebze doğru yerde ve doğru kapta saklandığında aylarca dayanıyor. Sarımsağı yağda saklayanlara da önemli bir gıda güvenliği uyarımız var. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Serin, kuru ve karanlık bir köşe seçin
2. Plastik poşet yerine file ya da sepet kullanın
3. Patatesle aynı sepete koymayın
4. Sarımsağı dişlerine ayırmadan saklayın
5. Bütün soğanı buzdolabına koymayın
6. Kesilmiş soğanı kapalı kapta buzdolabına kaldırın
7. Doğrayıp dondurabilirsiniz
8. Filizlenen soğanı hemen atmayın
9. Sarımsağı yağda oda sıcaklığında saklamayın
10. Uzun süre saklamak için sirkeyi tercih edin
11. Sarımsakları örüp asın
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