Ameliyat İzinin Sebebi Buymuş: Manifest'in Lidya Pınar'ının 19 Yaşında Verdiği Kararla Başlayan Hayat Hikayesi

Big5 Türkiye yarışmasında birinci olan altı kızdan biri olan Lidya Pınar, aylar süren vokal ve koreografi kampının ardından Manifest'in baş vokallerinden biri olarak sahneye adım attı ve kısa sürede grubun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Grupta pembe rengi temsil eden Lidya, Şubat 2025'te çıkan ilk şarkı 'Zamansızdık'tan Ajda Pekkan'la seslendirdikleri 'Hileli'ye, İngilizce 'TRALALA'dan Londra'daki Wembley konserine uzanan baş döndürücü yolculuğun her durağında hayranlarının gözdesi oldu.

24 Haziran doğumlu Lidya'nın doğum yılı farklı kaynaklarda 2003 ve 2004 olarak geçiyor, yani Yengeç burcu genç yıldız bugün 22-23 yaşlarında. Yoğun konser temposuna rağmen Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümündeki eğitimini de sürdüren Lidya'nın sahnedeki bu rahatlığının arkasında ise sanatla iç içe ama zorluklarla dolu bir aile hikayesi var.