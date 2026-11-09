Ameliyat İzinin Sebebi Buymuş: Manifest'in Lidya Pınar'ının 19 Yaşında Verdiği Kararla Başlayan Hayat Hikayesi
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Manifest'in sahnedeki en enerjik isimlerinden Lidya Pınar, bu kez kamera karşısında yaptığı samimi itiraflarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Babaannesinin yanında geçen çocukluğundan annesinin zorlu kanser sürecine, oyuncu sevgilisiyle yaşadığı aşktan hayranlarının uzun süredir merak ettiği ameliyat izine kadar uzanan hikayesi, sahnedeki pembe enerjinin arkasında çok daha derin bir hayat olduğunu gösterdi.
Lidya Pınar, Big5 Türkiye'den Wembley sahnesine uzanan yolculuğuyla Manifest'in pembe yıldızı oldu.
Lidya Pınar'ın babası oyuncu Ahmet Pınar, çocukluğu ise babaannesinin yanında geçti.
Lidya Pınar'ın ameliyat izinin sebebi, 19 yaşında halasına verdiği karaciğer oldu.
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Lidya Pınar'ın kalbi, NOW'un Centilmen dizisinde başrol olan oyuncu Kaan Miraç Sezen'de.
Verdiği kilolarla son hali gündem olan Lidya Pınar, sahnede hayranlarını büyülemeye devam ediyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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