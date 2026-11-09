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Ameliyat İzinin Sebebi Buymuş: Manifest'in Lidya Pınar'ının 19 Yaşında Verdiği Kararla Başlayan Hayat Hikayesi

Ameliyat İzinin Sebebi Buymuş: Manifest'in Lidya Pınar'ının 19 Yaşında Verdiği Kararla Başlayan Hayat Hikayesi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 14:17
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Manifest'in sahnedeki en enerjik isimlerinden Lidya Pınar, bu kez kamera karşısında yaptığı samimi itiraflarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Babaannesinin yanında geçen çocukluğundan annesinin zorlu kanser sürecine, oyuncu sevgilisiyle yaşadığı aşktan hayranlarının uzun süredir merak ettiği ameliyat izine kadar uzanan hikayesi, sahnedeki pembe enerjinin arkasında çok daha derin bir hayat olduğunu gösterdi.

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Lidya Pınar, Big5 Türkiye'den Wembley sahnesine uzanan yolculuğuyla Manifest'in pembe yıldızı oldu.

Lidya Pınar, Big5 Türkiye'den Wembley sahnesine uzanan yolculuğuyla Manifest'in pembe yıldızı oldu.

Big5 Türkiye yarışmasında birinci olan altı kızdan biri olan Lidya Pınar, aylar süren vokal ve koreografi kampının ardından Manifest'in baş vokallerinden biri olarak sahneye adım attı ve kısa sürede grubun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Grupta pembe rengi temsil eden Lidya, Şubat 2025'te çıkan ilk şarkı 'Zamansızdık'tan Ajda Pekkan'la seslendirdikleri 'Hileli'ye, İngilizce 'TRALALA'dan Londra'daki Wembley konserine uzanan baş döndürücü yolculuğun her durağında hayranlarının gözdesi oldu.

24 Haziran doğumlu Lidya'nın doğum yılı farklı kaynaklarda 2003 ve 2004 olarak geçiyor, yani Yengeç burcu genç yıldız bugün 22-23 yaşlarında. Yoğun konser temposuna rağmen Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümündeki eğitimini de sürdüren Lidya'nın sahnedeki bu rahatlığının arkasında ise sanatla iç içe ama zorluklarla dolu bir aile hikayesi var.

Lidya Pınar'ın babası oyuncu Ahmet Pınar, çocukluğu ise babaannesinin yanında geçti.

Lidya Pınar'ın babası oyuncu Ahmet Pınar, çocukluğu ise babaannesinin yanında geçti.

Lidya'nın babası, Dağ ve Börü gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu Ahmet Pınar. Ailenin bir diğer gururu ise Beşiktaş Kürek Şubesi'nde sporcu olan kız kardeşi Karya Pınar; Ahmet Pınar'ın iki kızıyla Beşiktaş formaları içinde çektirdiği ve 'Gururdan ölecem' notuyla paylaştığı kare de Ağustos 2026'da kısa sürede gündem olmuştu. Annesinin Rus asıllı olduğu sosyal medyada sıkça konuşulsa da aile bu konuda bir açıklama yapmadı.

Oyuncu bir babanın kızı olsa da Lidya'nın çocukluğu sanıldığı kadar kolay geçmedi. Annesi ve babası çalıştığı için ilkokuldan ortaokul ikinci sınıfa kadar babaannesinin yanında büyüyen Lidya, yemeğinden okul beslenmesine kadar her şeyiyle onun ilgilendiğini ve babaannesinin kendisi için 'adeta hem anne hem baba' olduğunu anlattı. Ailenin yaşadığı maddi sıkıntılar ve annesinin kanserle mücadele ettiği dönemin kendisini 'çok erken olgunlaştırdığını' söyleyen Lidya, hayatının en büyük sınavını ise üniversite yıllarında verecekti.

Lidya Pınar'ın ameliyat izinin sebebi, 19 yaşında halasına verdiği karaciğer oldu.

Lidya Pınar'ın ameliyat izinin sebebi, 19 yaşında halasına verdiği karaciğer oldu.

Lidya henüz üniversitenin ilk yılındayken uzun süredir rahatsız olan halasının durumu ağırlaştı ve acil karaciğer nakli gerekti. Tüm aile seferber olup testlere girdiğinde uyumlu dokunun Lidya'da çıktığı öğrenildi ve 19 yaşındaki genç kız bir an bile tereddüt etmeden donör olmaya karar verdi. 'Genç yaşımda ameliyat masasına yatmaktan ya da oluşacak yara izlerinden zerre korkmadım çünkü halamı çok seviyordum' diyen Lidya, halasının ise bu yüzden uzun süre vicdan azabı çektiğini anlattı.

Lidya'nın vücudundaki ameliyat izinin bu bağıştan kaldığı Mayıs 2026'da ortaya çıkmış, halasının fotoğrafına yazdığı 'Ciğerimin en güzel köşesi' yorumu da Temmuz'da sosyal medyada elden ele dolaşmıştı. Bugün halasını hem sırdaşı hem de kişisel astroloğu olarak tanımlayan Lidya, o günleri kamera karşısında kendi ağzından anlatarak izin arkasındaki gerçeği tüm samimiyetiyle paylaştı.

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Lidya Pınar'ın kalbi, NOW'un Centilmen dizisinde başrol olan oyuncu Kaan Miraç Sezen'de.

Lidya Pınar'ın kalbi, NOW'un Centilmen dizisinde başrol olan oyuncu Kaan Miraç Sezen'de.

Halası için verdiği bu cesur kararla hikayesine bir de kahramanlık sayfası ekleyen Lidya'nın aşk hayatı da en az kariyeri kadar merak ediliyor. Sahipsizler'in Cemo'su ve Tozluyaka'nın Ali'si olarak tanınan Kaan Miraç Sezen, Ağustos 2025'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken 'Şu an çok tatlı bulduğum biriyle birlikteyim, zamanla inşa edilen bir aşk diyebiliriz' diyerek ilişkisini itiraf etti ve o kişinin Lidya olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Birkaç gün sonra Lidya'nın sevgilisinin doğum gününü aşk dolu bir paylaşımla kutlamasıyla çiftin ilk ortak karesi de sosyal medyaya düştü.

2002 Bursa doğumlu, tiyatro kökenli oyuncu Kaan Miraç Sezen, Ağustos 2026'da NOW'un Vahide Perçin'li yeni dizisi Centilmen'in başrolüne seçildi. Nisan 2026'da birinci yıllarını kutlayan çift, Haziran'da Rotterdam'dan romantik kareler paylaşırken Ağustos'ta da Burak Yörük ve Tuana Yılmaz çiftiyle aynı karede görüntülendi; Lidya'nın yıllar önce bir davete Burak Yörük hayranı olarak katıldığı kareler daha önce gündem olduğu için bu buluşma hayranlarının gözünden kaçmadı.

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Verdiği kilolarla son hali gündem olan Lidya Pınar, sahnede hayranlarını büyülemeye devam ediyor.

Verdiği kilolarla son hali gündem olan Lidya Pınar, sahnede hayranlarını büyülemeye devam ediyor.

Aşk hayatı kadar dış görünüşü de sürekli konuşulan Lidya, Ağustos 2026'da paylaşılan karelerde verdiği kilolarla dikkat çekti ve son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim 'İlk kez zayıflığın birine yakıştığını görüyorum' diyerek yeni halini çok yakıştırırken, bir kesim de 'Çok güzel bayılıyorum ama çok zayıfladı' yorumlarıyla endişesini dile getirdi; kilo verme sürecine dair Lidya'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Manifest'in yoğun konser takvimi tüm hızıyla sürerken Lidya, kamera karşısında anlattığı hikayeyle sahnedeki neşeli pembe enerjinin arkasında babaannesinin emeğiyle büyümüş, halası için ameliyat masasına yatmaktan çekinmemiş güçlü bir genç kadın olduğunu da hayranlarına göstermiş oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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