Manifest'in Mina Solak'ı Big5'teki İlk Haliyle Yan Yana: Aradaki Fark Gündem Oldu
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Manifest’in yardımcı vokali Mina Solak’ın Big5 Türkiye yarışmasındaki ilk hali ile son paylaşımı yan yana getirildi. Yarışmada omuz hizasında kâküllü kızıl saçlarıyla tanınan Mina, bugün uzun sarı saçları ve belirgin makyajıyla bambaşka bir tarzda. Karşılaştırma kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Big5 Türkiye'de kâküllü kızıl saçlarıyla tanınan Mina Solak, bugün bel hizasına uzanan sarı saçlarıyla dikkat çekiyor.
Manifest Mina'nın Big5 zamanından fotoğrafı ve şimdiki hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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