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Manifest'in Mina Solak'ı Big5'teki İlk Haliyle Yan Yana: Aradaki Fark Gündem Oldu

Manifest'in Mina Solak'ı Big5'teki İlk Haliyle Yan Yana: Aradaki Fark Gündem Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 13:46
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Manifest’in yardımcı vokali Mina Solak’ın Big5 Türkiye yarışmasındaki ilk hali ile son paylaşımı yan yana getirildi. Yarışmada omuz hizasında kâküllü kızıl saçlarıyla tanınan Mina, bugün uzun sarı saçları ve belirgin makyajıyla bambaşka bir tarzda. Karşılaştırma kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Big5 Türkiye'de kâküllü kızıl saçlarıyla tanınan Mina Solak, bugün bel hizasına uzanan sarı saçlarıyla dikkat çekiyor.

Big5 Türkiye'de kâküllü kızıl saçlarıyla tanınan Mina Solak, bugün bel hizasına uzanan sarı saçlarıyla dikkat çekiyor.

Manifest'in kuruluş hikâyesi Big5 Türkiye yarışmasına dayanıyor. Hypers New Media'nın düzenlediği yarışmayı kazanan isimler, altı ay süren şarkı ve koreografi eğitiminin ardından Türkiye'nin yeni kız grubu olarak sahneye çıktı.

Mina Solak da o kadronun bir parçasıydı. Yarışma dönemindeki görüntülerinde omuz hizasındaki bakır tonlu saçları, düz kesim kâkülleri ve oldukça sade makyajıyla dikkat çekiyordu.

Bugün ise tablo epey farklı. Son paylaşımlarından birinde Mina, uzun sarı saçları, belirgin dumanlı göz makyajı, deri ceketi ve iri kırmızı kolyesiyle objektife poz verdi.

Manifest Mina'nın Big5 zamanından fotoğrafı ve şimdiki hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Manifest Mina'nın Big5 zamanından fotoğrafı ve şimdiki hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fotoğraflar X'te art arda paylaşılınca karşılaştırma hızla yayıldı. Kimi takipçiler Mina'yı ilk bakışta tanıyamadığını yazarken kimileri yeni tarzının sahnedeki enerjisine çok yakıştığını dile getirdi.

Değişimin büyük kısmı saç rengi, saç uzunluğu ve makyaj tercihinden geliyor. Üstelik K-pop modelini Türkiye'ye taşıyan Manifest'te klip ve konser temposuyla birlikte imajın sık sık yenilenmesi alışılmadık bir durum sayılmaz.

Manifest son haftalarda da gündemden düşmüyor. İlk İngilizce şarkıları TRALALA ile Londra'ya açılan grup, Wembley sahnesindeki konseriyle de sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu yoğun ilgi, üyelerin geçmişine dair her yeni karenin hızla yayılmasının da önünü açıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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