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Manifest Üyesi Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir'in Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Manifest Üyesi Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir'in Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2026 - 11:38
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Magazin dünyasında dair bomba haberleriyle tanınan Ece Erken, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi ve ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'e ait bomba bir iddia ortaya attı. Ece Erken, Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığını iddia etti.

KAYNAK: Gel Konuşalım/ TV8

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Ece Erken, Gel Konuşalım'da bomba bir aşk iddiası ortaya attı. İddialara göre Manifest üyesi Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir aşk yaşıyor!

Ece Erken, Gel Konuşalım'da bomba bir aşk iddiası ortaya attı. İddialara göre Manifest üyesi Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir aşk yaşıyor!

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım'ın sunuculuğunu üstlenen Ece Erken, canlı yayında yılın aşk bombasını duyurdu. Ece Erken, Manifest grubu üyelerinden birinin 'kalın kaşlı' bir oyuncuyla aşk yaşadığını iddia etti. Nur Tuğba Namlı, Manifest üyesinin Hilal Yelekçi olduğunu iddia ederken Ece Erken, söz konusu aşk iddiasını doğrulattıktan sonra açıklayacağını belirtti.

Ece Erken'in Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir hakkındaki aşk iddiasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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