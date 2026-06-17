Manifest Üyesi Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir'in Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Magazin dünyasında dair bomba haberleriyle tanınan Ece Erken, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi ve ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'e ait bomba bir iddia ortaya attı. Ece Erken, Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığını iddia etti.
KAYNAK: Gel Konuşalım/ TV8
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece Erken, Gel Konuşalım'da bomba bir aşk iddiası ortaya attı. İddialara göre Manifest üyesi Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir aşk yaşıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece Erken'in Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir hakkındaki aşk iddiasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın