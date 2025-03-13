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Şinasi Yurtsever Kimdir? Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Şinasi Yurtsever Kimdir? Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 19:40

Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve Kardeş Payı gibi yapımlarla gönüllere taht kuran yetenekli oyuncu Şinasi Yurtsever'den acı haber geldi. Sevilen oyuncunun acı kaybı ile sarsılan milyonlar, Yurtsever'in ölüm sebebini ve hastalığını da merak etti. Peki Şinasi Yurtsever kimdir? Şinasi Yurtsever Öldü mü? Hastalığı Neydi? 

İşte, detaylar...

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Şinasi Yurtsever Kimdir?

Şinasi Yurtsever

Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 1996 yılından beri televizyon ekranlarında yerini alan yetenekli oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. 

Şinasi Yurtsever Evli mi?

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 2016 yılında Ferhan Kaya ile dünyaevine girdi.

Şinasi Yurtsever'in Oyunculuk Kariyeri

Şinasi Yurtsever Yaş

Şinasi Yurtsever, 1997 yılında Küçük İbo dizisinde hayat verdiği Sekçuk karakteri ile hayatlarımıza girdi. Kısa zamanda yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, oyunculuk kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol aldı. 

Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat derken 2014 yılında rol aldığı Kardeş Payı ve Düğün Dernek filmleriyle gönüllere taht kurmayı başardı. 2024 yılında ise Hücreler adlı tiyatro oyununda Engin Günaydın ile birlikte rol aldı.

Şinasi Yurtsever Öldü mü? Hastalığı Neydi?

Şinasi Yurtsever Ferihan Kaya

Şinasi Yurtsever, bir süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düştü. Henüz 51 yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yurtsever'in acı haberi milyonları yasa boğdu. 

13 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybeden ünlü oyuncunun vefatını ise Zafer Algöz, 'Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin...' sözleriyle duyurdu.

Şinasi Yurtsever Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Şinasi Yurtsever Kardeş Payı

1997 yılında Küçük İbo dizisinde Şelçuk rolüne hayat veren Şinasi Yurtsever, Kınalı Kar'da Mesut, İşler Güçler'de Hakkı ve Kardeş Payı'nda Hilmi rolü ile gönüllere taht kurdu. Yetenekli oyuncu NOW TV ekranlarında ise İlk Buluşma ve Efsane Aile yapımlarında sunucu olarak görev aldı. İşte, Yurtsever'in hafızalara kazınan dizi ve filmleri: 

Şinasi Yurtsever'in Rol Aldığı Diziler

  • İnci Taneleri - 2024

  • Organizasyon Bizim İşimiz - 2023

  • Gizli Saklı - 2022

  • Tutunamayanlar - 2020

  • Dengi Dengine - 2019 

  • Kardeş Payı - 2014

  • İşler Güçler - 2012

  • Sen De Gitme - 2011

  • Aşk ve Ceza - 2010

  • Kapalı Çarşı - 2009 

  • Bir Bulut Olsam - 2009

  • Yabancı Damat - (2004-2007)

  • Avrupa Yakası -  2004

  • Alacakaranlık - 2003

  • Kınalı Kar - 2002

  • Yılan Hikayesi - 1999

  • Örümcek - 1998

  • Küçük İbo - (1997-2000)

  • Başka İstanbul Yok - 1996

Şinasi Yurtsever'in Rol Aldığı Filmler

  • Tezgah - 2024

  • İyi Bir Aile Değiliz - 2024

  • Efsane - 2024

  • Üçlü Pürüz - 2023

  • Kendinden Kaçak - 2022

  • Yol Arkadaşım - 2017

  • Dört Köşe - 2017

  • Çalgı Çengi İkimiz - 2017 

  • Geniş Aile 2: Her Türlü - 2016

  • Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015

  • Olur Olur! - 2014

  • Hadi İnşallah - 2014

  • Düğün Dernek - 2013

  • Çalgı Çengi - 2011

  • Vavien - 2009 

  • Küçük Kıyamet - 2006 

  • Hokkabaz - 2006

  • Hayatımın Kadınısın - 2006

  • Yazı Tura - 2003

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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