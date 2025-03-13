Şinasi Yurtsever Kimdir? Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Şinasi Yurtsever, 1997 yılında Küçük İbo dizisinde hayat verdiği Sekçuk karakteri ile hayatlarımıza girdi. Kısa zamanda yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, oyunculuk kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat derken 2014 yılında rol aldığı Kardeş Payı ve Düğün Dernek filmleriyle gönüllere taht kurmayı başardı. 2024 yılında ise Hücreler adlı tiyatro oyununda Engin Günaydın ile birlikte rol aldı.