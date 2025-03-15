Yeni Sihirli Annem Filmine Afiş Hazırlayan Bir Kullanıcı Bulduğu Fikirle Beynimizde Işık Yaktı!

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisini. her gün merakla beklerdik. İzlemelere doyamadığımız ve üzerinden yıllar geçse de unutamayacağımız yapımlar arasına giren dizinin yeni bir uyarlaması olarak filminin çekileceği duyuruldu.

Bu haber 7'den yetmişe herkesi çok sevindirdi. Üstelik eski oyuncuların tam kadro filmde yer alacağı bilgisi de ayrıca mutlu etti. Film için yıllardır ekranlarda göremediğimiz İnci Türkay, yıllar sonra Betüş'ü oynamak için hazırlıklara bile başladı.

Öyle heyecanlı, öyle mutluyuz ki sosyal medyada bu haberi paylaşmalara doyamıyoruz. Ancak bir paylaşım bu haberin mutluluğunu ikiye katladı.