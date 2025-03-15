onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yeni Sihirli Annem Filmine Afiş Hazırlayan Bir Kullanıcı Bulduğu Fikirle Beynimizde Işık Yaktı!

Yeni Sihirli Annem Filmine Afiş Hazırlayan Bir Kullanıcı Bulduğu Fikirle Beynimizde Işık Yaktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.03.2025 - 09:43

Geçtiğimiz günlerde çocukluğumuzun en güzel yıllarını depreştiren bir haberi sizlerle paylaşmıştık: Sihirli Annem geri dönüyor, haberini! Günlerce merakla izlediğimiz dizisinin yerini elbette tutmaz ancak Sihirli Annem'in aynı kadroyla yeni bir filmi çekilecek. Dizinin Betüş'ü İnci Türkay, başrol oynamak için tam 10 yıl sonra setlere döndüğünü açıklamıştı.

Bu güzel haber sosyal medyada da büyük ses getirdi. Ancak aralarındaki bir paylaşım dikkat çekti. Bir kullanıcı Sihirli Annem'e yeni bir bakış açısı katacak yaratıcı bir fikir sundu. Hatta Sihirli Annem'in yeni filmi için bir afiş bile hazırladı. Bakalım, siz nasıl bulacaksınız?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sihirli Annem, yani çocukluğumuz, resmen geri dönüyor!

Sihirli Annem, yani çocukluğumuz, resmen geri dönüyor!

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisini. her gün merakla beklerdik. İzlemelere doyamadığımız ve üzerinden yıllar geçse de unutamayacağımız yapımlar arasına giren dizinin yeni bir uyarlaması olarak filminin çekileceği duyuruldu. 

Bu haber 7'den yetmişe herkesi çok sevindirdi. Üstelik eski oyuncuların tam kadro filmde yer alacağı bilgisi de ayrıca mutlu etti. Film için yıllardır ekranlarda göremediğimiz İnci Türkay, yıllar sonra Betüş'ü oynamak için hazırlıklara bile başladı. 

Öyle heyecanlı, öyle mutluyuz ki sosyal medyada bu haberi paylaşmalara doyamıyoruz. Ancak bir paylaşım bu haberin mutluluğunu ikiye katladı.

Sihirli Annem filmi ile ilgili cin fikrini paylaşan bir kullanıcının önerisi ve hazırladığı afiş beynimizde ışık yaktı.

Sihirli Annem filmi ile ilgili cin fikrini paylaşan bir kullanıcının önerisi ve hazırladığı afiş beynimizde ışık yaktı.
x.com

'@denizslays' adlı kullanıcı film haberini duyunca hemen şöyle yazdı: 'Beni dinleyin ve çok dark bi temayla yapın bunu. Sabrina Netflix adaptasyonu gibi böyle karanlık witchcraft dünyası offf...Nefis olur ve tekrara düşmemiş olursunuz.'

Kullanıcının yeni film, diziden çok farklı olsun önerisi ve karanlık bir tema hayali önce çok etkileşim almamıştı. Ancak filmin afişini yaratması herkesin hoşuna gitti.

İşte o afiş ve kullanıcının beynimizde ışıklar yakan fikri:

İşte o afiş ve kullanıcının beynimizde ışıklar yakan fikri:
x.com

'Filmi 'Sihirli Annem' olarak değil, bu şekilde pazarlayın. Timeline geçmişten günümüze Dudu'nun POV'undan ilerlesin. Kemik kadro da yer alsın ama projeye yeni kan lazım, yeni yüzler geçmişi oynasın. Bir de ilişkilere değil, evrenin nasıl işlediğine odaklanın, periliçe konseyini falan görelim. Olabildiğince plato kullanmayın, gerçek yerler ve doğal ışık olsun.'

Kimisi eleştirdi.

Kimisi eleştirdi.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kimisi çok beğendi.

Kimisi çok beğendi.
twitter.com

Sizce nasıl olur?

Sizce nasıl olur?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yorumlarda bize yazmayı unutmayın.

Yorumlarda bize yazmayı unutmayın.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman Elmallı

yıllar önce dizide oyna sonra ingiltereye taşın birden bire tepeden inme filmde oyna

Kar tanesi

Ne gerek var şimdi bu filme? Bir şeyin de b.kunu çıkarmayın. Anılardaki gibi kalsın. Acun tekrar dizi yaptı da ne oldu?