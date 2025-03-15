Yeni Sihirli Annem Filmine Afiş Hazırlayan Bir Kullanıcı Bulduğu Fikirle Beynimizde Işık Yaktı!
Yeni Sihirli Annem Filmine Afiş Hazırlayan Bir Kullanıcı Bulduğu Fikirle Beynimizde Işık Yaktı!
Geçtiğimiz günlerde çocukluğumuzun en güzel yıllarını depreştiren bir haberi sizlerle paylaşmıştık: Sihirli Annem geri dönüyor, haberini! Günlerce merakla izlediğimiz dizisinin yerini elbette tutmaz ancak Sihirli Annem'in aynı kadroyla yeni bir filmi çekilecek. Dizinin Betüş'ü İnci Türkay, başrol oynamak için tam 10 yıl sonra setlere döndüğünü açıklamıştı.
Bu güzel haber sosyal medyada da büyük ses getirdi. Ancak aralarındaki bir paylaşım dikkat çekti. Bir kullanıcı Sihirli Annem'e yeni bir bakış açısı katacak yaratıcı bir fikir sundu. Hatta Sihirli Annem'in yeni filmi için bir afiş bile hazırladı. Bakalım, siz nasıl bulacaksınız?
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Sihirli Annem, yani çocukluğumuz, resmen geri dönüyor!
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Sihirli Annem filmi ile ilgili cin fikrini paylaşan bir kullanıcının önerisi ve hazırladığı afiş beynimizde ışık yaktı.
İşte o afiş ve kullanıcının beynimizde ışıklar yakan fikri:
Kimisi eleştirdi.
👇🏻
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Kimisi çok beğendi.
Sizce nasıl olur?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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yıllar önce dizide oyna sonra ingiltereye taşın birden bire tepeden inme filmde oyna
Ne gerek var şimdi bu filme? Bir şeyin de b.kunu çıkarmayın. Anılardaki gibi kalsın. Acun tekrar dizi yaptı da ne oldu?