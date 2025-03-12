Vizyon Tarihi Belli Olan Son Durak 6'nın Afişi Yayınlandı!

Son Durak serisinin temel konusu, ölümün önceden tahmin edilebilen bir şekilde insanları takip etmesi üzerine kuruludur. İlk filmde bir grup lise öğrencisi, Paris'e gitmek üzere bir uçakta seyahat ederken, bir öğrenci aniden uçuşun sonlarını hayal eder ve bu nedenle uçağından iner. Ancak uçak kazası gerçekleşir ve hayatta kalan öğrenciler birer birer ölümün pençesine düşer. Serinin her filminde bir grup insan ölümün sebepsiz yere onları takip ettiğini fark eder ve kaçmaya çalışırken ölüm onları çeşitli kazalarla öldürür. Film boyunca karakterler ölümün planına karşı hayatta kalmaya çalışırken izleyicilere gerilim ve korku dolu anlar yaşatılır.

Son Durak 6: Bloodlines (Final Destination 6: Bloodlines) filmi hakkında henüz tam bir resmi açıklama yapılmamış olsa da film hakkında ortaya çıkan bazı bilgiler ve beklentiler serinin önceki filmlerine benzer bir konseptte olacağını gösteriyor.

Siz yeni filmi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...