Vizyon Tarihi Belli Olan Son Durak 6'nın Afişi Yayınlandı!
Vizyon Tarihi Belli Olan Son Durak 6'nın Afişi Yayınlandı!
Sevilen korku filmi serisi Son Durak 6. filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. “Final Destination: Bloodlines' ismiyle vizyona girecek olan serinin 6. filminin yayın tarihi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. 16 Mayıs 2025'te vizyona girecek olan film şimdiden merak konusu oldu. Filmin afişi de yayınlandı. İşte, meraklısına Son Durak 6'nın yeni afişi...
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Warner Bros.'un ünlü korku serisi Son Durakın altıncı filmi yakında izleyicilerle buluşacak.
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İşte paylaşılan yeni afiş👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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