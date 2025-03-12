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Vizyon Tarihi Belli Olan Son Durak 6'nın Afişi Yayınlandı!

Vizyon Tarihi Belli Olan Son Durak 6'nın Afişi Yayınlandı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.03.2025 - 23:45 Son Güncelleme: 13.03.2025 - 00:02

Sevilen korku filmi serisi Son Durak 6. filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. “Final Destination: Bloodlines' ismiyle vizyona girecek olan serinin 6. filminin yayın tarihi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. 16 Mayıs 2025'te vizyona girecek olan film şimdiden merak konusu oldu. Filmin afişi de yayınlandı. İşte, meraklısına Son Durak 6'nın yeni afişi...

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Warner Bros.'un ünlü korku serisi Son Durakın altıncı filmi yakında izleyicilerle buluşacak.

Warner Bros.'un ünlü korku serisi Son Durakın altıncı filmi yakında izleyicilerle buluşacak.

Final Destination: Bloodlines adıyla vizyona girecek olan bu yeni film, serinin hayranları için büyük bir heyecan yaratıyor. Film, 16 Mayıs 2025'te gösterime girecek.

2000 yılında ilk filmiyle büyük bir çıkış yakalayan Son Durak serisi, başrollerini Devon Sawa ve Ali Larter'ın paylaştığı bu ilk filmle popülerlik kazanmıştı. Şimdiye kadar toplamda beş filmle devam eden seri, dünya çapında yaklaşık 700 milyon dolar hasılat elde etti. Yıllar içinde pop kültürün ikonik yapımlarından biri haline gelen Son Durak serisinin yeni filmi ise uzun süredir bekleniyordu.

Filmden yeni afiş paylaşıldı.

İşte paylaşılan yeni afiş👇🏻

İşte paylaşılan yeni afiş👇🏻

Son Durak 6 filmi konusu nedir?

Son Durak 6 filmi konusu nedir?

Son Durak serisinin temel konusu, ölümün önceden tahmin edilebilen bir şekilde insanları takip etmesi üzerine kuruludur. İlk filmde bir grup lise öğrencisi, Paris'e gitmek üzere bir uçakta seyahat ederken, bir öğrenci aniden uçuşun sonlarını hayal eder ve bu nedenle uçağından iner. Ancak uçak kazası gerçekleşir ve hayatta kalan öğrenciler birer birer ölümün pençesine düşer. Serinin her filminde bir grup insan ölümün sebepsiz yere onları takip ettiğini fark eder ve kaçmaya çalışırken ölüm onları çeşitli kazalarla öldürür. Film boyunca karakterler ölümün planına karşı hayatta kalmaya çalışırken izleyicilere gerilim ve korku dolu anlar yaşatılır.

Son Durak 6: Bloodlines (Final Destination 6: Bloodlines) filmi hakkında henüz tam bir resmi açıklama yapılmamış olsa da film hakkında ortaya çıkan bazı bilgiler ve beklentiler serinin önceki filmlerine benzer bir konseptte olacağını gösteriyor.

Siz yeni filmi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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