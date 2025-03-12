Joe Son Şovunu Yapacak! Merakla Beklenen You Dizisinin Finalinde Neler Olabilir?

Netflix’in karanlık ve gerilim dolu dizisi You, 24 Nisan’da yayınlanacak beşinci ve final sezonuyla izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor. Penn Badgley’nin hayat verdiği Joe Goldberg, ilk sezondan bu yana değiştiğini iddia etse de, fragman ve paylaşılan detaylar bize aksini söylüyor. Peki, bu hikayenin sonu Joe için nasıl bitecek?

Yeni sezon Joe’yu tekrar New York’a getiriyor. Artık Kate’le evli, yüksek statüde bir hayat sürüyor ve toplumun elit kesimine girmiş durumda. Ancak biz biliyoruz ki Joe ne kadar değişmeye çalışırsa çalışsın, geçmişi onun peşini bırakmıyor. Fragmanda onun iç sesini duyuyoruz:

“Harika bir hayatın var. Riske atmaya değmez.”

Ama Joe’nun doğasını bilenler için bu bir uyarı değil, yaklaşmakta olan bir felaketin habercisi. O, kendi yarattığı cehennemde bir mahkum. Huzuru sabote etmekten asla vazgeçmeyen biri.

Fragmanda Kate’in şu cümlesi dikkat çekiyor:

“Hayatımız boyunca bizden şüphelenen herkesi öldürmemizi mi istiyorsun?”

Joe’nun cevabı ise onun ne kadar tehlikeli bir zihin yapısına sahip olduğunu gösteriyor:

“Geçerli bir sebebin varsa bu çok mu yanlış?”

Bu diyalog, Joe’nun geçmiş sezonlardaki tüm suçlarını nasıl akladığının en açık örneklerinden biri. O, cinayetleri bir zorunluluk, bir adalet sağlama aracı olarak görüyor. Ama bu kez işler tersine dönebilir.