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Joe Son Şovunu Yapacak! Merakla Beklenen You Dizisinin Finalinde Neler Olabilir?

Joe Son Şovunu Yapacak! Merakla Beklenen You Dizisinin Finalinde Neler Olabilir?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.03.2025 - 20:13

Netflix’in sevilen dizisi You son sezonu ile 24 Nisan’da yayınlanacak. Dizi final sezonu ile son kez izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin beşinci sezonunda, Joe Goldberg’in en büyük yüzleşmesi yaşanacak. İlk sezonun geçtiği New York’a geri dönen Joe'nun hayatında neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Ancak önce minik bir sezon incelemesi yapalım. İşte final tahminleri ve fragmandan aldığımız tüyolar...

Kaynak: https://medyaninellitonu.com/joe-gold...
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You beşinci sezon fragmanından tüyolar...

You beşinci sezon fragmanından tüyolar...

Netflix’in karanlık ve gerilim dolu dizisi You, 24 Nisan’da yayınlanacak beşinci ve final sezonuyla izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor. Penn Badgley’nin hayat verdiği Joe Goldberg, ilk sezondan bu yana değiştiğini iddia etse de, fragman ve paylaşılan detaylar bize aksini söylüyor. Peki, bu hikayenin sonu Joe için nasıl bitecek?

Yeni sezon Joe’yu tekrar New York’a getiriyor. Artık Kate’le evli, yüksek statüde bir hayat sürüyor ve toplumun elit kesimine girmiş durumda. Ancak biz biliyoruz ki Joe ne kadar değişmeye çalışırsa çalışsın, geçmişi onun peşini bırakmıyor. Fragmanda onun iç sesini duyuyoruz:

“Harika bir hayatın var. Riske atmaya değmez.”

Ama Joe’nun doğasını bilenler için bu bir uyarı değil, yaklaşmakta olan bir felaketin habercisi. O, kendi yarattığı cehennemde bir mahkum. Huzuru sabote etmekten asla vazgeçmeyen biri.

Fragmanda Kate’in şu cümlesi dikkat çekiyor:

“Hayatımız boyunca bizden şüphelenen herkesi öldürmemizi mi istiyorsun?”

Joe’nun cevabı ise onun ne kadar tehlikeli bir zihin yapısına sahip olduğunu gösteriyor:

“Geçerli bir sebebin varsa bu çok mu yanlış?”

Bu diyalog, Joe’nun geçmiş sezonlardaki tüm suçlarını nasıl akladığının en açık örneklerinden biri. O, cinayetleri bir zorunluluk, bir adalet sağlama aracı olarak görüyor. Ama bu kez işler tersine dönebilir.

Finalde neler olabilir? İşte en çok konuşulan olasılıklar:

Finalde neler olabilir? İşte en çok konuşulan olasılıklar:

1. Joe yakalanıyor

Geçmişte birçok kez cinayet işledi, izini kaybettirdi ve her seferinde sıyrılmayı başardı. Ancak artık daha büyük bir sahnede, daha fazla göz önünde ve daha fazla düşmana sahip. New York’taki dedektifler, eski kurbanlarının yakınları veya Kate’in çevresi onun maskesini düşürebilir. Bu kez gerçekten adalet yerini bulabilir.

2. Joe kendi sonunu kendi getiriyor

Tüm sezon boyunca Joe’nun kendisiyle hesaplaşmasına tanık olacağız. Eğer içsel çatışması büyürse, geçmişin yükü ona ağır gelebilir. Bu da karakter için beklenmedik bir son, yani kendi elleriyle hayatına son vermesi anlamına gelebilir. Son sahnede Joe’nun kendi iç sesine teslim olduğu bir final görmemiz mümkün.

3. Yeni bir seri katil, Joe’yu avlıyor

Dizinin en büyük sürprizi, Joe’nun kendisini bir av olarak bulması olabilir. Geçmişte hayatını mahvettiği birisi geri dönebilir ve ona kendi yöntemleriyle bir ceza verebilir. Hatta dizinin başından beri Joe’nun hikayesini anlatan birinin varlığı, Joe’nun en büyük korkusu olabilir. You hiçbir zaman klasik bir hikaye anlatmadı, belki de bu kez başrol tamamen değişebilir.

4. Joe, yeni bir hayata başlıyor

Eğer geçmişte olduğu gibi yine bir şekilde paçayı kurtarırsa, Joe’yu başka bir kimlikle yeni bir yerde görebiliriz. Ancak bu, hikayenin tam anlamıyla bir kapanış yapmasını zorlaştıracaktır. Yine de You’nun finali açık uçlu bir şekilde Joe’nun başka bir hayat kurma ihtimaliyle bitebilir.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Netflix Türkiye’nin paylaştığı “Her takıntı bir gün sona ermek zorunda” mesajı, dizinin gerçekten Joe için kaçışı olmayan bir sonla bitirileceğini ima ediyor. Ancak bu takıntının nasıl biteceği, 24 Nisan’da hepimizi ekran başına kilitleyecek. 

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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