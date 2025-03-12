Birçok Ülkede Yasaklanan Visitor Q Filmini İzlesek mi, İzlemesek mi?

Bazı filmler vardır ki izleyeni rahatsız eder ve bitirdikten sonra uzun süre etkisinden çıkamazsınız. İşte Takashi Miike’nin her yerde yasaklanan ve izleyenleri travmaya sokan filmi 'Visitor Q' da böyle bir film.

İzleyenlerden bol bol eleştiri alan ve bazılarının izlemeye cesaret bile edemediği bu film birçok ülkede de yasaklandı. Japon yönetmen Takashi Miike’nin çektiği Visitor Q içeriği, konusu ve yayınlanan sahneleri ile sınırları zorlayan yapımlardan biri oldu. Sosyal medyada da sıkça tartışma konusu olan filmi hassas kalpler izlemesin diyoruz. Ve meraklısı için filmi anlatmaya geçiyoruz.