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Birçok Ülkede Yasaklanan Visitor Q Filmini İzlesek mi, İzlemesek mi?

Birçok Ülkede Yasaklanan Visitor Q Filmini İzlesek mi, İzlemesek mi?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.03.2025 - 19:43

Bazı filmler vardır ki izleyeni rahatsız eder ve bitirdikten sonra uzun süre etkisinden çıkamazsınız. İşte Takashi Miike’nin her yerde yasaklanan ve izleyenleri travmaya sokan filmi 'Visitor Q' da böyle bir film. 

İzleyenlerden bol bol eleştiri alan ve bazılarının izlemeye cesaret bile edemediği bu film birçok ülkede de yasaklandı. Japon yönetmen Takashi Miike’nin çektiği Visitor Q içeriği, konusu ve yayınlanan sahneleri ile sınırları zorlayan yapımlardan biri oldu. Sosyal medyada da sıkça tartışma konusu olan filmi hassas kalpler izlemesin diyoruz. Ve meraklısı için filmi anlatmaya geçiyoruz.

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Visitor Q filmi, çürümüş bir Japon ailesinin hikayesini anlatıyor.

Visitor Q filmi, çürümüş bir Japon ailesinin hikayesini anlatıyor.

Takashi Miike’nin yönettiği Visitor Q, Japon toplumundaki ahlaki çöküşü aşırı uç sahnelerle anlatan, deneysel ve rahatsız edici bir filmdir. Film, yozlaşmış ve tamamen parçalanmış bir Japon ailesinin hikayesini merkezine alıyor.

Filmde ana karakterler, toplumun farklı yönlerde çürümüş bireylerinden oluşan bir aile. Baba, bir televizyon muhabiri ve eski bir haber spikeri olan, kariyerini yeniden canlandırmak için aşırı uç bir belgesel çekmeye çalışmaktadır. Anne, oğlunun fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kalan, aynı zamanda yasaklı madde bağımlısıdır. Oğul, evde annesini döven ve ona zorbalık yapan bir gençtir. Kız, aileden kopmuş ve fuhuş yaparak geçimini sağlayan bir genç kadındır. Ziyaretçi (Visitor Q) ise aileye aniden dahil olan, nereden geldiği belli olmayan esrarengiz bir adam.

Ve film, başından sonuna kadar rahatsız edici olaylarla doludur.

Visitor Q filmi neden yasaklı veya tartışmalı?

Visitor Q filmi neden yasaklı veya tartışmalı?

Filmde şiddet, ensest, nekrofili ve aile içi istismar gibi aşırı rahatsız edici sahneler bulunuyor. Bu yüzden birçok ülkede yasaklandı veya sınırlı gösterim aldı. Ancak Takashi Miike'nin tarzına aşina olanlar, onun sansasyon yaratmaktan çok toplumun karanlık yönlerini vurgulamak için bu tür aşırı anlatım tekniklerini kullandığını bilir.

Visitor Q, sinema tarihinde unutulmayacak kadar rahatsız edici ama aynı zamanda unutmak isteyeceğiniz bir film. Mide kaldırıcı sahnelerine rağmen sizce izlenmeli mi? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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