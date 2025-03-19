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Gündemden Düşmeyen Dizi "Adolescence" Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Gündemden Düşmeyen Dizi "Adolescence" Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.03.2025 - 22:21 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 22:23

Yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmeyen Netflix'in yeni dizisi 'Adolescence' izleyenleri hayran bıraktı. Stephen Graham’ın başrolünde olduğu dört bölümlük dizi çekimleri ve hikayesiyle beğeni topladı. Dizi, kesintisiz plan-sekans tekniğiyle çekilmiş sahneleriyle suç ve gerilim türüne farklı bir bakış açısı sunarak ilgi çekmeyi başardı. Henüz gündemdeyken ve 'Acaba izlesem mi?' diye düşünenleriniz varsa gelin Beyazperde'nin hakkında hazırladığı tüm detaylara bir bakalım...

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/d...
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Önce dizinin konusuna bilmeyenler için değinelim.

Önce dizinin konusuna bilmeyenler için değinelim.

'Adolescence' 13 yaşındaki bir çocuğun cinayetle suçlandığı bir hikayeyi anlatıyor. Dizi hem ebeveynle hem de suçlanan çocukla empati kurabileceğiniz ilginç bir dizi.

Dizinin merkezinde, Owen Cooper’ın hayat verdiği Jamie Miller karakteri var. Jamie, okulundaki bir kız çocuğunun öldürülmesiyle suçlanıyor ve ailesi bu büyük şokla başa çıkmaya çalışıyor. Stephen Graham ise Jamie’nin babası Eddie Miller’ı canlandırıyor. Hikaye, gerçek zamanlı bir anlatımla, sadece suçun değil, aile üzerindeki etkilerinin de derinlemesine işlendiği bir yapıma dönüşüyor.

Aslında dizinin üzerinde durduğu soru şu: “Genç erkekler üzerindeki sosyal medya, çevre ve toplum baskısı... Bugünlerde gençlerimize ne oluyor? Bu baskılar onları nasıl etkiliyor?”

Şimdi dizi ile ilgili tüm bilinmeyenlere ve merak edilenlere bakalım.

Şimdi dizi ile ilgili tüm bilinmeyenlere ve merak edilenlere bakalım.

Adolescence gerçek bir olaydan mı alıntı yoksa kurgu mu?

Dizi, belirli bir gerçek olaydan uyarlanmamış olsa da, senaristlerin gençlerin işlediği suçlarla ilgili haberlerden ilham aldığını söylemek mümkün. Graham ve Jack Thorne tarafından yazılan dizi hakkında Graham, medyada sıkça karşılaştığı bu tarz haberlerden etkilenerek diziyi yaratma sürecine başladığını belirtiyor.

Çekimleri olağanüstü...

Dizinin en dikkat çeken yönlerinden biri de her bölümün tek bir çekimde, yani plan-sekans tekniğiyle çekilmiş olması. Yönetmen Barantini, bu konuda şöyle diyor: “Kamerayı çalıştırıyoruz ve durdurmadan çekimi tamamlıyoruz. Ancak bu, duyulduğundan çok daha karmaşık bir süreç. Aylarca süren hazırlık ve provalar gerektiriyor.”

Çekimlerde drone mu kullanıldı?

Dizinin 2. bölümünün final sahnesinde drone kullanıldığı da belirtiliyor. Yönetmen ve görüntü yönetmeni, drone çekimlerinin sinematografik bir bütünlük sağlaması için büyük bir titizlikle çalıştıklarını ifade ediyor.

Nerede çekildi?

Dizi, İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesinde, Pontefract ve çevresinde çekildi. Jamie karakterini canlandıran Owen Cooper’ın aksanını koruyabilmesi için çekimlerin Kuzey İngiltere’de yapılması tercih edildi. Ayrıca, dizinin merkezi mekanları bir stüdyoda inşa edilerek, gerçek mekan çekimleriyle birleştirildi.

İzleyelim mi?

Eğer suç ve gerilim türünde farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız, 'Adolescence' tam size göre! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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