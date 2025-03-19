Gündemden Düşmeyen Dizi "Adolescence" Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Gündemden Düşmeyen Dizi "Adolescence" Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/d...
Yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmeyen Netflix'in yeni dizisi 'Adolescence' izleyenleri hayran bıraktı. Stephen Graham’ın başrolünde olduğu dört bölümlük dizi çekimleri ve hikayesiyle beğeni topladı. Dizi, kesintisiz plan-sekans tekniğiyle çekilmiş sahneleriyle suç ve gerilim türüne farklı bir bakış açısı sunarak ilgi çekmeyi başardı. Henüz gündemdeyken ve 'Acaba izlesem mi?' diye düşünenleriniz varsa gelin Beyazperde'nin hakkında hazırladığı tüm detaylara bir bakalım...
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Önce dizinin konusuna bilmeyenler için değinelim.
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Şimdi dizi ile ilgili tüm bilinmeyenlere ve merak edilenlere bakalım.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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