Gündemden Düşmeyen Dizi "Adolescence" Hakkında Bilmeniz Gerekenler

'Adolescence' 13 yaşındaki bir çocuğun cinayetle suçlandığı bir hikayeyi anlatıyor. Dizi hem ebeveynle hem de suçlanan çocukla empati kurabileceğiniz ilginç bir dizi.

Dizinin merkezinde, Owen Cooper’ın hayat verdiği Jamie Miller karakteri var. Jamie, okulundaki bir kız çocuğunun öldürülmesiyle suçlanıyor ve ailesi bu büyük şokla başa çıkmaya çalışıyor. Stephen Graham ise Jamie’nin babası Eddie Miller’ı canlandırıyor. Hikaye, gerçek zamanlı bir anlatımla, sadece suçun değil, aile üzerindeki etkilerinin de derinlemesine işlendiği bir yapıma dönüşüyor.

Aslında dizinin üzerinde durduğu soru şu: “Genç erkekler üzerindeki sosyal medya, çevre ve toplum baskısı... Bugünlerde gençlerimize ne oluyor? Bu baskılar onları nasıl etkiliyor?”