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Adolescence Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kim? Adolescence Gerçek Hikaye mi?

Adolescence Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kim? Adolescence Gerçek Hikaye mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 10:07

Dijital bir platform olan Netflix'te yayınlanan Adolescence dizisi, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. 13 Mart günü yayınlanan dizinin toplamda 4 bölümü bulunuyor. Jack Thorne ve Stephen Graham'ın imzasını taşıyan Adolescence, suç dram dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Adolescence, sosyal medyada hem konusu hem de çekim teknikleri nedeniyle herkesin ilgi odağı haline geldi. 

Peki Adolescence dizisi konusu nedir? Adolescence gerçek hikaye mi?

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Adolescence Dizisi Konusu Nedir?

Adolescence Dizisi Konusu Nedir?

Adolescence dizisi, 13 yaşındaki bir çocuğun sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanmasını konu alıyor. Genç bir kızın katilini arayan polis, 13 yaşındaki sınıf arkadaşı Jamie'yi, genç kızı 7 kez bıçaklayarak öldürmek şüphesinden gözaltına alır. Kimse inanmak istemese de bütün ipuçları bu çocuğa işaret eder. Jamie'ye polisler de terapistler de aynı soruları yöneltmek durumunda kalır. 

Dizide suç ve masumiyet arasındaki ince çizgi mükemmel bir şekilde aktarılırken yeni kuşakların diğer kuşaklardan farkı da gözler önüne serilir.

Adolescence Dizisi Oyuncuları

Adolescence Dizisi Oyuncuları

Adolescence dizisinin başrolünde daha önce başka bir yapımda rol almayan, ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Owen Cooper yer alıyor. Genç oyuncu, ilk deneyimine rağmen muhteşem bir performans sergiliyor. Dizinin diğer oyuncu kadrosunda ise farklı yapımlarda da seyir zevki sunan isimler yer alıyor. 

  • Stephen Graham

  • Erin Doherty

  • Ashley Walters

  • Faye Marsay

  • Christine Tremarco

Adolescence Dizisi Gerçek Hikaye mi?

Adolescence Dizisi Gerçek Hikaye mi?

Adolescence dizisi gerçek bir hikaye değildir. İzleyenlerine kurgu bir anlatım sunar. Fakat dizinin yaratıcıları Stephen Graham ve Jack Thorne, son zamanlarda artan bıçaklı saldırılardan ilham aldıklarını belirtiyor. Aynı zamanda Graham, daha önce genç bir çocuğun kız arkadaşını öldürdüğü haberini duyduğunu ve bu olaydan esinlendiğini belirtiyor. Adolescence dizisi tam olarak gerçek bir hikaye olmasa da ilhamını yaşanan olumsuz olaylardan alıyor.

Adolescence Nereden İzlenir, Kaç Bölüm?

Adolescence Nereden İzlenir, Kaç Bölüm?

Adolescence, dijital bir platform olan Netflix üzerinden izlenebilir. Herkesin ilgisini çeken Adolescence, mini bir dizi olark karşımıza çıkıyor. Toplamda dört bölümü olan dizinin bütün bölümleri aynı anda yayımlandı. Bölüm sürelerinin ortalama süresi ise 55 dakika.

Adolescence, hem konusu hem de anlatımıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin bütün bölümleri, gerçek zamanlı olarak çekildi. Dolayısıyla oyuncular ve figüranlar, normalde olduğundan çok daha fazla bir performans ortaya koydu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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