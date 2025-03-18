Adolescence Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kim? Adolescence Gerçek Hikaye mi?

Adolescence dizisi, 13 yaşındaki bir çocuğun sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanmasını konu alıyor. Genç bir kızın katilini arayan polis, 13 yaşındaki sınıf arkadaşı Jamie'yi, genç kızı 7 kez bıçaklayarak öldürmek şüphesinden gözaltına alır. Kimse inanmak istemese de bütün ipuçları bu çocuğa işaret eder. Jamie'ye polisler de terapistler de aynı soruları yöneltmek durumunda kalır.

Dizide suç ve masumiyet arasındaki ince çizgi mükemmel bir şekilde aktarılırken yeni kuşakların diğer kuşaklardan farkı da gözler önüne serilir.