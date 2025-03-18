2026 Oscar Ödülleri'nin Sunucusu Belli Oldu

Bu yıl gerçekleşen Oscar töreni, hem kazananları hem de unutulmaz anlarıyla uzun süre gündemde kaldı. Sean Baker imzalı Anora, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dahil olmak üzere 5 ödülle gecenin büyük kazananı oldu.

Öte yandan, ikinci Oscar’ını kazanan Adrien Brody’nin uzun konuşması, James Bond temalı dans gösterisi ve Kieran Culkin’in eşine canlı yayında çocuk istemesi, gecenin en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Conan O’Brien’ın geri dönüşüyle 2026 Oscar Ödülleri'nin de bol kahkahalı, eğlenceli ve unutulmaz bir gece olması bekleniyor.