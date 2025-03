2026 Oscar Ödülleri'nin Sunucusu Belli Oldu

Gelecek yıl 98. kez düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin sunucusu belli oldu. 15 Mart 2026’da gerçekleşecek törenin sunucusunun ünlü komedyen Conan O’Brien olacağı açıklandı.

Bu yılın Oscar törenini de sunan ve kendine has absürt mizah anlayışıyla izleyicileri kahkahaya boğan O’Brien, bir kez daha sahnede olacak. Uzun yıllar televizyon dünyasında başarılı işlere imza atan komedyen, 2021’de talk show kariyerine son vermiş, ancak 'Conan O’Brien Must Go' adlı seyahat programıyla ekranlara geri dönmüştü.