2026 Oscar Ödülleri'nin Sunucusu Belli Oldu
2026 Oscar Ödülleri'nin Sunucusu Belli Oldu
Kaynak: https://www.theguardian.com/film/2025...
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, gelecek yıl 98. kez düzenlenecek. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 15 Mart 2026’da gerçekleşecek törenin sunucusunun kim olacağı merak konusuydu. Bu yıl gerçekleşen Oscar töreninin de ardından yeni törenin sunucusu belli oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ne itici oe
Nicky Glasier olur diye düşünmüştüm.