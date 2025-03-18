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2026 Oscar Ödülleri'nin Sunucusu Belli Oldu

2026 Oscar Ödülleri'nin Sunucusu Belli Oldu

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.03.2025 - 13:32

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, gelecek yıl 98. kez düzenlenecek. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 15 Mart 2026’da gerçekleşecek törenin sunucusunun kim olacağı merak konusuydu. Bu yıl gerçekleşen Oscar töreninin de ardından yeni törenin sunucusu belli oldu.

Kaynak: https://www.theguardian.com/film/2025...
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2026 Oscar Ödülleri'nin sunucusu yeniden Conan O’Brien!

2026 Oscar Ödülleri'nin sunucusu yeniden Conan O’Brien!

Gelecek yıl 98. kez düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin sunucusu belli oldu. 15 Mart 2026’da gerçekleşecek törenin sunucusunun ünlü komedyen Conan O’Brien olacağı açıklandı.

Bu yılın Oscar törenini de sunan ve kendine has absürt mizah anlayışıyla izleyicileri kahkahaya boğan O’Brien, bir kez daha sahnede olacak. Uzun yıllar televizyon dünyasında başarılı işlere imza atan komedyen, 2021’de talk show kariyerine son vermiş, ancak 'Conan O’Brien Must Go' adlı seyahat programıyla ekranlara geri dönmüştü.

2025 Oscar ödülleri sahiplerini bulmuştu.

2025 Oscar ödülleri sahiplerini bulmuştu.

Bu yıl gerçekleşen Oscar töreni, hem kazananları hem de unutulmaz anlarıyla uzun süre gündemde kaldı. Sean Baker imzalı Anora, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dahil olmak üzere 5 ödülle gecenin büyük kazananı oldu.

Öte yandan, ikinci Oscar’ını kazanan Adrien Brody’nin uzun konuşması, James Bond temalı dans gösterisi ve Kieran Culkin’in eşine canlı yayında çocuk istemesi, gecenin en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Conan O’Brien’ın geri dönüşüyle 2026 Oscar Ödülleri'nin de bol kahkahalı, eğlenceli ve unutulmaz bir gece olması bekleniyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ne itici oe

Countess Rain

Nicky Glasier olur diye düşünmüştüm.