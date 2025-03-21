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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Sokak Çağrısına Yanıt: "Çağırdığı Sokak Çıkmaz Sokak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Sokak Çağrısına Yanıt: "Çağırdığı Sokak Çıkmaz Sokak"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 16:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı vatandaşlara eylem çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel'e yanıt verdi. Erdoğan, 'Türkiye sokakta bulunmuş ülke değildir. Sokak terörüne teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokak. Özgür Özel sorumlu davranmalıdır. Gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.

CHP lideri Özgür Özel, vatandaşlara sokak çağrısı yapmıştı. Erdoğan, Özel'in bu sözlerine yanıt verdi. Erdoğan şunları söyledi:

'CHP'nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil marjinal yapılarla ve terör örgütlerine arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Marjinallerin peşine takılıp, polisimize saldırarak, görevini yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ederek demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak gayri hukuki, gayri ahlaki ve anti demokratik yollara başvurarak bu ülkede hiçbir yere varılmaz. Türkiye'de sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne teslim edilmeyecektir.

CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal sol örgütlerin belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermelidir. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz.

Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı belediyelerde kurulmuş mafya d üzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa içinize sindirebiliyorsanız çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin.'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bunları yapamıyorsanız bağırarak, çağırarak sokakları terörize gençleri provoke ederek vatandaşların huzurunu kaçırmayın. Mübarek Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşürmeyin. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz.

Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak, vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü beladan, sıkıntıdan beşinci kol faaliyetlerinden korusun diyorum. Dünkü saldırılarda yaralan polislerimize geçmiş olsun diyorum.'

CHP lideri Özgür Özel, şu açıklamalarda bulunmuştu:

CHP lideri Özgür Özel, şu açıklamalarda bulunmuştu:

'Sokağa şiddet için, kavga için çağırmıyorum. Kanunsuz emirler veriliyor, önümüze kanunsuz barikatlar kuruluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. Onun için çağrım; bu kanunsuz emirle kurulan barikatları, polisimizi gözeterek, ona zarar vermeyerek yıkın geçin! Meydanlara, sokaklara akın! Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden bir tanesi olacak. Millet, sandığına sahip çıkacak. Barışçıl, hak arayan, çevreye zarar vermeyen, polise zarar vermeyen ama kararlılığını kaybetmeyen tüm kitleleri 81 ilde sokaklara, meydanlara bekliyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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