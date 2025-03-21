Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Sokak Çağrısına Yanıt: "Çağırdığı Sokak Çıkmaz Sokak"

CHP lideri Özgür Özel, vatandaşlara sokak çağrısı yapmıştı. Erdoğan, Özel'in bu sözlerine yanıt verdi. Erdoğan şunları söyledi:

'CHP'nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil marjinal yapılarla ve terör örgütlerine arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Marjinallerin peşine takılıp, polisimize saldırarak, görevini yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ederek demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak gayri hukuki, gayri ahlaki ve anti demokratik yollara başvurarak bu ülkede hiçbir yere varılmaz. Türkiye'de sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne teslim edilmeyecektir.

CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal sol örgütlerin belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermelidir. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz.

Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı belediyelerde kurulmuş mafya d üzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa içinize sindirebiliyorsanız çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin.'