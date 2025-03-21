Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Sokak Çağrısına Yanıt: "Çağırdığı Sokak Çıkmaz Sokak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Sokak Çağrısına Yanıt: "Çağırdığı Sokak Çıkmaz Sokak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı vatandaşlara eylem çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel'e yanıt verdi. Erdoğan, 'Türkiye sokakta bulunmuş ülke değildir. Sokak terörüne teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokak. Özgür Özel sorumlu davranmalıdır. Gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin.” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.
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Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
CHP lideri Özgür Özel, şu açıklamalarda bulunmuştu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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