Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Gözdağı: CHP Liderinden Jet Yanıt

Özel yaptığı açıklamada şunlara demişti:

'Millet Saraçhane'yi Ekrem İmamoğlu'na verdi; o hakimle, polisle geri almak istiyor. O yüzden ki 5 günlük eylem yasağına rağmen Saraçhane doluyor, taşıyor, tarihinin en büyük mitinglerini yapıyor. Bugün akşam Saraçhane'ye çağrımız var. Demokrasiye sahip çıkan herkesi, son seçimlerde bile bize oy vermemiş ama sandığa inanan herkesi hem Saraçhane'ye bekliyoruz. Hem de Türkiye'nin 81 ilinde, bilhassa 14 büyükşehir belediyesinin bizde olduğu illerde ve 21 il belediyesinin bizde olduğu illerde belediyelerimizin gösterdiği alanlarda, diğer tüm illerde il başkanlıklarımızın, ilçe başkanlıklarımızın çağrı yaptığı yerlerde demokratik tepkiyi göstermeye davet ediyoruz.

'Ama sokağa şiddet için, kavga için çağırmıyorum. Kanunsuz emirler veriliyor, önümüze kanunsuz barikatlar kuruluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. Onun için çağrım; bu kanunsuz emirle kurulan barikatları, polisimizi gözeterek, ona zarar vermeyerek yıkın geçin! Meydanlara, sokaklara akın! Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden bir tanesi olacak. Millet, sandığına sahip çıkacak. Barışçıl, hak arayan, çevreye zarar vermeyen, polise zarar vermeyen ama kararlılığını kaybetmeyen tüm kitleleri 81 ilde sokaklara, meydanlara bekliyoruz.'