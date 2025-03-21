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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Gözdağı: CHP Liderinden Jet Yanıt

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Gözdağı: CHP Liderinden Jet Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 15:56

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam için (21 Mart Cuma) eylem çağrısında bulundu. 'Her yeri tutsalar herkes evinin önüne çıksın, birleşebildiği herkesle birleşsin, hedeflediği meydana aksın' diye Özel'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gözdağı geldi. MHP'nin X hesabından yapılan paylaşımda 'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur' denildi.

Özel'den ise yanıt gecikmedi. Özel, Bahçeli'ye 'Darbeye karşı dur' yanıtını verdi.

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MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşım böyle oldu 👇

MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşım böyle oldu 👇
twitter.com

'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur.'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara eylem çağrısında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara eylem çağrısında bulunmuştu.

Özel yaptığı açıklamada şunlara demişti:

'Millet Saraçhane'yi Ekrem İmamoğlu'na verdi; o hakimle, polisle geri almak istiyor. O yüzden ki 5 günlük eylem yasağına rağmen Saraçhane doluyor, taşıyor, tarihinin en büyük mitinglerini yapıyor. Bugün akşam Saraçhane'ye çağrımız var. Demokrasiye sahip çıkan herkesi, son seçimlerde bile bize oy vermemiş ama sandığa inanan herkesi hem Saraçhane'ye bekliyoruz. Hem de Türkiye'nin 81 ilinde, bilhassa 14 büyükşehir belediyesinin bizde olduğu illerde ve 21 il belediyesinin bizde olduğu illerde belediyelerimizin gösterdiği alanlarda, diğer tüm illerde il başkanlıklarımızın, ilçe başkanlıklarımızın çağrı yaptığı yerlerde demokratik tepkiyi göstermeye davet ediyoruz.

'Ama sokağa şiddet için, kavga için çağırmıyorum. Kanunsuz emirler veriliyor, önümüze kanunsuz barikatlar kuruluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. Onun için çağrım; bu kanunsuz emirle kurulan barikatları, polisimizi gözeterek, ona zarar vermeyerek yıkın geçin! Meydanlara, sokaklara akın! Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden bir tanesi olacak. Millet, sandığına sahip çıkacak. Barışçıl, hak arayan, çevreye zarar vermeyen, polise zarar vermeyen ama kararlılığını kaybetmeyen tüm kitleleri 81 ilde sokaklara, meydanlara bekliyoruz.'

CHP'den ise Genel Başkan Özgür Özel'in yanıtı paylaşıldı:

CHP'den ise Genel Başkan Özgür Özel'in yanıtı paylaşıldı:
twitter.com

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: 'Milletin sesini duy, darbeye karşı dur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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CA kal

konuştu Türkmen kızı

Pelda

Tehdit edip ileriye gitmeyi iyi bilirsiniz, başka da bildiğiniz bir şey yok. Oyuncak ettiğiniz yargıya saygı da duyulmaz bağımsızlık da beklenmez.

Kzlt

Anayasaya ve millete saygı duy mezarında uyu ruhsar.

wikox66849

gidin copunuzu yeyin burda aglamayin :d