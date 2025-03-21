Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Gözdağı: CHP Liderinden Jet Yanıt
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Gözdağı: CHP Liderinden Jet Yanıt
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam için (21 Mart Cuma) eylem çağrısında bulundu. 'Her yeri tutsalar herkes evinin önüne çıksın, birleşebildiği herkesle birleşsin, hedeflediği meydana aksın' diye Özel'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gözdağı geldi. MHP'nin X hesabından yapılan paylaşımda 'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur' denildi.
Özel'den ise yanıt gecikmedi. Özel, Bahçeli'ye 'Darbeye karşı dur' yanıtını verdi.
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MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşım böyle oldu 👇
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara eylem çağrısında bulunmuştu.
CHP'den ise Genel Başkan Özgür Özel'in yanıtı paylaşıldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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konuştu Türkmen kızı
Tehdit edip ileriye gitmeyi iyi bilirsiniz, başka da bildiğiniz bir şey yok. Oyuncak ettiğiniz yargıya saygı da duyulmaz bağımsızlık da beklenmez.
Anayasaya ve millete saygı duy mezarında uyu ruhsar.
gidin copunuzu yeyin burda aglamayin :d