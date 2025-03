İstanbul Valiliği, Ek Önlemler Aldı: Saraçhane'ye Çıkan Tüm Yollar Kapatıldı

Özel yaptığı açıklamada, 'Dün akşam yaptığım çağrıyı bugün tekrar ediyorum. Sesimi duyan herkes, Ekrem Başkanı seven herkes, Murat Başkanı seven herkes, demokrasiyi seven, ülkesini seven herkesi bu akşam 81 ilde il başkanlarımızın, 21 ilde il belediye başkanlarımızın, 14 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara, meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum'' dedi.

''Sokağa çıkın'' çağrısı sonrası İstanbul'un yanı sıra İzmir ve Ankara'da toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerine yasak geldi.