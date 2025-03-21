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İstanbul Valiliği, Ek Önlemler Aldı: Saraçhane'ye Çıkan Tüm Yollar Kapatıldı

İstanbul Valiliği, Ek Önlemler Aldı: Saraçhane'ye Çıkan Tüm Yollar Kapatıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 15:50

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''sokağa çıkın' çağrısını bugün de yineledi. Çağrının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'e eylem yasağı getirildi. Bu önlemlere İstanbul Valiliği, ek önlemler aldı.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde protestolar devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde protestolar devam ediyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbullular Saraçhane'de bir araya geldi. On binlerce kişi iki gündür Saraçhane'ye akın etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''sokağa çıkın' çağrısını bugün de yineledi ve herkesi Saraçhane'ye davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''sokağa çıkın' çağrısını bugün de yineledi ve herkesi Saraçhane'ye davet etti.

Özel yaptığı açıklamada, 'Dün akşam yaptığım çağrıyı bugün tekrar ediyorum. Sesimi duyan herkes, Ekrem Başkanı seven herkes, Murat Başkanı seven herkes, demokrasiyi seven, ülkesini seven herkesi bu akşam 81 ilde il başkanlarımızın, 21 ilde il belediye başkanlarımızın, 14 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara, meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum'' dedi.

''Sokağa çıkın'' çağrısı sonrası İstanbul'un yanı sıra İzmir ve Ankara'da toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerine yasak geldi.

İstanbul'daki önlemlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, bugün kent genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'daki önlemlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, bugün kent genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Saraçhane çevresindeki birçok yol saat 14.00 itibarıyla bir günlüğüne trafiğe kapatıldı.

Kapanacak yollar (14.00 itibariyle):

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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