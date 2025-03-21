İstanbul Valiliği, Ek Önlemler Aldı: Saraçhane'ye Çıkan Tüm Yollar Kapatıldı
İstanbul Valiliği, Ek Önlemler Aldı: Saraçhane'ye Çıkan Tüm Yollar Kapatıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''sokağa çıkın' çağrısını bugün de yineledi. Çağrının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'e eylem yasağı getirildi. Bu önlemlere İstanbul Valiliği, ek önlemler aldı.
Bazı yollar trafiğe kapatıldı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde protestolar devam ediyor.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''sokağa çıkın' çağrısını bugün de yineledi ve herkesi Saraçhane'ye davet etti.
İstanbul'daki önlemlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, bugün kent genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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