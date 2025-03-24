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Squid Game Kurabiyesiyle Boğulma Tehlikesi Yaşayan Genç Adam Goygoycuların Diline Düştü

Squid Game Kurabiyesiyle Boğulma Tehlikesi Yaşayan Genç Adam Goygoycuların Diline Düştü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 15:49

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İlk sezonuyla büyük yankı uyandıran Squid Game, izleyicilerde merak uyandırmayı başaran son dönemin iddialı işlerindendi. Sevilmesiyle birlikte ikinci sezon hazırlıklarına başlanmıştı. Kısa süre içerisinde gelen ikinci sezonda da yapım, aynı başarıyı elde etti.

E hal böyle olunca sosyal medyada da tesirlerini gördük. @altug.bera adlı kullanıcının Squid Game kurabiyesiyle verdiği yaşam mücadelesi kahkahaları topladı. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Dijital platformda yayınlanan Squid Game’in meşhur kurabiyeleri bir ara sosyal medyada akım haline gelmişti.

Dijital platformda yayınlanan Squid Game’in meşhur kurabiyeleri bir ara sosyal medyada akım haline gelmişti.

Herkes birebir ölçülerde evinde yapıyor ve iğneyle şekli çıkarmaya çalışıyordu. Bir süre sonra ise Squid Game kurabiyelerini mekanlarda da satışta görmeye başladık.

TikTok kullanıcısı gencin ağzından bir türlü çıkaramadığı kurabiye yüzünden yaşadığı panik ise goygoy sebebi oldu.

TikTok kullanıcısı gencin ağzından bir türlü çıkaramadığı kurabiye yüzünden yaşadığı panik ise goygoy sebebi oldu.

Ne diyorsunuz, kendisine üçüncü sezon için teklif gelse fena olmaz mı?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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