Yalova Belediyesi Squid Game Akımıyla Çevre Temizliğine Dikkat Çekti

İlk sezonuyla büyük yankı uyandıran ve dünya çapında başarı elde eden Squid Game’in ikinci sezonu geçtiğimiz aylarda yayına girdi. Dizi 2. sezonuyla da ses getirmeyi başardı. Tüm sosyal mecralarda konuşuldu ve izleyicilerden binlerce video paylaşımı geldi. Türkiye’de de akım haline gelen dizi için belediyeler paylaşım yapmaya başladı. Çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen belediyeler, parodi videolarıyla beğenileri topladı. Yalova Belediyesi de onlardan biri oldu.
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Yalova Belediyesi çalışanları Squid Game kostümleri giyerek yere çekirdek çöpü atan bir vatandaşın uyarıldığı anları parodi haline getirmişti.
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İzleyicilerden ilgi gören video tebessüm ettirdi. Bakalım akımın yeni videosu hangi belediyeden gelecek?
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Gelen yorumlar ise bu şekildeydi. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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