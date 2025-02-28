Yalova Belediyesi Squid Game Akımıyla Çevre Temizliğine Dikkat Çekti

İlk sezonuyla büyük yankı uyandıran ve dünya çapında başarı elde eden Squid Game’in ikinci sezonu geçtiğimiz aylarda yayına girdi. Dizi 2. sezonuyla da ses getirmeyi başardı. Tüm sosyal mecralarda konuşuldu ve izleyicilerden binlerce video paylaşımı geldi. Türkiye’de de akım haline gelen dizi için belediyeler paylaşım yapmaya başladı. Çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen belediyeler, parodi videolarıyla beğenileri topladı. Yalova Belediyesi de onlardan biri oldu.

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