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İstinye Üniversitesi Öğrencileri Aylık Ne Kadar Harcama Yaptığını Açıkladı

İstinye Üniversitesi Öğrencileri Aylık Ne Kadar Harcama Yaptığını Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.02.2025 - 10:43

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Üniversite öğrencilerinin aylık harcamalarına dair yapılan röportajlar zaman zaman gündeme geliyor. Çoğunlukla yeme, içme ve kıyafete harcama yapan gençlerin günümüz ekonomisinde yalnızca burslarla geçim sağlaması ise çok zor. @genctg adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik sayfası da İstinye Üniversitesi öğrencilerine mikrofon uzattı.

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Gençler arasında en düşük aylık harcamaya sahip kişi 3 bin TL demiş, en yüksek harcamaya sahip kişi ise 70 bin TL demişti.

Gençler arasında en düşük aylık harcamaya sahip kişi 3 bin TL demiş, en yüksek harcamaya sahip kişi ise 70 bin TL demişti.

Genel olarak ise 30 bin TL civarında aylık harcama yapıldığı görülmüştü.

Gençler giderlerinin yeme, içme ve alışveriş olduğunu dile getirdi.

Gençler giderlerinin yeme, içme ve alışveriş olduğunu dile getirdi.

Üniversite yıllarınıza dönecek olursanız siz ne kadar harcıyordunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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