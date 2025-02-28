İstinye Üniversitesi Öğrencileri Aylık Ne Kadar Harcama Yaptığını Açıkladı

Üniversite öğrencilerinin aylık harcamalarına dair yapılan röportajlar zaman zaman gündeme geliyor. Çoğunlukla yeme, içme ve kıyafete harcama yapan gençlerin günümüz ekonomisinde yalnızca burslarla geçim sağlaması ise çok zor. @genctg adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik sayfası da İstinye Üniversitesi öğrencilerine mikrofon uzattı.