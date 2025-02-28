İstinye Üniversitesi Öğrencileri Aylık Ne Kadar Harcama Yaptığını Açıkladı

Üniversite öğrencilerinin aylık harcamalarına dair yapılan röportajlar zaman zaman gündeme geliyor. Çoğunlukla yeme, içme ve kıyafete harcama yapan gençlerin günümüz ekonomisinde yalnızca burslarla geçim sağlaması ise çok zor. @genctg adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik sayfası da İstinye Üniversitesi öğrencilerine mikrofon uzattı.
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Gençler arasında en düşük aylık harcamaya sahip kişi 3 bin TL demiş, en yüksek harcamaya sahip kişi ise 70 bin TL demişti.
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Gençler giderlerinin yeme, içme ve alışveriş olduğunu dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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