Sokak Köpeğini Tarayan Belediye İşçisi O Sevgi Dolu Anlarıyla Kalpleri Isıttı

İzmir Karşıyaka’da kayda yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede viral oldu. Hayvansever bir belediye işçisi, sokakta gördüğü patili dostuna karşı koyamamıştı. Hemen tarağı eline alan merhametli adam, sabırla bir güzel taradı.

Patili dostlarımızın düzenli taranmasının önemi büyük. Özellikle uzun tüylü dostlarımızda taranmamaktan ve bakımsızlıktan kaynaklı olarak oluşan kıtıklar deri hastalıklarına neden olabiliyor. Her ne kadar bütün sokak hayvanlarına tek başımıza yardım edemesek de hepimizin bilinçlendiği bir toplum hayali dünyayı daha yaşanabilir bir yere döndürecektir.