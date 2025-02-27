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Sokak Köpeğini Tarayan Belediye İşçisi O Sevgi Dolu Anlarıyla Kalpleri Isıttı

Sokak Köpeğini Tarayan Belediye İşçisi O Sevgi Dolu Anlarıyla Kalpleri Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.02.2025 - 16:01

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İzmir Karşıyaka’da kayda yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede viral oldu. Hayvansever bir belediye işçisi, sokakta gördüğü patili dostuna karşı koyamamıştı. Hemen tarağı eline alan merhametli adam, sabırla bir güzel taradı. 

Patili dostlarımızın düzenli taranmasının önemi büyük. Özellikle uzun tüylü dostlarımızda taranmamaktan ve bakımsızlıktan kaynaklı olarak oluşan kıtıklar deri hastalıklarına neden olabiliyor. Her ne kadar bütün sokak hayvanlarına tek başımıza yardım edemesek de hepimizin bilinçlendiği bir toplum hayali dünyayı daha yaşanabilir bir yere döndürecektir.

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Merhametli belediye işçisi de siyah beyaz renkte kısa tüylere sahip olan dünyalar tatlısı dostumuzu özenle taradı.

Merhametli belediye işçisi de siyah beyaz renkte kısa tüylere sahip olan dünyalar tatlısı dostumuzu özenle taradı.

Tatlı köpek halinden öylesine memnundu ki, o anların tadını çıkarmakla meşguldü.

İkilinin bu sevgi dolu dakikaları içimizi yumuşacık yaptı. Vatandaşlara örnek olan belediye işçisi merhamet duygusuyla ön plana çıktı.

İkilinin bu sevgi dolu dakikaları içimizi yumuşacık yaptı. Vatandaşlara örnek olan belediye işçisi merhamet duygusuyla ön plana çıktı.

Sosyal medyada da beğenileri ve yorumları topladı!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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