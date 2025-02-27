Gaziantep’te 950 Bin TL’ye Satılan Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu

Günümüz ekonomisinde ev fiyatları yanından geçilebilecek gibi değil. Şehirden şehire fiyatlandırma değişse de, eğriyi doğruyu düşününce yine de fiyatlandırmaların fazla olduğunu görüyoruz. Şimdiyse Gaziantep’te bir emlakçının tanıttığı 950 bin TL istenen ev ile karşınızdayız. Bahsi geçen ev için sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüş durumda. Kimileri evin harabe olması sebebiyle fiyatını fazla bulurken, kimileriyse tapu için satın almanın mantıklı olduğunu dile getiriyor.