Gaziantep’te 950 Bin TL’ye Satılan Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu

Günümüz ekonomisinde ev fiyatları yanından geçilebilecek gibi değil. Şehirden şehire fiyatlandırma değişse de, eğriyi doğruyu düşününce yine de fiyatlandırmaların fazla olduğunu görüyoruz. Şimdiyse Gaziantep’te bir emlakçının tanıttığı 950 bin TL istenen ev ile karşınızdayız. Bahsi geçen ev için sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüş durumda. Kimileri evin harabe olması sebebiyle fiyatını fazla bulurken, kimileriyse tapu için satın almanın mantıklı olduğunu dile getiriyor.
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Gaziantep’te emlakçının tanıttığı bu ev 2 katlı ve 5 odaya sahip.
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Tanıtan emlakçı da arsa niyetine satın almanın daha mantıklı olduğunu düşünecek olmalı ki, videoda sık sık dile getiriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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