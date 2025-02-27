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Gaziantep’te 950 Bin TL’ye Satılan Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gaziantep’te 950 Bin TL’ye Satılan Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.02.2025 - 13:17

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Günümüz ekonomisinde ev fiyatları yanından geçilebilecek gibi değil. Şehirden şehire fiyatlandırma değişse de, eğriyi doğruyu düşününce yine de fiyatlandırmaların fazla olduğunu görüyoruz. Şimdiyse Gaziantep’te bir emlakçının tanıttığı 950 bin TL istenen ev ile karşınızdayız. Bahsi geçen ev için sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüş durumda. Kimileri evin harabe olması sebebiyle fiyatını fazla bulurken, kimileriyse tapu için satın almanın mantıklı olduğunu dile getiriyor.

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Gaziantep’te emlakçının tanıttığı bu ev 2 katlı ve 5 odaya sahip.

Gaziantep’te emlakçının tanıttığı bu ev 2 katlı ve 5 odaya sahip.

Ancak görsellerden de anlayacağınız üzere epey tadilata ihtiyacı var.

Tanıtan emlakçı da arsa niyetine satın almanın daha mantıklı olduğunu düşünecek olmalı ki, videoda sık sık dile getiriyor.

Tanıtan emlakçı da arsa niyetine satın almanın daha mantıklı olduğunu düşünecek olmalı ki, videoda sık sık dile getiriyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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