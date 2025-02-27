Saç Açıcıyla Sararan Beyaz Eşyaları Eski Haline Getirmek Mümkün!

@tam_kararinda adlı Instagram hesabından içerikler üreten Kaan Yarman, sosyal medyada gördüğü saç açıcı deneyini bir de kendi yaparak doğruluğunu test etmek istedi. Beyaz eşyaların zaman içerisinde sararması sebebiyle kirli bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Ancak bir saç açıcı ile bu sıkıntıyı çözmek mümkün.