Saç Açıcıyla Sararan Beyaz Eşyaları Eski Haline Getirmek Mümkün!

@tam_kararinda adlı Instagram hesabından içerikler üreten Kaan Yarman, sosyal medyada gördüğü saç açıcı deneyini bir de kendi yaparak doğruluğunu test etmek istedi. Beyaz eşyaların zaman içerisinde sararması sebebiyle kirli bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Ancak bir saç açıcı ile bu sıkıntıyı çözmek mümkün.
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Kaan Yarman, sararan beyaz eşyaya 40 volume bir saç açıcıyı 2 gün boyunca sürüp streçlediğini ve günde 3 kere fön makinesi ile ısıttığını dile getirdi.
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Bu basit işlemin ardından sonuç ise tam anlamıyla harikaydı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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