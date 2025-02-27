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Bu Sene Yaratıcılıklar Kapışıyor: Kardan Diş Yapan Dişçi Gencin Çabası

Bu Sene Yaratıcılıklar Kapışıyor: Kardan Diş Yapan Dişçi Gencin Çabası

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.02.2025 - 08:43

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Bir bu sene mi böyle yoksa geçtiğimiz yıllarda da böyleydik de biz mi hatırlamıyoruz bilinmez ama bu sene karın yağışıyla birlikte kardan adam modasının geçtiğini ve herkesin kardan farklı şeyler yaptığını görüyoruz. Heimlich ve voleybol ülkesi olmamızın yanına artık bir de kar sanatçılığını da ekleyelim.

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@dertistry adlı TikTok kullanıcısı dişçi genç de mesleki deformasyonun bir sonucu olarak kardan diş yaptı.

@dertistry adlı TikTok kullanıcısı dişçi genç de mesleki deformasyonun bir sonucu olarak kardan diş yaptı.

Detaylar oldukça güzel görünüyordu. Ama dişten ziyade tektaşa benzediği de bir gerçekti.

Detaylar oldukça güzel görünüyordu. Ama dişten ziyade tektaşa benzediği de bir gerçekti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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