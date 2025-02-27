Bu Sene Yaratıcılıklar Kapışıyor: Kardan Diş Yapan Dişçi Gencin Çabası

Bir bu sene mi böyle yoksa geçtiğimiz yıllarda da böyleydik de biz mi hatırlamıyoruz bilinmez ama bu sene karın yağışıyla birlikte kardan adam modasının geçtiğini ve herkesin kardan farklı şeyler yaptığını görüyoruz. Heimlich ve voleybol ülkesi olmamızın yanına artık bir de kar sanatçılığını da ekleyelim.