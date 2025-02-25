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Türk Hava Yolları’ndan Emekli Olduğunu Söyleyen Vatandaş 17 Bin TL Maaşına Sitem Etti

Türk Hava Yolları’ndan Emekli Olduğunu Söyleyen Vatandaş 17 Bin TL Maaşına Sitem Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.02.2025 - 00:01

2025 zamları açıklandığı günden bu yana sokak röportajlarında vatandaşların sitemkar açıklamalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdiyse Türk Hava Yolları’ndan emekli bir vatandaşın röportajı gündeme geldi. Bağımsız TV mikrofonlarına dert yanan vatandaş, “Torunlarımdan utanıyorum” sözüyle dikkat çekti.

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Türk Hava Yolları’ndan emekli olduğunu ve 24. senesinde olduğunu söyleyen vatandaş 17 bin TL emekli maaşıyla geçinemediğini dile getirdi.

Türk Hava Yolları’ndan emekli olduğunu ve 24. senesinde olduğunu söyleyen vatandaş 17 bin TL emekli maaşıyla geçinemediğini dile getirdi.

Devletin uğraştığı işlerden örnekler vererek asıl olarak ekonomik sıkıntılarla ilgilenilmesi gerektiğini söyledi.

Devletin uğraştığı işlerden örnekler vererek asıl olarak ekonomik sıkıntılarla ilgilenilmesi gerektiğini söyledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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